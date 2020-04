ساعاتی قبل گوشی‌های آنر ۳۰، آنر ۳۰ پرو و آنر ۳۰ پرو پلاس با ویژگی‌های جذاب رسما معرفی شدند. مدل‌های پرو از لحاظ مشخصات شباهت زیادی به یکدیگر دارند ولی ارزان‌ترین مدل یعنی آنر ۳۰ از تراشه تازه‌نفس کایرین ۹۸۵ و تعدادی از ویژگی‌های ضعیف‌تر بهره می‌برد.

آنر ۳۰ پرو

اول از همه باید به مدل آنر ۳۰ پرو بپردازیم که مجهز به نمایشگر ۶.۵۷ اینچی اولد با رزولوشن FHD+ است و در حفره نمایشگر دو دوربین سلفی تعبیه شده است. دوربین اصلی سلفی مبتنی بر سنسور ۳۲ مگاپیکسلی است و در کنار آن شاهد دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی هستیم. در زیر این نمایشگر حسگر اثر انگشت تعبیه شده و نسبت تصویر آن هم به ۲۰:۹ می‌رسد.

در پنل پشتی شیشه‌ای دوربین سه‌گانه توجه را جلب می‌کند که برای دوربین اصلی از سنسور ۴۰ مگاپیکسلی IMX600 سونی با فیلتر رنگی RYYB استفاده شده است. یک دوربین پریسکوپی ۸ مگاپیکسلی با قابلیت زوم ۵ برابری اپتیکال و یک دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی در کنار دوربین اصلی قرار گرفته‌اند.

در داخل بدنه، آنر ۳۰ پرو از تراشه ۵G کایرین ۹۹۰ بهره می‌برد و کاربران برای خرید از بین ۸ و ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی حق انتخاب دارند. یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هم وظیفه‌ی تامین انرژی آنر ۳۰ پرو را بر عهده دارد که از شارژ سریع ۴۰ وات پشتیبانی می‌کند.

پیش‌فروش این گوشی از امروز آغاز می‌شود و از تاریخ ۲۱ آوریل در قفسه فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد. مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی آنر ۳۰ پرو ۳۹۹۹ یوان (۵۶۵ دلار) قیمت دارد و برای خرید مدل ۸/۲۵۶ گیگابایتی باید مبلغ ۴۳۹۹ یوان (۶۲۰ دلار) بپردازید.

آنر‌ ۳۰

آنر ۳۰ ارزان‌ترین مدل این خانواده است که از نمایشگر ۶.۵۳ اینچی اولد با رزولوشن FHD+ و فقط یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد. این گوشی هم دارای حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است. در پنل پشتی، دوربین اصلی مانند آنر ۳۰ پرو سنسور ۴۰ مگاپیکسلی با فیلتر رنگی RYYB تعبیه شده است. در کنار آن، یک دوربین پریسکوپی ۸ مگاپیکسلی مشابه مدل پرو و یک اولترا واید ۸ مگاپیکسلی انجام وظیفه می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های شاخص این گوشی، تراشه تازه‌نفس کایرین ۹۸۵ است که مبتنی بر فناوری ساخت ۷ نانومتری است. در این تراشه، هسته اصلی Cortex-A76 با سرعت ۲.۵۸ گیگاهرتز بار اصلی را به دوش می‌کشد و در کنار آن ۳ هسته Cortex-A76 با سرعت ۲.۴۰ گیگاهرتز و ۴ هسته Cortex-A55 با سرعت ۱.۸۴ گیگاهرتز تعبیه شده است. در این تراشه Mali-G77 به‌عنوان پردازنده گرافیکی انجام وظیفه می‌کند و پردازشگر سیگنال دیجیتال Kirin ISP 5.0 می‌تواند پردازش‌های در حد گوشی‌های پرچم‌دار را برای دوربین این گوشی به ارمغان بیاورد.

این گوشی هم از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که به لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۴۰ وات، خیلی زود باتری موردنظر شارژ می‌شود. ارزان‌ترین مدل آنر‌ ۳۰ که از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد، فقط ۲۹۹۹ یوان (۴۲۵ دلار) قیمت دارد و برای خرید مدل‌های ۸/۱۲۸ گیگابایتی و ۸/۲۵۶ گیگابایتی باید به ترتیب ۳۱۹۹ یوان (۴۵۰ دلار) و ۳۴۹۹ یوان (۴۹۵ دلار) بپردازید. پیش‌فروش این گوشی مانند دو عضو دیگر خانواده از امروز آغاز می‌شود و از ۲۱ آوریل به دست مشتریان می‌رسد.

