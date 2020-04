روز گذشته اپل از نسل جدید آیفون SE رونمایی کرد. طراحی این گوشی مشابه آیفون‌های چند سال قبل است و به همین خاطر در پنل جلویی شاهد حسگر اثر انگشت تاچ آی‌دی و در پنل پشتی هم دوربین واحد دیده می‌شود. با این حال، نباید توان سخت‌افزاری عالی و البته قیمت پایه ۳۹۹ دلاری را از قلم بیندازیم.

از مدت‌ها قبل انتشار خبرهای مربوط به این گوشی آغاز شد ولی در هر صورت اپل حالا آیفون مقرون به صرفه خود را زمانی روانه‌ی بازار می‌کند که میلیون‌ها کاربر به چنین گجتی نیاز دارند. شیوع گسترده ویروس کرونا اگرچه هزاران نفر را به کام مرگ کشانده و اقتصاد جهانی را دچار مشکل کرده، ولی همین بیماری می‌تواند خبر خوبی برای آیفون SE جدید باشد.

به عبارت دیگر، این یک گوشی شایسته در زمان مناسب است. از یک طرف ویژگی‌های اساسی موردنظر کاربران علاقه‌مند به آیفون را ارائه می‌دهد و از طرف دیگر در زمانی که مردم کشورهای مختلف با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قیمت بسیار پایینی دارد. در عین حال، آیا کاربران آمریکایی با پرداخت چنین مبلغی می‌توانند گوشی اندرویدی مشابهی را خریداری کنند؟ فعلا که چنین محصولی در این بازار عرضه نشده و این موضوع به اپل اجازه می‌دهد که بیش از پیش در بازار آمریکا و بسیاری از کشورها به موفقیت برسد.

آیفون SE جدید یک گوشی مقرون‌به‌صرفه مناسب است

این گوشی هنوز به دست کارشناسان نرسیده و به همین خاطر هنوز فرصت بررسی کامل آن دست نداده است. با این حال، با نگاهی سریع به فهرست مشخصات آن می‌توانید متوجه شوید که این یک گوشی مقرون‌به‌صرفه دارای ویژگی‌های با اهمیت است. برای افرادی که با اپل و تراشه‌های این شرکت آشنا نیستند، باید بگوییم که تراشه A13 Bionic در حال حاضر بهترین تراشه موبایل این کمپانی است که در خانواده آیفون ۱۱ مورد استفاده قرار گرفته.

از دیگر ویژگی‌های آیفون SE جدید می‌توانیم به استاندارد IP67 و شارژ بی‌سیم اشاره کنیم که برای یک گوشی ۴۰۰ دلاری ویژگی‌های بسیار جذابی محسوب می‌شوند. در حقیقت، در بازار آمریکا و تعدادی از دیگر کشورهای پیشرفته گوشی جدیدی که زیر ۴۰۰ دلار قیمت داشته باشد و از شارژ بی‌سیم و استاندارد IP بهره ببرد، نمی‌توان پیدا کرد.

البته می‌دانیم که در پنل پشتی فقط یک دوربین تعبیه شده و نمایشگر آن هم با اندازه ۴.۷ اینچی اندازه کوچکی دارد. اگرچه این موارد شاید به‌عنوان ضعف در نظر گرفته شوند، اما در حقیقت مزایای این گوشی به حساب می‌آیند. در زمینه‌ی قدرت دوربین واحد می‌توانیم به نسل‌های قبلی گوشی‌های پیکسل اشاره کنیم که نشان می‌دهند توان پردازش نرم‌افزاری می‌تواند کیفیت تصاویر را متحول کند. افرادی که ۴۰۰ دلار برای خرید یک گوشی هزینه می‌کنند، می‌دانند که قرار نیست ویژگی‌های مشابه گلکسی اس ۲۰ اولترا را دریافت کنند و مطمئنا چنین انتظاری هم ندارند.

اندازه کوچک آن هم می‌تواند یک مزیت دیگر باشد. در بازار گوشی‌های هوشمند، روزبه‌روز به اندازه گوشی‌ها افزوده می‌شود و در این میان کاربران زیادی هستند که علاقه‌ای به استفاده از گوشی‌های غول‌پیکر ندارند. در نهایت، باید به پشتیبانی بلندمدت اپل از گوشی‌های خود اشاره کنیم که این یعنی آیفون SE جدید تا چند سال دیگر بدون دردسر جدیدترین نسخه‌های iOS را دریافت خواهد کرد. این موضوع باعث می‌شود کاربران این گوشی تا چند سال دیگر بتوانند از ویژگی‌های جدیدی بهره ببرند.

ایجاد الگو برای گوشی‌های اندرویدی

به صورت خلاصه ویژگی‌هایی که آیفون SE جدید را به یک گجت مقرون‌به‌صرفه جذاب تبدیل کرده از این قرار است:

قیمت کاملا منطقی

تراشه پرچم‌دار

شارژ بی‌سیم

دوربین مناسب (چنین گوشی هوشمندی نیاز به دوربین عالی ندارد)

دریافت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری تا چند سال آینده

اگر سازندگان گوشی‌های اندرویدی می‌خواهند بدانند یک گوشی مقرون‌به‌صرفه به چه ویژگی‌های مهمی نیاز دارد، باید به این فهرست نگاهی بیندازد. در بازار آمریکا هیچ گوشی ارزان‌قیمتی با این مشخصات دیده نمی‌شود. پیکسل ۳a تا حدی به آن نزدیک است ولی این گوشی از شارژ بی‌سیم و تراشه پرچم‌دار بهره نمی‌برد. حتی گلکسی S10e هم که سال گذشته عرضه شده، از لحاظ قیمت به این آیفون SE جدید هم نزدیک نمی‌شود و سامسونگ با عدم عرضه گلکسی S20e نشان داد که علاقه‌ی زیادی به تکرار این تجربه ندارد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد ماه آینده پیکسل ۴a معرفی می‌شود که رقیب مستقیم نسل جدید آیفون SE خواهد بود. همچنین شایعاتی مبنی بر احتمال عرضه وان‌پلاس Z وجود دارد که یک گوشی مقرون‌به‌صرفه از طرف وان‌پلاس خواهد بود. اما حتی اگر این دو گوشی بتوانند به تمام نکات این فهرست عمل کنند (که به احتمال زیاد این‌گونه نخواهد بود)، اپل حداقل ۱ ماه زودتر از آن‌ها وارد عمل شده و می‌تواند توجهات بیشتری را جلب کند.

بار دیگر باید بگوییم که آیفون SE جدید یک گوشی شایسته در زمان مناسب است. اگرچه در زمینه‌ی گوشی‌های مقرون به صرفه شرکت‌هایی مانند شیائومی، ریلمی و دیگر شرکت‌ها فعالیت دارند، ولی تمرکز اصلی این مطلب مربوط به آمریکا و تعدادی از دیگر کشورهای پیشرفته‌ای است که این گوشی‌ها عرضه نشده یا حداقل به صورت گسترده عرضه نشده‌اند. علاوه بر بازار کشوری مانند آمریکا، در بسیاری از کشورهای دیگر هم کاربران ترجیح می‌دهند آیفون SE جدید را خریداری کنند تا از تراشه پرچم‌دار و پشتیبانی بلندمدت اپل بهره ببرند.

بیشتر بخوانید: آیفون SE جدید در برابر آیفون ۱۱؛ مروری بر تفاوت‌ها و شباهت‌ها

منبع: Android Authority

The post عرضه آیفون SE جدید خبر بدی برای گوشی‌های اندرویدی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala