ایربادز ردمی Air Dots S با قیمت ۱۴ دلار رسما وارد بازار شد

برند ردمی که یکی از برندهای بسیار موفق و خوب شیائومی به حساب می‌آید روز گذشته ایربادز Air Dots S (ایرداتز اس) را در کشور چین راهی بازار کرد.

از نظر ظاهری تفاوتی بین این مدل و مدل پیشین یعنی ردمی Air Dots شاهد نیستیم اما قابلیت صدای خروجی مونو (تکی) به آن اضافه شده که باعث می‌شود دو گوشی به عنوان دو دریافت کننده صدای مجاز عمل کنند. همچنین کیفیت صدا و اتصال آن‌ها علی‌رغم اینکه مانند سری قبل از بلوتوث نسخه ۵ پشتیبانی می‌کنند بهبود پیدا کرده و حالت جدیدی نیز تحت عنوان Low Latency game به آن اضافه شده است.

باقی مشخصات کاملا مشابه آن چیزی است که در ردمی Air Dots سال قبل مشاهده کردیم از جمله درایورهای ۷.۲ میلی‌متری، قابلیت حذف نویز به هنگام مکالمه، کنترل لمسی برای موسیقی و دستیار صوتی. با یکبار شارژ می‌توان ۴ ساعت با این محصول به موسیقی گوش داد که این مقدار با کیس ایربادز به ۱۲ ساعت افزایش می‌یابد. ردمی Air Dots S همانند سری قبل از استاندارد IPX4 بهره می‌برد که یعنی ضد آب نیست ولی می‌تواند در برابر نفوذ قطرات آب مقاوم باشد.

قیمت این محصول چیزی در حدود ۱۴ دلار است و در کشور چین فروش آن نیز آغاز شده. اینطور که به نظر می‌رسد، اواخر امسال باید شاهد عرضه بین‌الملی ایربادز ردمی Air Dots S باشیم. با قیمت فوق‌العاده‌ای که این محصول دارد و با توجه به عملکرد بسیار خوبی سری قبل، به نظر می‌رسد باز هم ردمی بتواند فروش موفقیت آمیزی را با ایربادز جدید خود تجربه کند.

نظر شما در رابطه با این ایربادز و قیمت خوب آن چیست؟ به نظر شما این محصول می‌تواند جایگزین ارزان قیمتی برای ایربادزهای گران قیمت باشد؟

منبع: gsmarena

