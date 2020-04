بالاخره آیفون SE جدید با قیمت پایه ۳۹۹ دلار معرفی شد

در میانه ماه آوریل هستیم و همانطور که انتظار می‌رفت، بالاخره اپل نسل جدید آیفون SE را معرفی کرد. این گوشی که در مدل پایه با حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی همراه است، قیمت ۳۹۹ دلاری دارد. از نظر ظاهر، تفاوتی بین آیفون SE جدید و آیفون ۸ نمی‌توان پیدا کرد به جز جابه‌جایی لوگوی اپل به بخش میانی قسمت پشتی گوشی! این یعنی همچنان شاهد همان نمایشگر ۴.۷ اینچی رتینا هستیم، حاشیه‌های بالا و پایین بزرگی در بالای این نمایشگر قرار دارد و دکمه هوم با سنسور Touch ID همچنان دیده می‌شوند. این طراحی است که از زمان آیفون ۶ شاهد آن بوده‌ایم و حالا آیفون SE پنجمین نسلی است که همچنان بر مبنای همان دیزاین ساخته شده است.

آیفون SE جدید از دو روز دیگر برای پیش‌خرید عرضه خواهد شد و تاریخ عرضه به بازار هم ۵ اردیبهشت ماه خواهد بود. مدل‌های دیگر این گوشی با حافظه داخلی بیشتر شامل مدل ۴۴۹ دلاری با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی و مدل ۵۴۹ دلاری با حافظه ۲۵۶ گیگابایتی می‌شود. مثل دیگر آیفون‌های جدید، خریداران این گوشی هم یک سال اشتراک رایگان سرویس Apple TV Plus را دریافت خواهند کرد. رنگبندی گوشی هم همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، شامل سه رنگ مشکی، سفید و قرمز می‌شود.

آیفون SE جدید را به طور کل می‌توانیم همان آیفون ۸ بنامیم که حالا دوربین و پردازنده بهتری دارد و در عین قیمت آن هم کمتر از همیشه است. اگرچه طراحی این محصول قدیمی به نظر می‌رسد اما اپل از پردازنده A13 که همان پردازنده سه مدل آیفون ۱۱ هست در این گوشی استفاده کرده. همچنین دوربین این گوشی هم نسبت به آیفون ۸ شامل بهبودهای مختلفی شده که به آن خواهیم پرداخت.

پردازنده جدید اما به این معنی است که عمر متوسط این گوشی نسبت به آیفون ۸ دست کم دو سال بیشتر خواهد بود و آپدیت‌های نرم‌افزاری بسیار بیشتری دریافت می‌کند. برای یادآوری باید بگوییم آیفون ۸ که با آیفون SE جدید جایگزین می‌شود، پردازنده A11 را داشت و در سال ۲۰۱۷ معرفی شده بود. همچنین باید اشاره کنیم که این نسل از آیفون SE نسخه پلاس نخواهد داشت اما آیفون ۸ پلاس همچنان در برخی بازارها به فروش خواهد رسید.

پردازنده جدید در آیفون SE، قابلیت‌های جدیدی برای دوربین این گوشی به وجود آورده است. برای شروع بگذارید بگوییم دوربین اصلی این گوشی همچنان سنسوری ۱۲ مگاپیکسلی دارد و در کنار آن یک فلش LED هم قرار گرفته است. اپل می‌گوید با استفاده از قابلیت‌های پردازنده A13، توانسته عکاسی Smart HDR در این گوشی را بهبود ببخشد.

همچنین قابلیت عکاسی پرتره به این محصول آمده که اپل تکنولوژی آن را Monocular Depth Sensing یا «تشخیص عمق تک‌چشمی» نامیده است. این گوشی از یادگیری ماشینی استفاده می‌کند تا بتواند عمق را در چهره افراد تشخیص دهد و عکاسی با افکت پرتره را به نحو احسنت انجام دهد. این ویژگی شبیه به عکاسی پرتره در گوشی آیفون XR خواهد بود و این یعنی متاسفانه خبری از عکاسی پرتره از اشیا و حیوانات نخواهد بود؛ بلکه تنها می‌توان از افراد عکاسی پرتره کرد. جدا از این مورد، دوربین این گوشی به لرزشگیر اپتیکال هم مجهز شده که اپل می‌گوید لرزشگیر «سینماتیک» در فیلم‌برداری با این گوشی تا رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه در دسترس خواهد بود. دوربین سلفی گوشی هم سنسور ۷ مگاپیکسلی دارد و همچنین این دوربین هم می‌تواند عکاسی پرتره را انجام دهد. یک نکته در مورد این دوربین این است که اپل از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی گوشی‌های آیفون ۱۱ استفاده نکرده است.

این خبر درحال بروزرسانی است..

The post بالاخره آیفون SE جدید با قیمت پایه ۳۹۹ دلار معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala