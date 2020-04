اگر ویدیوهای تست مقاومت گوشی‌ها را دنبال می‌کنید قطعا زک نلسون را که در یوتیوب با نام کاربری JerryRigEverything فعالیت می‌کند می‌شناسید. زک معمولا گوشی‌های جدید بازار را تحت شدیدترین بررسی‌ها قرار می‌دهد تا از نظر کیفیت و مقاومت، عملکرد آن‌ها را مورد سنجش قرار دهد. روز گذشته اما او تصمیم گرفت گوشی تازه معرفی شده وان پلاس ۸ پرو را هدف تست‌های طاقت‌ فرسای خود قرار دهد.

وان پلاس ۸ پرو گوشی از آلومینیوم و شیشه ساخته شده و همین موضوع نیز می‌تواند کیفیت ساخت بالای آن را روی کاغذ تضمین کند. البته این ساختار معمولا از بخش فریم که آلومینیومی است در برابر خط و خش مقاومت خوبی از خود نشان نمی‌دهد. این محصول در بخش پشت و جلو از شیشه استفاده کرده که هر دوی آن‌ها نتوانستند در برابر فشار سطح ۶ مقاومت کنند و خط و خش برداشتند. بنابراین نگهداری لوازم تیز مانند سوییچ در همان جیبی که احتمالا وان پلاس ۸ پرو را بدون قاب محافظ در آن قرار داده‌اید ایده درستی نیست.

بیشتر بخوانید: هدفون بی‌سیم وان پلاس Bullets Wireless Z با قیمت استثنائی رونمایی شد

در برابر تست خمیدگی هم این محصول مقاومت بسیار خوبی از خود نشان داد و مانند بسیاری از پرچم‌دارهای دیگر خم نشد. اما وقتی به تست سوختگی نمایشگر که رسید، شاید نتیجه آنقدرها هم رضایت بخش نبود! شما عزیزان می‌توانید ویدئوی کامل این بررسی را در زیر مشاهده کنید.

دانلود mp4

نظر شما در رابطه با تست مقاومت گوشی وان پلاس ۸ پرو چیست؟ آیا این محصول می‌تواند در بازار رقابتی این روزها با محصولاتی ارزان قیمت و قدرتمند نظیر شیائومی، ردمی، آنر و یا حتی برخی از گوشی‌های سامسونگ رقابت کند؟ تجربه نشان داده کیفیت ساخت محصولات وان پلاس عالی است و بسیاری‌ از کاربران هیچگونه پشیمانی از بابت خرید آن‌ها ندارند. اما قیمت پایین یا حداقل معقول هم فاکتور بسیار مهمی است که معمولا در گوشی‌های این شرکت آن را شاهد نیستیم. هرچند باز هم از نماینده سامسونگ و اپل و هواوی ارزان‌تر هستند.

بیشتر بخوانید: گوشی‌های وان‌پلاس ۸ و ۸ پرو رسما معرفی شدند

منبع: androidpolice

The post ویدئوی تست مقاومت گوشی وان پلاس ۸ پرو منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala