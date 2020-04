طبق جدیدترین آمارهای منتشر شده، در حال حاضر گوشی ۶۹۹ دلاری آیفون ۱۱ پرفروش‌ترین گوشی جهان محسوب می‌شود که برای این موفقیت توانسته آیفون XR را پشت سر بگذارد. اما حالا اپل با معرفی نسل جدید آیفون SE با قیمت ۳۹۹ دلاری امیدوار است که بار دیگر این موفقیت را تکرار کند.

آیفون SE تازه‌نفس از تاچ آی‌دی، تراشه قدرتمند A13، شارژ بی‌سیم بهره می‌برد و تمام این مشخصات در بدنه‌ای تعبیه شده که بر روی آن نمایشگر کوچک ۴.۷ اینچی با حاشیه‌های ضخیم قرار گرفته است. در عین حال، آیفون ۱۱ دارای نمایشگر ۶.۱ اینچی، دوربین دوگانه و دیگر ویژگی‌های جذابی است که نسل جدید آیفون SE از آن‌ها بهره نمی‌برد.

اگرچه آیفون ۱۱ برای بسیاری از کاربران جذابیت زیادی دارد، ولی در عین حال نسل دوم آیفون SE را می‌توان یکی از بهترین گوشی‌های ارزان‌قیمت امسال در نظر گرفت. روی هم رفته، این دو گوشی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

تفاوت‌ها

نسل دوم آیفون SE روی هم رفته ویژگی جدیدی ندارد و بیشتر ویژگی‌های آن از آیفون ۸ و آیفون XR آمده است. اما در مقایسه با آیفون ۱۱، می‌توان به تفاوت‌های مختلفی اشاره کرد.

طراحی: اگرچه بدنه هر دو گوشی مبتنی بر شیشه و آلومینیوم است، ولی آلومینیوم آیفون ۱۱ آندیزه شده و روی هم رفته قیمت بالاتری دارد. همچنین آیفون SE جدید از استاندارد IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار بهره می‌برد ولی آیفون ۱۱ دارای استاندارد IP68 است و در این زمینه نسبتا حرف بیشتری برای گفتن دارد. همچنین آیفون SE مجهز به نمایشگر ۴.۷ اینچی با حاشیه‌های ضخیم است ولی آیفون ۱۱ از نمایشگر ۶.۱ اینچی کم حاشیه دارای بریدگی بهره می‌برد.

تاچ آی‌دی: اپل با عرضه آیفون X تصمیم گرفت استفاده از تاچ آی‌دی را کنار بگذارد و در عوض به استفاده از سیستم تشخیص چهره روی بیاورد. حالا بعد از گذشت چند سال، آیفون SE جدید با حسگر اثر انگشت فیزیکی تعبیه شده در دکمه هوم معرفی شده که کاربران برای کارهای مختلف مانند دسترسی به پسوردهای ذخیره شده، تایید دانلود اپلیکیشن‌ها، انتقال پول از طریق Apple Pay و دیگر کارها می‌توانند از آن بهره ببرند.

دوربین: آیفون SE در پنل پشتی خود مانند آیفون XR از فقط یک دوربین بهره می‌برد که مطمئنا اپل این تصمیم را برای پایین نگه داشتن قیمت گوشی اتخاذ کرده است. در عین حال، آیفون ۱۱ مجهز به دوربین دوگانه است و این یعنی در زمینه‌ی عکاسی انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. اما به لطف بهره‌گیری آیفون SE از تراشه قدرتمند A13، این دوربین با استفاده از فناوری‌های نرم‌افزاری پیشرفته پردازش تصویر می‌تواند عکس‌های جذابی را ثبت کند.

عمر باتری: اپل می‌گوید عمر باتری آیفون SE جدید مشابه آیفون ۸ است که در بررسی سایت Tom’s Guide باتری آن ۹ ساعت و ۵۴ دقیقه دوام آورده است. این در حالی است که در سایت موردنظر زمان ۱۱ ساعت و ۲۰ دقیقه برای عمر باتری آیفون ۱۱ ثبت شده و به همین خاطر آیفون ۱۱ از لحاظ عمر باتری حرف بیشتری برای گفتن دارد.

قیمت: از مهم‌ترین تفاوت‌های بین این دو گوشی‌ها، بحث قیمت آن‌ها است. قیمت پایه آیفون SE جدید ۳۹۹ دلار است و آیفون ۱۱ با قیمت پایه ۶۹۹ دلاری روانه‌ی بازار شده است. این یعنی شاهد اختلاف قیمت ۳۰۰ دلاری هستیم و به همین دلیل آیفون SE تازه‌نفس می‌تواند توجه تعداد انبوهی از کاربران را جلب کند.

شباهت‌ها

زمانی که آیفون SE جدید و آیفون ۱۱ را با هم مقایسه می‌کنیم، کاملا واضح است که اپل قصد داشته برخی از ویژگی‌های گوشی پرچم‌دار را در این گجت مقرون به صرفه تعبیه کند تا جذابیت آن افزایش یابد.

تراشه A13 Bionic: مانند آیفون ۱۱، نسل دوم آیفون SE هم از تراشه A13 Bionic بهره می‌برد که در حال حاضر از لحاظ پردازنده و پردازنده گرافیکی بهترین تراشه موبایل محسوب می‌شود. همچنین یک موتور عصبی ۸ هسته‌ای در این تراشه تعبیه شده که به پردازنده اصلی هم اجازه می‌دهد در هر ثانیه بیش از ۱ تریلیون عملیات محاسباتی انجام دهد.اپل در مورد مقدار حافظه رم گجت‌های خود صحبت نمی‌کند ولی در هر صورت آیفون ۱۱ از ۴ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد و باید ببینیم برای آیفون SE چه مقدار رم در نظر گرفته شده است.

Smart HDR: اپل قابلیت Smart HDR را همراه با گوشی‌های آیفون XS و XS مکس معرفی کرد. در این مشخصه، با ثبت چندین عکس و سپس ترکیب آن‌ها، کیفیت عکس‌برداری بهبود پیدا می‌کند. در این سیستم، نرم‌افزار گوشی می‌تواند بهترین بخش‌های هر عکس را شناسایی کند تا با ترکیب آن‌ها تصویر قابل توجهی به کاربر ارائه شود.در ادامه می‌توانید نمونه‌ عکس‌های ثبت شده با آیفون SE جدید را مشاهده کنید.









امکانات فیلمبرداری: برخی از قابلیت‌های فیلمبرداری آیفون ۱۱ روانه‌ی آیفون SE شده و از بین آن‌ها مثلا می‌توانیم به امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، پشتیبانی دوربین از لرزشگیر اپتیکال و همچنین امکان فیلمبرداری اسلوموشن اشاره کنیم.

شارژ بی‌سیم: نسل دوم آیفون SE از شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کند. این یعنی به غیر از شارژرهای مرسوم، برای تامین انرژی باتری می‌توانید از پدهای شارژ مبتنی بر استاندارد Qi بهره ببرید. باید خاطرنشان کنیم تمام اعضای خانواده آیفون ۱۱ هم از شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کنند.

نمایشگر: مدل‌های پرو آیفون مجهز به نمایشگرهای اولد هستند اما برای آیفون ۱۱ از نمایشگر LCD استفاده شده که در رابطه با آیفون SE هم شاهد تکرار این رویکرد هستیم. با وجود اینکه این دو گوشی رزولوشن مختلفی دارند، اما در نهایت به دلیل تفاوت در اندازه در هر اینچ آن‌ها ۳۲۶ پیکسل تعبیه شده و به همین خاطر از لحاظ کیفیت تفاوتی بین آن‌ها دیده نمی‌شود.

آیفون SE جدید در برابر آیفون ۱۱؛ سخن آخر

اگرچه آیفون SE جدید می‌تواند به یکی از بهترین گوشی‌های ارزان‌قیمت بازار بدل شود، اما در هر صورت نمی‌توان جذابیت‌های آیفون ۱۱ را هم کتمان کرد که از دوربین‌های بهتر، سیستم فیس آی‌دی، طراحی جذاب‌تر و عمر باتری بیشتر بهره می‌برد. اما اپل هم نسل جدید آیفون SE را برای آن دسته از کاربران معرفی کرده که مثلا همچنان از آیفون‌های قدیمی استفاده می‌کنند و حالا با این قیمت مناسب بسیاری از آن‌ها تصمیم می‌گیرند بعد از چند سال، آیفون جدیدی خریداری کنند.

منبع: Tom’s Guide

The post آیفون SE جدید در برابر آیفون ۱۱؛ مروری بر تفاوت‌ها و شباهت‌ها appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala