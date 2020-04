اینطور که گفته می‌شود،‌ هواوی قصد دارد در تاریخ ۲۳ آوریل (۴ اردیبهشت)‌‌‌‌‌‌‌‌ از گوشی‌های سری نوا ۷ رونمایی کند و در همین راستا روز گذشته تصویری تبلیغاتی از این محصول منتشر شد که نه به صورت خیلی واضح،‌ نمایی از پنل پشت و جلوی آن را به نمایش می‌گذارد.

در این تصویر تبلیغاتی که یکی از بازیگران معروف چینی نیز در آن حضور دارد، شاهد محصولی هستیم که تا حد زیادی به هواوی P40 پرو شباهت دارد. دلیل این شباهت زیاد می‌تواند نمایشگر خمیده و دوربین سلفی دوگانه درون آن باشد که در پرچم‌دران تازه وارد این شرکت شاهد بودیم.

در پنل پشتی هم شاهد ماژول مربعی شکلی هستیم که مسلما بیش از یک دوربین را در خود جای داده است اما خب هنوز نمی‌دانیم مشخصات دقیق آن‌ها چیست. با توجه به قدرت هواوی در بخش دوربین، مسما باید انتظار یک مجموعه قابل و قدرتمند را داشته باشیم، اما چقدر قدرتمند را فعلا نمی‌دانیم.

همانطور که امروز هم خبر آن منتشر شد، آنر ۳۰ پرو پلاس توانست تست‌های وب‌سایت معروف DxOMark را با سربلندی پشت سر بگذارد و به مقام دوم بهترین دوربین گوشی در سال ۲۰۲۰ دست یابد. اینکه همین دوربین‌ها در سری نوا هم مورد استفاده قرار گیرند بسیار محتمل است اما خب باید منتظر بمانیم ببینیم تا هفته آینده چه خواهد شد.

از طریق شایعات اخیری که توسط همین منبع منتشر شده (Digital Chat Station)، می‌دانیم روز پنج‌شنبه سه گوشی از این خانواده معرفی خواهند شد؛ هواوی نوا ۷ SE، نوا ۷ و نوا ۷ پرو که به ترتیب از پردازنده‌های کایرین ۸۲۰، کایرین ۹۸۵ و ۹۹۰ ۵G بهره می‌برند.

با نگاهی به مشخصات فنی این گوشی‌ها گویا سری آنر ۳۰ را در قالب نامی متفاوت می‌بینیم که هر سه از تراشه‌های ۵G بهره می‌برند. پیش‌تر نوا ۷ SE در بنچمارک گیک‌بنچ دیده شد و در آنجا شاهد این بودیم که وجود چیپست کایرین ۸۲۰ در آن قطعی است. گفته می‌شود این محصول از یک نمایشگر ۶.۵ اینچی با وضوح +FHD بهره می‌برد و دوربین اصلی آن نیز سنسوری به بزرگی ۶۴ مگاپیکسل دارد. در مورد باتری آن چیزی گفته نشده اما شایعات حکایت از وجود یک شارژر سریع ۲۲.۵ واتی دارند.

در رابطه با دیگر گوشی‌های این سری اما هنوز هیچ خبر خاصی منتشر نشده اما بعید به نظر می‌رسد تفاوت خاصی با دو مدل بالارده آنر داشته باشند. سری نوا ۷ همانطور که پیش‌تر از گوشی‌های این سری سراغ داشتیم، محصولات گران‌ قیمتی نیستند و انتظار می‌رود ارزان‌ترین مدل آن چیزی در حدود ۲۸۵ تا ۴۲۵ دلار قیمت داشته باشد. مدل SE نیز ۴۹۵ دلار قیمت گذاری خواهد شد و این مقدار برای مدل پرو احتمالا به ۵۶۵ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

در حال حاضر از سری نوا ۷ محصولی تحت عنوان نوا ۷i در بازار موجود است که آن را نسخه چینی گوشی هواوی P40 لایت می‌دانند. انتظار می‌رود گوشی‌های جدید در تاریخ ۴ اردیبهشت معرفی شوند ولی تا آن موقع باید خبرها را در مورد قیمت آن‌ها یک شایعه محتمل در نظر گرفت.

منبع: gsmarena

