تا ساعاتی دیگر سه گوشی از خانواده آنر ۳۰ معرفی می شوند که شامل یک مدل استاندارد، مدل پرو و مدل پرو پلاس می‌شوند. اما قبل از اینکه شاهد رونمایی از این گوشی‌ها باشیم، نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین گوشی آنر ۳۰ پرو پلاس منتشر شد که تماشای آن خالی از لطف نیست.

جورج ژائو، مدیرعامل آنر، به تازگی پستی را منتشر کرده که در آن، قابلیت بزرگ‌نمایی پرچم‌‌دار جدید این شرکت به نمایش گذاشته می‌شود. طبق اطلاعاتی که از این محصول در اختیار داریم می‌دانیم قابلیت بزرگ‌نمایی ۳۰ برابری در آن وجود دارد اما اینکه چقدر از آن اپتیکال است و چقدر دیجیتال هنوز مشخص نشده.

نمونه تصاویر ثبت شده از شهر چینگ‌دائو هستند که نه تنها در آن شاهد نمایش بزرگ‌نمایی هستیم بلکه توانایی همه دوربین‌ها نیز به تصویر کشیده می‌شود. با توجه به مشخصات گوشی هواوی P40 پرو پلاس، امیدواریم در این محصول نیز بزرگ‌نمایی اپتیکال ۱۰ برابری را شاهد باشیم. اما با نگاهی به کیفیت تصویر در نمونه‌های بزرگ‌نمایی شده می‌توانیم به خوبی ببینیم که این مقدار احتمالا نهایتا به ۴ یا ۵ برابر می‌رسد.

همچنین یک نمونه تصویر ثبت شده در شب هم وجود دارد که از پل ۲۷ کیلومتری ژیومن (Xihoumen) به ثبت رسیده. (یکی از بزرگ‌ترین پل‌های آبی جهان که روی دریای چین شرقی کشیده شده است). با نگاهی به این تصویر به خوبی می‌توان از کیفیت بسیار بالای آنر ۳۰ پرو پلاس در عکاسی در نور کم آگاه شد؛ مسئله‌ای که البته دور از انتظار هم نبود.

البته هنوز مشخص نیست این تصاویر تا چه حد به نمونه خالص ثبت شده نزدیک هستند بنابراین نتیجه گیری نهایی از توانایی‌های عکاسی این محصول باید زمانی صورت گیرد که متخصصین مربوطه آن را کاملا مورد بررسی قرار دهند. اما علاوه بر نمونه تصاویر ثبت شده، می‌توان تصویر خود گوشی را هم مشاهده کرد که تا حد زیادی به P40 پرو پلاس شرکت هواوی شباهت دارد. نمایشگر خمیده، دوربین سلفی درون نمایشگر و البته یک سنسور درون آن که مشخص نشده دقیقا چه کاربردی دارد. احتمال دارد آنر در دوربین سلفی این گوشی یک سنسور ۳D مدت پرواز برای تشخیص چهره قرار داده باشد و یا اصلا شاید این نقطه نشان دهنده چیز دیگری باشد.

خوشبختانه یک پوستر هم از مدل آنر ۳۰ پرو از درون یک فروشگاه منتشر شد که قیمت آن را نشان می‌دهد. آنر برای این محصول ۷۰۰ دلار قیمت تایین کرده و این برچسب قیمتی مطابق با شایعاتی است که اخیرا منتشر شده. همچنین گفته می‌شود قیمت پایه مدل پرو پلاس هم ۷۰۰ دلار است اما در گزارش امروز چیزی در رابطه با قیمت این مدل ذکر نشد.

در مورد مدل پرو هم نمی‌دانیم دقیقا کدام نسخه ۷۰۰ دلار قیمت دارد. بنابراین باید تا ساعاتی دیگر و رونمایی رسمی از این گوشی‌ها منتظر بمانیم. آنر در رویداد پیش رو از سه گوشی آنر ۳۰، آنر ۳۰ پرو و آنر ۳۰ پرو پلاس رونمایی خواهد کرد.

