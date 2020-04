سال گذشته شرکت وان‌پلاس با عرضه گوشی‌های سری ۷ و ۷T سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشت و و در ضمن سرانجام به طور رسمی وارد بازار آمریکا شد. این شرکت طی عمر کوتاه خود توانسته با عرضه گوشی‌های جذاب طرفداران پروپاقرص زیادی به دست آورد و دقایقی قبل، جدیدترین گوشی‌های این شرکت به نام وان پلاس ۸ و وان‌پلاس ۸ پرو با ویژگی‌های جذاب رسما معرفی شدند. در ادامه به مشخصات و امکانات این دو گوشی می‌پردازیم.

وان پلاس ۸ پرو

گوشی وان‌پلاس ۸ پرو از نمایشگر ۶.۷۸ اینچی امولد بهره می‌برد که بزرگ‌ترین اندازه نمایشگر در بین گوشی‌های وان‌پلاس محسوب می‌شود. همچنین نباید پشتیبانی این نمایشگر از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و رزولوشن ۳۱۶۸ در ۱۴۴۰ آن را از قلم بیندازیم. این نمایشگر طوری کالیبره شده که از لحاظ دقت نمایش رنگ حرف زیادی برای گفتن داشته باشد. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به پشتیبانی از استاندارد HDR10+ اشاره کنیم. وان‌پلاس برای این گوشی از یک چیپ استفاده کرده که می‌تواند ویدیوهای مبتنی بر ۲۴ فریم در ثانیه را به ۱۲۰ فریم در ثانیه تبدیل کند.

برخلاف نسل قبلی، حالا دیگر شاهد دوربین پاپ‌آپ نیستیم و در عوض دوربین سلفی در حفره نمایشگر مورد استفاده قرار گرفته است. وان پلاس ۸ پرو همچنین اولین گوشی این شرکت که از استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار پشتیبانی می‌کند.

به غیر از شارژ سیمی با سرعت ۳۰ وات، کاربران این گوشی می‌توانند از شارژ بی‌سیم با سرعت ۳۰ وات بهره ببرند تا برای شارژ باتری ۴۵۱۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی نیازی به انتظار زیادی نداشته باشند.

در پنل پشتی این گوشی، شاهد دو دوربین ۴۸ مگاپیکسلی، یک تله‌فوتو و یک سنسور کمکی هستیم. سنسور اصلی ۱/۱.۴ اینچ اندازه دارد و با فناوری ترکیب پیکسل‌ها، اندازه هر پیکسل به ۲.۲۴ میکرومتر می‌رسد. این سنسور در زمینه‌ی دقت و سرعت فوکوس خودکار حرف زیادی برای گفتن دارد. این دوربین قادر به فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه است و از لرزشگیر اپتیکال و دیجیتال بهره می‌برد.

در کنار آن، یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اولترا واید با زاویه ۱۲۰ درجه‌ای تعبیه شده که می‌تواند به‌عنوان دوربین ماکرو هم انجام وظیفه کند. سومین دوربین هم از نوع تله‌فوتو و مبتنی بر سنسور ۸ مگاپیکسلی است. این دوربین هم به‌لطف داشتن لرزشگیر اپتیکال می‌تواند عکس‌های زوم باکیفیتی را ثبت کند. در نهایت شاهد تعبیه یک سنسور مختص فیلتر رنگ هستیم که به گفته وان‌پلاس در زمینه‌ی فیلترهای رنگی مختلف مثمر ثمر واقع می‌شود. در پنل جلویی هم یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی عکس‌های سلفی را ثبت می‌کند.

قلب تپنده وان پلاس ۸ پرو تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ است و همچنین این گوشی به لطف داشتن حافظه رم مبتنی بر تکنولوژی LPDDR5 نسبت به نسل قبلی سرعت بسیار بیشتری را به ارمغان می‌آورد. حافظه داخلی این گوشی هم مبتنی بر فناوری UFS 3.0 است. همانطور که احتمالا می‌دانید، به لطف این تراشه گوشی مذکور از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کند.

برای خرید مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی باید مبلغ ۸۹۹ دلار بپردازید و خرید مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایت هم ۹۹۹ دلار هزینه دارد. این گوشی در سه رنگ آبی، سبز و مشکی از تاریخ ۲۴ آوریل روانه‌ی بازار می‌شود.

وان‌پلاس ۸

برادر کوچک‌تر این خانواده وان پلاس ۸ نام دارد و مجهز به نمایشگر ۶.۵۵ اینچی امولد با رزولوشن ۱۰۸۰p+ و رفرش ریت ۹۰ هرتز است. این گوشی هم به جای بریدگی نمایشگر موجود در نسل قبلی، از نمایشگر حفره‌دار بهره می‌برد که در این حفره یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی تعبیه شده است. از دیگر امکانات نمایشگر باید به پشتیبانی از HDR10+ و دقت بسیار بالا برای نمایشگر رنگ اشاره کنیم که در این زمینه مشابه برادر بزرگ‌ترش است.

دوربین اصلی این گوشی اگرچه مبتنی بر رزولوشن ۴۸ مگاپیکسلی است، ولی سنسور آن مشابه مدل پرو نیست و به همین خاطر از پیکسل‌های کوچک‌تری تشکیل شده است. لرزشگیر اپتیکال و دیجیتال هم برای این دوربین در نظر گرفته شده تا بتوانند کار کاربران را برای عکس‌برداری و فیلمبرداری راحت‌تر کنند.

در کنار این دوربین هم یک دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی و یک دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. در این گوشی شاهد دوربین تله‌فوتو نیستیم ولی دوربین اصلی از طریق کراپ کردن می‌تواند زوم ۲ برابری را ارائه کند.

باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی از شارژ سریع ۳۰ وات پشتیبانی می‌کند و این یعنی در عرض ۲۲ دقیقه می‌تواند شارژ آن را از ۰ به ۵۰ درصد رساند. البته برخلاف مدل پرو این مدل فاقد قابلیت شارژ بی‌سیم است.

همانطور که انتظار داشتیم، اسنپ‌دراگون ۸۶۵ برای این گوشی هم مورد استفاده قرار گرفته است. کاربران برای خرید وان پلاس ۸ می‌توانند از بین مدل ۸/۱۲۸ و ۱۲/۲۵۶ گیگابایت دست به انتخاب بزنند ولی رم این گوشی مبتنی بر تکنولوژی LPDDR4X است که سرعت کمتری نسبت به تکنولوژی به کار رفته در مدل پرو ارائه می‌کند. از دیگر امکانات هر دو گوشی نباید حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و تعبیه اسپیکرهای استریو را از قلم بیندازیم.

وان پلاس ۸ در کنار مدل پرو ۱۰ روز دیگر یعنی از تاریخ ۲۴ آوریل روانه‌ی بازار می‌شوند. مدل ۸/۱۲۸ گیگابایت این گوشی ۶۹۹ دلار قیمت دارد و برای خرید مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایت باید ۷۹۹ دلار هزینه کنید.

