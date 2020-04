نوکیا ۷.۳ احتمالا به دوربین چهارگانه ۶۴ مگاپیکسلی و اینترنت ۵G مجهز خواهد شد

HMD در حال بررسی نسخه‌ اولیه گوشی‌های زیادی است که یکی از آن‌ها قرار است نوکیا ۷.۳ باشد. میان‌‌رده‌ای که گفته می‌شود از دوربین چهارگانه ۶۴ مگاپیکسلی و اینترنت ۵G بهره می‌برد.

آخرین اطلاعاتی که از طریق افراد آگاه به فرایند طراحی نوکیا ۷.۳ منتشر شده نشان می‌دهد این محصول قرار است از ۴ دوربین روی پنل پشتی خود استفاده کند که کیفیت عکاسی آن‌ها در نور روز و شب به نسبت قبل بهبود یافته است.

یکی از نسخه‌های آزمایشی نوکیا ۷.۳ دوربین ۴۸ مگاپیکسلی دارد (نوکیا ۷.۲ نیز از سنسوری به همین اندازه بهره می‌برد). اما HMD استفاده از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی را هم جز گزینه‌های خود قرار داده. در نهایت اندازه سنسور هرچه که باشد، می‌دانیم شرکت آلمانی زایس وظیفه تولید آن را برعهده خواهد داشت.

نوکیا ۷.۳ قرار است به یک دوربین فوق عریض با وضوح نامشخص و همچنین یک سنسور سنجش عمق در کنار دوربین اصلی مجهز شود. همچنین یک لنز ماکرو نیز به جمع دوربین‌های این محصول خواهد پیوست تا شاهد مجموعه‌ای مشابه با گوشی نوکیا ۸.۳ ۵G باشیم (۶۴ + ۱۲ + ۲ + ۲).

در بخش دوربین سلفی نیز شاهد بهبودی‌هایی حداقل روی کاغذ هستیم. در مدل ۲۰۱۹ شاهد بکارگیری یک دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی بودیم که گفته می‌شود در نوکیا ۷.۳ این عدد به ۲۴ مگاپیکسل ارتقا می‌یابد. حتی صحبت‌هایی در مورد بکارگیری دوربین ۳۲ مگاپیکسلی می‌شود اما خب فعلا بهتر است هر دو را یک شایعه در نظر بگیریم.

بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر شد، HMD دو نسخه آزمایشی از نوکیا ۷.۳ را مورد بررسی قرار می‌دهد که یکی از آن‌ها از اینترنت ۵G نیز بهره می‌برد. احتمال اینکه نسخه ۵G به پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵ مجهز شود بالاست چون این گوشی قرار است یک میان رده باشد اما با این حال به نسبت اسنپدراگون ۶۶۰ بکار رفته در نوکیا ۷.۲ واقعا بهتر و قدرتمندتر است.

نوکیا ۷.۳ به احتمال زیاد در ماه آگوست یا سپتامبر به همراه نسخه ۹.۳ که قرار است پرچم‌دار نوکیا باشد راهی بازار خواهد شد که در مورد نوکیا ۹.۳ باید بگوییم قطعا از اینترنت ۵G بهره می‌برد. گزارشات اخیری هم که از این گوشی منتشر شده نشان می‌دهد باید منتظر پرچم‌داری مجهز به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی باشیم.

منبع: gsmarena

