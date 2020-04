در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به بررسی گوشی وان پلاس ۸ پرو و تمام نقاط قوت و ضعف آن تا ببینیم پرچم‌دار جدید وان پلاس تا چه اندازه ارزش خرید دارد.

وان پلاس ۸ پرو محصولی است که با هدف ادامه روند موفقیت آمیز وان پلاس ۷ پرو طراحی شده. اما نکته‌ای که وجود دارد قیمت این محصول است. از نسخه ۷ پرو به این مدل شاهد افزایش قیمت ۲۳۰ دلاری هستیم که باعث می‌شود نتوانیم آن را جانشین و ادامه دهنده مسیر سری قبل بدانیم. به نظر می‌رسد دیگر دوران تولید «قاتل پرچم‌دار» به سر آمده و وان پلاس ۸ پرو را رسما باید یک پرچم‌دار در بازار گوشی‌های هوشمند بدانیم که بیش از ۹۰۰ دلار قیمت گذاری شده است!

امسال را می‌توان سرآغازی دانست برای ماجراجویی‌های بزرگ وان پلاس؛ البته تنها این شرکت نیست که چنین قیمتی را برای گوشی مجهز به اینترنت ۵G خود در نظر گرفته و با نگاهی به قیمت گذاری دیگر شرکت‌ها می‌بینیم که همه آن‌ها وارد فاز جدیدی شده‌اند. در بین همه این پرچم‌دارها اما به نظر می‌رسد وان پلاس ۸ پرو همان چیزی است که کاربران دنبال آن هستند.

اما قبل از اینکه به بررسی وان پلاس ۸ پرو و ارزش خرید آن بپردازیم، بهتر است نگاهی داشته باشیم به تمام قابلیت‌های آن روی کاغذ و تا حدودی هم در عمل. البته که این بررسی هنوز کامل نیست اما می‌تواند تا حد زیادی ما را با قابلیت‌های این گوشی آشنا کند.

پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ نمایشگر ۶.۷۸ اینچ – ۱۴۴۰ × ۳۱۶۸ – ۱۲۰ هرتز – AMOLED – حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت رم ۸/۱۲ گیگابایت LPDDR5 حافظه داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت از نوع +UFS 3.0 دوربین ۴۸ مگاپیکسل اصلی با گشودگی دیافراگم f/1.7 (لنز IMX 689 ساخت سونی دارای لرزشگیر اپتیکال و الکترونیکی) – دوربین ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/2.44 (دارای لرزشگیر اپتیکال) – دوربین ۴۸ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.4 (زاویه ۱۲۰ درجه) – سنسور ۵ مگاپیکسلی مختص فیلتر رنگ دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.45 باتری و شارژر ۴۵۱۰ میلی‌آمپر ساعت، شارژر سریع ۳۰ واتی موسوم به Wrap Charge، شارژر بی‌سیم با سرعت ۳۰ وات نرم‌افزار Oxygen OS مبتنی بر اندروید ۱۰ اتصالات بلوتوث نسخه ۵.۱، وای‌فای ۶ (MIMO 2×۲) رنگ مشکی (Onyx Black)، سبز یخی (Glacial Green)، آبی لاجوردی (Ultramarine Blue) ابعاد ۸.۵ × ۷۴.۳۵ × ۱۶۵.۳ قابلیت‌ها گواهی IP68، حسگر اثر انگشت درون نمایشگر از نوع اپتیکال، قابلیت تطبیق‌ پذیری با نور محیط، دو سیم‌کارت جک هدفون ندارد قیمت برای مدل ۸/۱۲۸ حدودا ۹۰۰ دلار و مدل ۱۲/۲۵۶ حدودا ۱۰۰۰ دلار

طراحی و سخت‌افزار وان پلاس ۸ پرو

بعد از ماژول دایره‌ای شکل دوربین در وان پلاس ۷T پرو، وان پلاس تصمیم گرفت در نسخه ۸ پرو باز هم به زبان طراحی نسخه ۷ پرو باز گردد. اگرچه این موضوع کاملا سلیقه‌ای است اما به نظر می‌رسد هنوز ماژول دایره‌ای شکل نمی‌تواند پنل پشت را به اندازه ترتیب عمودی یا افقی دوربین‌ها زیبا کند.

در پنل جلویی اما این گوشی طراحی جدیدی به نسبت دو سری قبل در پیش گرفت و به جای بهره‌مندی از ماژول پاپ آپ، به یک دوربین بسیار کوچک در قسمت بالا-چپ نمایشگر مجهز شده تا دیگر شاهد صفحه یکنواخت نباشیم. به گفته وان پلاس، با طراحی دوربین روی نمایشگر توانستند هم از باتری قدرتمندتری استفاده کنند و هم وزن گوشی کاهش یابد. اما همه این‌ها باعث شد دیگر شاهد یک گوشی تمام صفحه نباشیم. هرچند دوربین درون نمایشگر باعث افزایش اندازه نوار وضعیت شده و خب نقاط ضعف خاص خود را دارد.

وان پلاس ۸ پرو همچنین یکی از بهترین نمایشگرهای حال حاضر در بین گوشی‌های هوشمند را در اختیار دارد که از وضوح +QHD و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد؛ درست مانند سری اس ۲۰ سامسونگ. نکته اما اینجاست که ارتقای رفرش ریت از ۹۰ به ۱۲۰ تغییر چندانی در تجربه کاربران ایجاد نمی‌کند؛ حداقل این تغییر به اندازه افزایش از ۶۰ به ۹۰ نیست اما خب به صورت محسوسی میزان روان بودن کار با گوشی افزایش می‌یابد.

علاوه بر این‌ها دیگر مشخصات نیز تغییر کرده‌اند که از جمله آن می‌توان به نمایشگر ۱۰ بیتی اشاره کرد که می‌تواند به حداکثر میزان روشنایی ۱۳۰۰ نیت دست یابد. پشتیبانی از Vibrant Color Effect به منظور افزایش عمق رنگ‌ها و کنتراست تصویر، حالت شب و حالت خواندن برای کاهش خستگی چشم و همچنین قابلیتی تحت عنوان motion graphics smoothing که باعث روان‌تر شدن تماشای ویدئو در برنامه‌های استریم مانند یوتیوب و نتفلیکس می‌شود، دیگر مواردی هستند که نمایشگر این محصول به آن مجهز شده.

همه این‌ها اما بدان معناست که تصاویر در وان پلاس ۸ پرو به بهترین شکل ممکن به نمایش در می‌آیند و حتی در محیط خارج از خانه و زیر نور مستقیم آفتاب نیز محتوای آن به اندازه کافی روشن و شفاف هست که بدون مشکل بتوان آن‌ها را تماشا کرد. علاوه بر این‌ها، تنظیمات خودکار میزان روشنایی صفحه نیز کاملا به نسبت قبل بهبود یافته چرا که وان پلاس با افزون قابلیت comfort tone باعث شده دمای رنگ‌ها در گوشی با محیط هماهنگ شود تا چشم کاربر در تعامل با آن‌ها دچار مشکل نشود.

البته اگر کاربر حساسی باشید شاید بتوانید نقاط ضعفی نیز در این نمایشگر پیدا کنید. نکته‌ای که به آن اشاره خواهیم کرد شاید برای بسیاری از کاربران اصلا چیز خاصی نباشد اما مانند وان پلاس ۷T و برخلاف مدل ۷ پرو،‌ در روشنایی پایین و در نور پس زمینه مشکی،‌ کمی توازن رنگ‌ها برهم می‌خورد که اگرچه قابل مشاهده است اما اصلا آزاردهنده نیست. با این اوصاف در این بررسی اولیه به نظر می‌رسد رنگ مشکی در تمام سطح نور به صورت تکه تکه شده به نمایش در می‌آید که خب باز هم باید به این نکته اشاره کنیم که اصلا مسئله جدی نیست و بسیاری‌ها حتی متوجه آن نمی‌شوند!

در طرفین گوشی شاهد خمیدگی شدید نمایشگر هستیم که البته نکته مثبتی به حساب می‌آید چون کار با آن راحت‌تر شده اما خب از طرفی ممکن است به صورت ناخواسته آن قسمت را لمس کنید. وان پلاس قابلیتی در این محصول قرار نداده که به لمس ناخواسته گوشه‌های خمیده واکنش نشان ندهد بنابراین گاهی اوقات ممکن است در حین کار کردن با یک برنامه با مشکل بسته شدن آن مواجه شوید و یا به اشتباه یکی از گزینه‌های آن‌ را که در نزدیکی خمیدگی قرار دارد لمس کنید که خب در این صورت یک گارد محافظ می‌تواند به شما کمک کند.

درست مانند دیگر گوشی‌های وان پلاس، کلید مخصوص بی‌صدا کردن، حالت ویبره و حالت صدا در این گوشی نیز تعبیه شده که وجود آن واقعا عالی و کاربردی است. جک هدفون در این محصول وجود ندارد که نکته منفی به حساب می‌آید اما نه صرفا برای این گوشی. سنسور اثر انگشت بکار رفته از نوع اپتیکال است که به نسبت قبل بزرگ‌تر شده و عملکرد آن نیز بهتر شده است. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که حتی حسگر بکار رفته در گوشی نسل گذشته وان پلاس هم از آنچه که در سری اس ۲۰ سامسونگ بکار رفته دقت و سرعت بیشتری دارد!

اما پس از بررسی وان پلاس ۸ پرو ظاهرا در مرحله بازنشانی فایل‌های پشتیبان گرفته شده، یک سری مشکل با حسگر اثر انگشت پیش آمد که با یکبار بازگشت به تنظیمات کارخانه و تنظیم مجدد اثر انگشت، حسگر به شرایط خوب خود بازگشت. بدیهی است نسخه اولیه نرم‌افزار باعث ایجاد این مشکل شده و احتمالا کمی بعد حل خواهد شد. همچنین قابلیت هپتیک تاچ یا به عبارتی لمس مجازی نیز در این گوشی بهبود پیدا کرده ولی حتی خود وان پلاس نیز اعتراف کرد دقت و کیفیت آن هنوز به موارد مشابه بکار رفته در پیکسل ۴ و آیفون نمی‌رسد.

در نهایت می‌رسیم به گواهی ضد آب IP68 که در حال حاضر بهترین استاندارد برای نشان دادن ضد آب بودن گوشی‌هاست. البته گارانتی معمولا صدمات ناشی از ورود آب به درون گوشی را پوشش نمی‌دهد اما باز هم می‌توانید بدون هیچگونه مشکل خاصی به تماس‌های خود در زیر باران پاسخ دهید. حتی اگر گوشی از دستتان به درون یک استخر آب یا هر چیزی مانند آن هم افتاد، به نظر می‌رسد که اصلا جای نگرانی نیست.

قابلیت صدای استریو در اسپیکرهای این گوشی وجود دارد و خب در گوشی‌های قبل هم شاهد چنین قابلیتی بودیم. صدای خارج شده از وان پلاس ۸ پرو مسلما بیشتر از آن چیزی است که انتظار دارید و شفافیت آن نیز فوق‌العاده بالاست. اما از آن انتظار چیزی بیشتر از آنچه که یک «گوشی» می‌تواند ارائه دهد نداشته باشید. بیس کمی در صداها وجود دارد و در سطوح بالاتر صدا نیز شاید کمی از حالت واضح خارج شود. مانند دیگر گوشی‌هایی که از پنل شیشه‌ای استفاده می‌کنند،‌‌‌ این محصول نیز در سطح بالای صدا کمی لرزش و ارتعاش ایجاد می‌کند که با یک قاب محافظ تا حدودی می‌توان از آن جلوگیری کرد.

در کنار کارت گارانتی جهانی، وان پلاس ۸ پرو به همراه یک شارژر سریع ۳۰ واتی سیمی، یک سوزن سیم‌کارت،‌‌‌‌ تعدادی استیکر و یک قاب محافظ عرضه می‌شود که البته آنقدرها خوب به گوشی چفت و بست نمی‌شود و روی آن با فونت بسیار بزرگ، عنوان Never Settle نوشته شده. به احتمال زیاد برای یک گوشی پرچم‌دار با قیمت ۹۰۰-۱۰۰۰ دلار، استفاده از چنین قاب محافظی شاید کار درستی نباشد و شاید ترجیح دهید از یک مدل دیگر با کیفیت بالاتر استفاده کنید. درون جعبه هیچگونه آداپتور تبدیل یا هدفونی هم قرار داده نشده!

بررسی وان پلاس ۸ پرو در بخش نرم‌افزار و عملکرد و باتری

اگرچه اخیرا برخی از گوشی‌های قدیمی وان پلاس بعد از بروزرسانی اخیر OxygenOS با مشکلاتی در پایداری نرم‌افزاری مواجه شده‌اند، اما نسخه‌ای که روی وان پلاس ۸ پرو قرار گرفته (به گفته شخص بررسی کننده) واقعا از نظر پایداری و عملکرد عالی بود. البته یک سری مشکلات نظیر کرش کردن برخی لانچرها و رابط کاربری خود گوشی دیده شد اما می‌توان آن را به نسخه اولیه نرم‌افزار نسبت داد که مسلما با بروزرسانی‌های آینده بهتر خواهد شد.

اگر کاربر یکی از گوشی‌های وان پلاس باشید به خوبی می‌دانید که این شرکت اصلا تغییرات گسترده‌ای روی رابط کاربری خود پدید نمی‌آورد و اگر از محصولات پیکسل، موتورولا، نوکیا و یا اسنشال استفاده می‌کردید و اکنون قصد خرید وان پلاس ۸ پرو (یا هر گوشی وان پلاس) را داشته باشید، مطمئنا با اکثر تنظیمات و محیط آن آشنا خواهید بود چون شرکت‌های نام برده تغییرات زیادی روی سیستم عامل ۱۰ اعمال نمی‌کنند.

یکی از مشکلات بزرگی که فعلا در وان پلاس ۸ پرو با آن مواجه خواهید شد عدم بهره‌مندی از قابلیت نمایشگر همیشه روشن است. انتظار می‌رود این قابلیت به زودی برای این محصول عرضه شود چون واقعا کاربردی است. از نکات مثبت این رابط اما باید به نوار وضعیت اشاره کنیم که اگر آن را شخصی سازی نکنید می‌بینید که آیکون VoWiFi، VoLTE و برخی از آیکون‌های دیگر واقعا کوچک‌تر از قبل شده‌اند و این مورد بسیار خوبی به حساب می‌آید.

در زمینه نرم‌افزار هم وان پلاس بیشینه خوبی دارد. این شرکت هر دو ماه یکبار برای گوشی‌های خود بروزرسانی امنیتی ارائه می‌کند و جز اولین شرکت‌هایی هم قرار دارد که بروزرسانی اندروید برای محصولات آن عرضه می‌شود. البته اخیرا این شرکت در ارائه بروزرسانی اندروید ۱۰ برای برخی از کاربران گوشی وان پلاس ۶T با مشکل مواجه شد. بسیاری از کاربران از بابت این وضعیت از وان پلاس گله داشتند که خب کرونا را می‌توان مقصر بخشی از این تاخیر دانست. اگرچه کاربران این محصول بروزرسانی اندروید ۱۱ را زودتر از گلکسی اس ۲۰ سامسونگ دریافت می‌کنند اما به نظر می‌رسد وان پلاس کمی در روند پایدار دریافت بروزرسانی دچار مشکل شده.

اما در نقاط دیگر، رابط کاربری این محصول به One UI 2.0 و ۲.۱ سامسونگ برتری دارد. برای مثال رابط سامسونگ اجازه نمی‌دهد برنامه‌های سوم شخص از ژست‌های ناوبری استفاده کنند؛ این در حالی است که OxygenOS چنین محدودیتی ندارد و اتفاقا قابلیت‌هایی از این دست هم سریع‌تر و هم پایدارتر برای محصولات وان پلاس عرضه می‌شوند.

در کنار همه این قابلیت‌های خوب، از سادگی و سرعت بالای رابط کاربری وان پلاس نیز نباید گذشت؛ آن هم با پردازنده بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸/۱۲ گیگابایت رم که در کنار حافظه‌های سریع UFS 3.0 پلاس، تجربه‌ای بی‌نظیر از کار با یک گوشی هوشمند را برای شما به ارمغان می‌آورد. برخی از برنامه‌ها نظیر اسپاتیفای در این گوشی آنقدر سریع اجرا می‌شوند که گویا برنامه از قبل در پس زمینه در حال اجرا بوده!‌ اما خب همه بازی‌ها در این گوشی با بالاترین نرخ فریم اجرا نمی‌شوند و این طبیعی است. هرچند این مسئله به ندرت رخ می‌دهد. ولی به طور کلی از نظر روان بودن و هماهنگی نرم‌افزار و سخت‌افزار، کار با این گوشی حتی از گوشی‌های سری اس ۲۰ سامسونگ نیز لذت ‌بخش‌تر و سریع‌تر است.

علاوه بر این‌ها، عملکرد حیرت‌انگیز وان پلاس در مدیریت برنامه‌های پس زمینه را هم نباید فراموش کنیم. حتی با آن مقدار زیاد رم و قدرت بالای پردازشگر، به نظر می‌رسد وان پلاس به خوبی از پس فریز کردن برنامه‌ها در پس زمینه برمی‌آید که خب گاهی اوقات سبب تاخیر در ارسال اعلانات می‌شود اما آنقدرها هم آزاردهنده نیست. هیچ مشکل قطعی هم برای بلوتوث و یا جفت شدن دستگاه‌ها بین یکدیگر پیش نیامد و همه چیز از این بابت به خوبی پیش رفت.

در مورد باتری هم نتیجه خوبی بدست آمد. نمایشگر این محصول در بالاترین وضوح تصویر ممکن هم روی رفرش ریت ۱۲۰ هرتز کار می‌کند و با فعال کردن آن و همچنین حالت تیره در کل سیستم و بسیاری از برنامه‌ها، گوشی توانست با بیش از ۷ ساعت فعالیت در طول دو روز دوام بیاورد. البته این مقدار در حالی به ثبت رسیده که به علت ویروس کرونا، فرصت کافی برای تست آن در بیرون از خانه وجود نداشت و لذا تمام این بررسی‌ها در محیط خانه صورت گرفت اما به طور کلی یک کاربر معمولی شاید نیاز داشته باشد بعد از دو روز، وان پلاس ۸ پرو را به شارژ متصل کند.

برای شارژ کردن این محصول نیز شارژر سریع ۳۰ واتی بی‌سیم را (در صورت خرید) در اختیار خواهید داشت که به ادعای وان پلاس، راندمانی ۹۷ درصدی دارد! البته جالب است بدانید این ادعا بعد از بررسی‌های صورت گرفته توسط برنامه‌‌هایی نظیر Ampere تایید شد. شارژر این گوشی حین فعالیت تقریبا ۱۰۰ درصد توان خود را استفاده کرد و عجیب بود که زیاد داغ هم نشد. با این حال باید بیشتر آن را مورد استفاده قرار داد و دید بعد یک مدت طولانی وضعیت چگونه پیش خواهد رفت.

طبق ادعای وان پلاس، شارژر ۳۰ واتی بی‌سیم وان پلاس ۸ پرو می‌تواند در عرض ۳۰ دقیقه، ۵۰ درصد ظرفیت باتری را پر کند که درست در همان مقطع از تمام ظرفیت خود بهره می‌گیرد. با بررسی دمای گوشی در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ی به وسیله یک دماسنج، نتیجه زیر بدست آمد.

بعد از ۱۵ دقیقه شارژ: دما ۳۸.۳ درجه سلسیوس (بخش خارجی گوشی) و ۴۰.۷ درجه سلسیوس دمای داخلی (دمایی که باتری با استفاده از سنسور دماسنج ثبت می‌کند).

دقیقه ۱۵-۳۰: دما ۳۹ درجه سلسیوس (بخش خارجی گوشی) و ۴۱.۴ درجه سلسیوس (دمای داخلی)

میزان شارژ بعد از ۳۰ دقیقه: ۴۸ درصد

این میزان دما حتی با شارژر سیمی گوشی که آن هم از توان ۳۰ واتی بهره می‌برد بدست آمد و بنابراین به نظر می‌رسد همه چیز خوب است. با بهره‌مندی از قابلیت خنک کنندگی و همچنین راندمان بسیار بالای شارژر این محصول، وقتی با شارژر بی‌سیم وان پلاس ۸ پرو را شارژ می‌کنید نباید نگرانی از بابت دمای بالا داشته باشید.

بررسی وان پلاس ۸ پرو در بخش دوربین

در بخش دوربین اما وان پلاس رویه‌ای کاملا متفاوت را در پیش گرفت. به نظر می‌رسد این شرکت اصلا اهمیتی به شکل واقعی سوژه‌ها نمی‌دهد و در عوض خواسته آن‌ها را با بیشترین زیبایی ممکن به ثبت برساند. بسیاری‌ها تمایل دارند دوربین گوشی آن‌ها تصویری نزدیک به واقعیت ثبت کند اما در مورد وان پلاس ۸ پرو چنین چیزی صدق نمی‌کند و در برخی موارد کنتراست بالا، تاثیر بیش از حد HDR، اشباع رنگ‌ها به خصوص رنگ قرمز، روشنایی بیش از حد مناظر و گاهی هم عدم تعادل در نمایش رنگ‌ها، باعث می‌شود تصویر ثبت شده اصلا آن چیزی نباشد که انتظار داشتیم. همچنین پیش آمده در تعدادی تصاویر، سایه‌ها کاملا مشکی به نمایش در می‌آمدند و جزئیات تصاویر نیز قربانی تمایل وان پلاس ۸ پرو به افزایش کنتراست می‌شد!

با نگاهی به تصاویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی اولین چیزی که به ذهنتان خطور می‌کند این است که گویا فیلترهای زیادی روی آن اعمال شده اما خب اگر معمولا این تنظیمات را روی تصاویر معمولی انجام می‌دهید بنابراین وان پلاس ۸ پرو دقیقا آن چیزی است که نیاز دارید. برخی‌ها ترجیح می‌دهند گوشی با همان شکل طبیعی تصویر را ثبت کند و اگر نیازی به اعمال فیلتر بود خودشان این کار را انجام دهند که خب خواسته‌ای منطقی است و بهتر بود دوربین این گوشی نیز به همین شکل عمل می‌کرد.

اما در تصاویر کراپ شده می‌بینیم که جزئیات بیشتر از آن چیزی که در گوشی‌های قبلی این شرکت دیدیم حفظ می‌شوند. روشنایی تصاویر در نور شب به صورت کلی خوب و رضایت بخش ارزیابی می‌شود اما عدم ثبات عملکرد از یک طرف و پردازش بیش از حد تصاویر از طرف دیگر باعث شده دوربین این گوشی به طور کلی با واژه خوب توصیف شود.

به نسبت وان پلاس ۷ پرو، دوربین تله‌‌فوتو در این گوشی تصاویر شارپ‌تری ثبت می‌کند اما خب در برخی موارد واقعا بی روح و به عبارتی مه‌آلود هستند. با بررسی اخیر گوشی وان پلاس ۷T پرو هم این نتیجه بدست آمد که عملکرد هر دو محصول در این بخش شبیه به یکدیگر است. دلیل آن هرچه که هست امیدواریم وان پلاس بتواند در آینده با بروزرسانی نرم‌افزاری آن را بهبود بخشد.

عملکرد دوربین فوق عرض این گوشی نیز عالی است. این سنسور که در کنار وظیفه اصلی خود به عنوان دوربین ماکرو نیز انجام وظیفه می‌کند، هم در ثبت تصاویر عریض بسیار خوب عمل می‌کند و هم در ثبت تصاویر ماکرو!‌ در حالی که وان پلاس ۸ از یک دوربین ماکرو مجزا بهره می‌برد اما در این گوشی تصاویر ماکرو بسیار بهتر و زیباتر ثبت می‌شوند.

در مورد دوربین فیلتر رنگ که اتفاقا در کنار دوربین اصلی نیز قرار گرفته باید گفت دقیقا مشخص نیست چرا وان پلاس آن را در این گوشی بکار برد چون قرار بود وظیفه نوردهی را بر عهده گیرد اما نه تنها در عمل چنین کاری را انجام نمی‌دهد بلکه در برخی موارد روی کیفیت عکس تاثیر منفی می‌گذارد! بزرگ‌نمایی هیبریدی ۳ برابری و دیجیتالی ۳۰ برابری از دیگر مشخصات این گوشی است که خب در اندازه ۳۰ برابر تصاویر اصلا خوب ثبت نمی‌شوند و بهتر است در نهایت به بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری اکتفا کرد. در بخش فیلم‌برداری نیز کاربر می‌تواند با کیفیت ۴K به ضبط فیلم بپردازد و نکته‌ای هم که این فرایند را بسیار جذاب می‌کند، بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال است که عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد.

اگر جز آن دسته از افرادی هستید که همیشه فیلترهای زیبایی روی تصاویر خود اعمال می‌کنند، بنابراین پرچم‌دار جدید وان پلاس می‌تواند نیاز شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کند. اما اگر طرفدار تصاویر واقعی هستید فعلا دور آن را خط بکشید تا ببینیم آیا در آینده این وضعیت با بروزرسانی بهتر خواهد شد یا خیر.

به خاطر داشته باشید که بررسی وان پلاس ۸ پرو در بخش دوربین باید توسط افراد متخصص صورت گیرد بنابراین فعلا در این رابطه نمی‌توان به صور قطع نظر داد و این نتیجه‌گیری صرفا بر اساس گفته یک فرد است.

آبا خرید وان پلاس ۸ پرو منطقی است؟

صادقانه بگوییم بله! وان پلاس آنقدر خوب عمل کرد که سال گذشته در آمریکا رشدی ۱۹۹ درصدی داشت! شاید هنوز خیلی‌ها در سراسر جهان اسم وان پلاس را هم نشنیده باشند اما بعید است بحثی در مورد بهترین گوشی‌های اندرویدی شکل گیرد و محصولی از این شرکت در بین آن نباشد.

وان پلاس در طول این سال‌ها با ارائه محصولاتی عالی با قیمتی کمتر از پرچم‌داران قدرتمند و بنام بازار توانست برای خود جایگاه خوبی بدست آورد تا اینکه بالاخره وان پلاس ۸ و ۸ پرو معرفی شدند. گوشی‌هایی که دیگر قرار نیست یک قاتل پرچم‌دار باشند. بلکه خود یک پرچم‌دار حرفه‌ای و همه فن حریف به حساب می‌آیند. اگرچه ۹۰۰ دلار شاید مبلغی رقابتی به حساب بیاید آن هم برای محصولی که از اینترنت ۵G، پردازنده بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵، حافظه پر سرعت، ۸/۱۲ گیگابایت رم و بسیاری از قابلیت‌های دیگر بهره می‌برد، اما افزایش قیمت ۲۳۰ دلاری آن به نسبت وان پلاس ۷ پرو و ۳۰۰ دلاری به نسبت وان پلاس ۷T آن را کاملا از اهداف پیشین وان پلاس سوا می‌کند.

البته باید به نکته‌ای هم اشاره کنیم و آن این است که گرانی پرچم‌دارها اخیرا به یک چیز مشترک تبدیل شده و تنها یک سری شرکت‌های خاص نظیر شیائومی هستند که هنوز هم محصولات خود را با کمترین سود به فروش می‌رسانند. به نظر می‌رسد مقصر بخشی از این گرانی‌ها کوالکام باشد. اما خب برای کاربر این موارد اهمیت خاصی ندارد و در نهایت وقتی نوبت به انتخاب می‌شود‌،‌‌ کلمه بسیار گران تنها چیزی است که می‌توان در رابطه با چنین گوشی‌هایی بکار برد!

وان پلاس ۸ پرو مجموعه‌ای کم نظیر از عملکرد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. اما هر گوشی یک نقطه ضعف دارد و برای وان پلاس این نقطه ضعف در بخش دوربین خلاصه می‌شود. با این حال اگر مقایسه منصفانه‌ای بخواهیم داشته باشیم واقعا این گوشی در برابر قابلیت‌های خود ارزش خرید بالایی پیدا می‌کند. به عبارتی بهتر است نیمه پر لیوان را هم ببینیم.

اما توضیحی باید در رابطه با مقایسه این محصول با سری اس ۲۰ بدهیم تا دلیل استفاده مکرر از نام سامسونگ در بخش‌هایی از مقایسه برای شما عزیزان روشن شود. در واقع طی بررسی که صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که ۴۴ درصد از کاربران وان پلاس در واقع کاربران سامسونگ بودند که از سال گذشته تا کنون به محصولات رقیب چینی تمایل پیدا کردند. این گوشی از نظر قیمت هم تا حدودی رقیب اصلی گلکسی اس ۲۰ پلاس به حساب می‌آید و لذا مقایسه صورت گرفته بیشتر به همین خاطر بود.

اینکه کدام محصول بهتر است کاملا به نظر کاربران و تجربه آن‌ها در طی سالیان زیادی که از گوشی هوشمند استفاده می‌کردند بستگی دارد. اما نکته‌ای را که باید به خاطر بسپاریم این است که دیگر شرکت‌های چینی نظیر هواوی، شیائومی،‌ وان پلاس، ریلمی و بسیاری از شرکت‌های دیگر مانند گذشته عمل نمی‌کنند و همه آن‌ها در مسیر طراحی محصولاتی فوق‌العاده با کیفیت قدم برداشته‌اند. برای اثبات این حرف فقط کافی است به چند سال گذشته نگاه کنید؛ کمتر کسی گوشی‌های شیائومی را می‌شناخت و از آن استفاده می‌کرد اما اکنون این شرکت پشت سر اپل در جایگاه سوم برترین فروشنده گوشی هوشمند در جهان قرار دارد!

اما اگر بخواهیم از بحث‌های بالا در رابطه با ارزش خرید وان پلاس ۸ پرو تصمیم بگیریم، قطعا نتیجه‌گیری زیر می‌تواند تا حدودی کمک کننده باشد.

گوشی وان پلاس ۸ پرو ارزش خرید دارد اگر:

بخواهید سری اس ۲۰ سامسونگ را در قالب نامی جدید و قیمتی پایین‌تر داشته باشید

هماهنگی نرم‌افزار و سخت‌افزار و همچنین بروزرسانی برایتان اهمیت زیادی دارد

به دنبال یکی از بهترین تجربه‌های کار با گوشی هوشمند اندرویدی هستید

گوشی وان پلاس ۸ پرو ارزش خرید ندارد اگر:

اگر در مورد مشکلات نمایشگر (در بالا به آن اشاره شد) بسیار حساس هستید

به دنبال بهترین کیفیت دوربین هستید

در محدودیت بودجه قرار دارید (در این صورت وان پلاس ۷T با ۶۰۰ دلار قیمت می‌تواند هنوز هم بهترین انتخاب باشد)

امتیاز کلی پس از بررسی وان پلاس ۸ پرو: ۸.۵ از ۱۰

نظر شما در رابطه با وان پلاس ۸ پرو چیست؟ آیا این محصول در کشور ما ارزش خرید دارد و ترجیح آن به گوشی‌های جا افتاده‌ای مثل سامسونگ منطقی است؟

