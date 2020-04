دوربین آنر ۳۰ پرو پلاس در جایگاه دوم DxOMark قرار گرفت

دقایقی قبل گوشی آنر ۳۰ پرو پلاس معرفی شد و طی این مراسم اعلام شد که دوربین این گوشی موفق شده از سایت DxOMark امتیاز ۱۲۵ را به دست بیاورد. این یعنی در رده‌بندی این سایت، دوربین آنر ۳۰ پرو پلاس در رتبه دوم قرار گرفته و توانسته در مقایسه با گوشی‌هایی مانند هواوی میت ۳۰ پرو ۵G و اوپو فایند ایکس ۲ پرو یک امتیاز بیشتر کسب کند و البته هواوی P40 پرو به دلیل داشتن ۳ امتیاز بیشتر کماکان در صدر جدول قرار دارد.

دوربین هر دو گوشی شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند و در گزارش DxOMark آمده که بسیاری از کاربران به راحتی نمی‌توانند تفاوت‌های این دو دوربین را تشخیص بدهند. در بررسی انجام شده، دوربین آنر ۳۰ پرو پلاس از لحاظ عکس‌برداری موفق به اخذ امتیاز ۱۳۶ شده و از لحاظ فیلمبرداری توانسته امتیاز ۱۰۴ را کسب کند.

دوربین اصلی این گوشی مبتنی بر سنسور غول‌پیکر ۱/۱.۲۸ اینچی سونی است و از رزولوشن ۵۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد و از این لحاظ تفاوتی بین این گوشی و هواوی P40 پرو دیده نمی‌شود. البته برخلاف گوشی هواوی، این دوربین فاقد لرزشگیر اپتیکال است. علاوه بر این دوربین، باید به دوربین پریسکوپی ۸ مگاپیکسلی با قابلیت زوم اپتیکال ۵ برابری و دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم.

همانطور که انتظار داشتیم، این دوربین چندگانه قدرتمند توانسته در تمام شرایط نوری عکس‌های بسیار باکیفیتی را ثبت کند و در ضمن گستردگی محدوده دینامیکی هم مورد ستایش قرار گرفته است. همچنین نباید وایت بالانس یا تراز سفیدی دقیق دوربین این گوشی را از قلم بیندازیم.

سایت DxOMark خاطرنشان کرده که ویدیوهای ثبت شده با دوربین این گوشی از رنگ‌های جذاب و تراز سفیدی بسیار دقیقی بهره می‌برند ولی در محیط‌های کم‌نور ضعف‌هایی دیده شده ولی روی هم رفته سیستم فوکوس خودکار دوربین این گوشی حرف زیادی برای گفتن دارد.

از آنجایی که این گوشی با قیمت فقط ۴۹۹۹ یوان (حدود ۷۰۰ دلار) روانه‌ی بازار می‌شود، این امکانات جذاب احتمالا می‌تواند نظر کاربران زیادی-به‌خصوص علاقمندان به عکاسی-را جلب کند.

