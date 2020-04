آخرین شایعات در رابطه با پرچم‌دار امسال نوکیا که نوکیا ۹.۳ PureView نام دارد نشان می‌دهد این محصول با استفاده از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، قرار است در جمع بهترین‌های سال ۲۰۲۰ حضور داشته باشد.

HMD در ماه آگوست یا سپتامبر امسال از دو گوشی نوکیا ۷.۳ و نوکیا ۹.۳ PureView رونمایی خواهد کرد که به ترتیب گوشی‌هایی میان‌رده و پرچم‌دار هستند. در مورد نوکیا ۷.۳ فعلا خبرهای زیادی منتشر شده؛ اینکه قرار است این محصول به دوربین چهارگانه ۶۴ مگاپیکسلی و پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵ با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G مجهز شود.

در مورد پرچم‌دار اما خبرهای زیادی در اختیار نداشتیم تا اینکه روز گذشته شایعه‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه HMD در نظر دارد پرچم‌دار جدید خود را با نمایشگری ۱۲۰ هرتزی و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی راهی بازار کند! اینکه نمایشگر این محصول LCD است یا OLED هنوز مشخص نشده اما با نگاهی به نوکیا ۹ و همچنین شایعات اخیر مبنی بر اینکه این گوشی به دوربین سلفی زیر نمایشگر مجهز خواهد شد، به احتمال زیاد نمایشگر نوکیا ۹.۳ از جنس OLED است.

بیشتر بخوانید: نوکیا ۹.۳ احتمالا با دوربین پنج‌گانه ۱۰۸ مگاپیکسلی معرفی می‌شود

در مورد دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی این گوشی نیز فعلا تنها دو منبع به آن اشاره کرده‌اند. از آن جایی که در حال حاضر فقط سامسونگ چنین سنسورهایی می‌سازد، گفته می‌شود این بار بعد از مدت‌ها قرار است نوکیا در گوشی خود از سنسوری ساخت شرکتی غیر از زایس استفاده کند که خب سامسونگ است. در کنار این دوربین اما یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی نیز قرار خواهد گرفت که احتمالا صرفا برای بزرگ‌نمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به این گزارش، HMD قبل از اینکه بکارگیری سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی را در ذهن داشته باشد، در حال بررسی استفاده از سنسورهای ۲۴، ۲۰ و ۴۸ مگاپیکسلی بود. با این حال نمی‌توان به این گفته‌ها به صورت صد درصد اطمینان داشت چون همه آن‌ها برگرفته از شایعات است. اما خب همانطور که می‌دانید این روزها شرایط به گونه‌ای شده که ماه‌ها قبل از معرفی رسمی یک محصول از تمام مشخصات آن آگاه می‌شویم!

بیشتر بخوانید: لیست تمام گوشی‌های نوکیا که در سال ۲۰۲۰ به اندروید ۱۰ بروزرسانی می‌شوند

نوکیا ۹.۳ PureView بارها با مشکلاتی در معرفی مواجه شد. مثلا در ابتدا قرار بود تحت عنوان نوکیا ۹.۱ معرفی شود؛ سپس به نوکیا ۹.۲ و در نهایت به ۹.۳ تغییر نام داد. یکی از دلایل عمده تاخیر در عرضه این محصول، تصمیم HMD مبنی بر استفاده از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ به جای اسنپدراگون ۸۵۵ بود.

آخرین پرچم‌دار HMD نوکیا ۹ PureView بود که در عمل آن چنان نتوانست نام سنگین نوکیا را تحمل کند و اصلا در حد و اندازه‌های محصولی که بتوان به آن اعتماد کرد ظاهر نشد. این در حالی است که روی کاغذ مشخصات آن بسیار هیجان‌انگیز بود! اما اینطور که به نظر می‌رسد، نوکیا ۹.۳ PureView قرار است تغییرات زیادی ایجاد کند. با این حال باید منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد.

بیشتر بخوانید: حسگر اثر انگشت نوکیا ۹ با یک بسته آدامس فریب می‌خورد

منبع: gsmarena

The post نوکیا ۹.۳ PureView احتمالا به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala