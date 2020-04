به نظر می‌رسد قرار است در آینده درصد قابل توجهی از گوشی‌ها فناوری حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر را دریافت کنند. کوالکام روز گذشته اعلام کرد که قصد دارد با شرکت چینی BOE همکاری کند تا بتواند از تکنولوژی حسگر اثر انگشت خود برای نمایشگرهای این شرکت بهره ببرد.

BOE پس از سامسونگ دومین سازنده بزرگ نمایشگرهای اولد گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود. پنل‌های این کمپانی چینی در گوشی‌های تاشو مانند هواوی میت Xs و موتورولا ریزر و همچنین گجت‌های شرکت‌هایی مانند اوپو، نوبیا و دیگر برندها مورد استفاده قرار گرفته است. کوالکام از طریق همکاری با BOE نه‌تنها می‌تواند تکنولوژی حسگر اثر انگشت خود را روانه‌ی گوشی‌های بیشتری کند، بلکه در بازار مهم چین یک شریک تجاری تاثیرگذار به دست می‌آورد. باید خاطرنشان کنیم که تا حالا فقط برخی از گوشی‌های سامسونگ از فناوری حسگر اثر انگشت مبتنی بر امواج صوتی کوالکام استفاده کرده‌اند.

کوالکام و BOE گفته‌اند که این مشارکت فقط محدود به گوشی‌های هوشمند نیست و گجت‌های مبتنی بر XR (ترکیبی از واقعیت مجازی و افزوده) و گجت‌های هوشمند خانگی هم از این تکنولوژی بهره‌مند خواهند شد. آن‌ها انتظار دارند که گجت‌های مجهز به این تکنولوژی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار شوند.

یک شروع نه‌چندان موفق

در سال ۲۰۱۸، کوالکام فناوری حسگر اثر انگشت مبتنی بر امواج صوتی را معرفی کرد که از این امواج برای شناسایی خطوط اثر انگشت و باز کردن قفل گوشی استفاده می‌شود. این شرکت اعلام کرد که تکنولوژی موردنظر سریع‌تر و ایمن‌تر از سیستم تشخیص چهره شرکت‌هایی مانند سامسونگ و دیگر تکنولوژی‌های اثر انگشت زیر نمایشگر مبتنی بر سنسورهای اپتیکال است که در اصل برای این کار از اثر انگشت کاربر عکس می‌گیرند.

سامسونگ هم برای گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ تصمیم گرفت از این تکنولوژی بهره ببرد. به همین خاطر در این گوشی‌ها دیگر شاهد حسگر اثر انگشت فیزیکی نبودیم و در ضمن سامسونگ اسکنر مربوط به عنبیه چشم را هم حذف کرد.

اما حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر کوالکام که از امواج صوتی استفاده می‌کند، نتوانست به طور کامل وعده‌های ارائه شده را محقق کند. در همان زمان، کارشناسان پایین بودن سرعت این حسگر و دشواری قرار دادن انگشت در مکان دقیق را مطرح کردند. حتی در ماه اکتبر، یک زن انگلیسی اعلام کرد که صرفا با استفاده از محافظ نمایشگر ارزان‌قیمت می‌توان حسگر گلکسی اس ۱۰ را دور زد. سامسونگ و کوالکام سپس با همکاری یکدیگر توانستند یک آپدیت نرم‌افزاری برای این مشکل ارائه کنند.

کوالکام دو ماه بعد نسخه جدیدی از این تکنولوژی به نام ۳D Sonic Max را معرفی کرد. ناحیه شناسایی این تکنولوژی ۱۷ برابر بزرگ‌تر از نسل قبلی است که این یعنی کاربران می‌توانند برای قرار دادن انگشت خود از ناحیه بسیار بزرگ‌تری بهره ببرد. همچنین سازندگان می‌توانند قابلیت شناسایی دو انگشت را برای باز کردن قفل گوشی عملی کنند که امنیت این فرایند را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. اگرچه این سنسور بسیار بزرگ‌تر شده، اما سریع‌تر از نسل قبلی خود نیست و همین موضوع هم اعتراضات زیادی به همراه داشته است. در نهایت باید خاطرنشان کنیم گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ سامسونگ از همین تکنولوژی برای حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر استفاده می‌کنند.

