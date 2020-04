دقایقی قبل آنر از گوشی‌های خانواده آنر ۳۰ رسما رونمایی کرد و در این مطلب قصد داریم نگاهی به مشخصات بهترین عضو این خانواده یعنی آنر ۳۰ پرو پلاس بیندازیم. این گوشی از امکانات بسیار جذابی بهره می‌برد که یکی از آن‌ها دوربین ۵۰ مگاپیکسلی مبتنی بر سنسور غول‌پیکر IMX700 سونی است.

نمایشگر این گوشی ۶.۵۷ اینچ اندازه دارد و مبتنی بر پنل امولد است و رفرش ریت ۹۰ هرتز را به ارمغان می‌آورد. از دیگر ویژگی‌های آن نباید خمیده بودن نمایشگر و تعبیه حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش را از قلم بیندازیم.

علاوه بر دوربین اصلی غول‌پیکر، شاهد تعبیه دوربین پریسکوپی ۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵۴ برابری و زوم هیبریدی ۵۰ برابری هستیم. همچنین یک دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی هم تعبیه شده که می‌تواند به‌عنوان دوربین ماکرو هم انجام وظیفه کند. دوربین گوشی آنر ۳۰ پرو پلاس از قابلیتی موسوم به AI RAW پشتیبانی می‌کند که می‌تواند چندین عکس RAW را با یکدیگر ترکیب کند و یک عکس RAW بسیار باکیفیت را تحویل کاربر دهد. از دیگر امکانات دوربین این گوشی می‌توانیم به فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه اشاره کنیم.

در حفره نمایشگر این گوشی دو دوربین سلفی ۳۲ و ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده که دوربین دوم مبتنی بر لنز اولتراواید است. قلب تپنده این گوشی تراشه ۵G کایرین ۹۹۰ است و در کنار آن ۸ یا ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی در نظر گرفته شده است.

انرژی این گوشی از جانب باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و برای شارژ آن هم می‌توان شارژ سیمی ۴۰ وات و شارژ بی‌سیم ۲۷ وات استفاده کرد. کاربران چینی برای خرید مدل ۸/۲۵۶ گیگابایتی باید مبلغ ۴۹۹۹ یوان (۷۰۷ دلار) و برای خرید مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی باید مبلغ ۵۴۹۹ یوان (۷۷۸ دلار) بپردازند. پیش‌فروش این گوشی از امروز آغاز می‌شود و از تاریخ ۲۱ آوریل روانه‌ی فروشگاه‌ها خواهد شد.

منبع: GSM Arena

The post آنر ۳۰ پرو پلاس با دوربین ۵۰ مگاپیکسلی رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala