بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، امروز وان پلاس از دو گوشی وان پلاس ۸ و ۸ پرو رونمایی کرد. در کنار این دو گوشی قدرتمند اما یک هدفون بی‌سیم نیز معرفی شد که Bullets Wireless Z (بولتز وایرلس Z) نام دارد و از قابلیت و قیمت بسیار خوبی نیز بهره می‌برد.

پیش‌تر شایعاتی شنیده بودیم مبنی بر اینکه این هدفون می‌تواند تا ۲۰ ساعت پخش موسیقی، کاربران را همراهی کند که این شایعه امروز تایید شد که این یعنی مدت زمان اعلام شده واقعی است. این مقدار تقریبا ۶ ساعت بیشتر از مدت زمانی است که کاربران هدفون Bullets Wireless 2 می‌توانند از گجت خود برای گوش دادن به موسیقی استفاده کنند (۱۴ ساعت).

به گفته وان پلاس، همانند Bullets Wireless 2، پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع Wrap Charge باعث شده با ۱۰ دقیقه شارژ این محصول بتوانید تا ۱۰ ساعت موسیقی گوش دهید. به عبارتی هدفون Bullets Wireless Z وان پلاس از نظر باتری، انقلابی در بین محصولات هم رده خود محسوب می‌شود! همانند هر دو سری قبل، این هدفون نیز از طریق یک درگاه USB-C شارژ می‌شود.

Bullets Wireless Z از کنترل‌های مغناطیسی برای توقف و پخش موسیقی بهره می‌برد؛ به این صورت که پشت هر گوشی یک آهنربا قرار گرفته که وقتی قصد دارید گوش دادن به موسیقی را متوقف کنید کافی است آن را از گوش خود بیرون آورده و به یکدیگر متصل کنید. به این صورت موسیقی متوقف می‌شود و زمانی هم که خواستید مجدد به آن گوش دهید کافی است دو گوشی را جدا کرده و درون گوش خود قرار دهید. به صورت خودکار موسیقی پخش خواهد شد.

یکی دیگر از قابلیت‌های خوب این هدفون، ضربه زدن برای اتصال است. به این صورت که کاربر با یکبار ضربه زدن می‌تواند از طریق بلوتوث نسخه ۵ با بالاترین سرعت ممکن به گوشی‌های وان پلاس متصل شود و با دوبار ضربه زدن نیز بین دستگاه‌های مختلف این شرکت سوییچ کند. بهره‌مندی از گواهی ضد آب IP55 در Bullets Wireless Z باعث شده تا هنگام بارش خفیف باران، مشکلی پیش نیاید اما باید مراقب باشید که به مدت زیاد آن را در معرض آب قرار ندهید چون استاندارد یاد شده آنقدرها مطمئن نیست.

در مورد تفاوت این هدفون با سری قبل باید بگوییم درایورهای ۱۰ میلی‌متری اکنون جای خود را به نمونه‌های کوچک‌تر ۹.۲ میلی‌متری داده‌اند. وبسایت رسمی وان پلاس به وجود حالتی تحت عنوان low latency نیز اشاره‌ای کرده اما هیچگونه توضیحی در مورد آن ارائه نشد تا برای مشخص شدن جزئیات آن منتظر روزهای آتی باشیم.

این هدفون از استانداردهای aptX HD کوالکام و حذف نویز بهره نمی‌برد و شاید به همین خاطر است که ۴۹.۹۵ دلار قیمت‌ گذاری شده است. البته در رابطه با این موضوع هنوز چیزی اعلام نشده و صرفا بر اساس حدس و گمان بوده چون aptX HD وحذف نویز قابلیت‌های معروفی هستند که در صورت پشتیبانی باید به آن‌ها اشاره می‌شد. اما خب باز هم بهتر است تا اعلام خبری رسمی و دقیق‌تر منتظر بمانیم.

اقلام همراه این هدفون سه سری سیلیکون و یک کابل USB-C است. اگرچه شاید از بسته‌بندی محصول خوشتان نیاید اما با توجه به قیمت فوق‌العاده‌ای که دارد قطعا می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. هنوز این محصول به صورت رسمی برای فروش در دسترس قرار ندارد اما می‌توانید با کلیک روی این لینک و ثبت نام در وب‌سایت، از زمان موجود شدن آن مطلع شوید.

هدفون بی‌سیم وان پلاس Bullets Wireless Z در رنگ‌های مشکی، آبی، نعنایی و گندمی با قیمت ۴۹.۹۵ دلار به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.

