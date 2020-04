جزییات طراحی آیفون ۱۲ پرو مکس فاش شد

خانواده آیفون ۱۲ از جمله مورد انتظارترین گوشی‌های سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شوند و با وجود اینکه قرار است در انتهای تابستان معرفی شوند، حالا به لطف یکی از افشاگران می‌توانیم به جزییات زیادی در رابطه با طراحی بزرگ‌ترین عضو این خانواده یعنی آیفون ۱۲ پرو مکس بپردازیم.

این گوشی بر اساس گزارش‌های مختلف و البته این اطلاعات جدید، از نمایشگر ۶.۷ اینچی بهره می‌برد و این یعنی نمایشگر آن ۰.۲ اینچ بزرگ‌تر از نسل قبلی خود محسوب می‌شود. بر اساس فایل‌های CAD فاش شده، به نظر می‌رسد آیفون ۱۲ پرو مکس مبتنی بر اندازه ۱۶۰.۸۴ در ۷۸.۰۹ در ۷.۳۹ میلی‌متری است و در کل در مقایسه با به نسل قبلی شاهد گوشی بلندقدتر و اندکی عریض‌تر هستیم.

اپل برای اینکه از افزایش بیش از حد اندازه بدنه گوشی جلوگیری کند، دو رویکرد مهم اتخاذ کرده است. اول از همه به جای لبه‌های خمیده باید انتظار لبه‌های تخت داشته باشیم و همچنین در این گوشی‌های جدید حاشیه‌های اطراف نمایشگر به‌طور قابل توجهی کمتر شده‌اند که منجر به افزایش جذابیت طراحی می‌شود. در ادامه می‌توانید طرح‌های منتشر شده مربوط به مقایسه بدنه آیفون ۱۲ پرو مکس و نسل قبلی را مشاهده کنید.







روی هم رفته، ضخامت حاشیه‌های نمایشگر آیفون ۱۱ پرو مکس ۲.۵۲ میلی‌متر است ولی در نسل جدید با حاشیه‌های ۱.۵۵ میلی‌متری روبرو خواهیم شد. این یعنی اپل موفق شده تقریبا ۲ میلی‌متر از حاشیه‌های موردنظر را کاهش دهد.

بهره‌گیری از بریدگی نمایشگر کوچک‌تر





در کنار کاهش ضخامت حاشیه‌ها، اپل بالاخره تصمیم گرفته عرض این بریدگی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. برای مقایسه، باید بگوییم که این بریدگی در مقایسه با وان‌پلاس ۶ اندکی بزرگ‌تر به حساب می‌آید. از طرفی دیگر، بر اساس گزارش‌های مختلف اپل مشغول بررسی دو طراحی برای بریدگی است و در طراحی دوم، عرض بریدگی فعلی حفظ شده ولی خمیدگی آن افزایش پیدا کرده و بلندی آن کمتر می‌شود.

تعبیه سیستم دوربین پیشرفته‌تر







از دیگر جزییات مربوط به طراحی باید به اعمال تغییرات در ماژول دوربین اشاره کنیم. پنل پشتی این گوشی کاملا تخت خواهد بود و فقط در لبه‌های آن برای خوش‌دست‌تر کردن بدنه، خمیدگی اندکی دیده می‌شود. عرض ماژول دوربین هم از ۲۶.۸۷ میلی‌متر نسل فعلی به ۳۱.۷۵ میلی‌متر می‌رسد و در کنار دوربین سه‌گانه یک اسکنر LiDAR هم تعبیه می‌شود.

در کنار این موارد، باید بگوییم که ظاهرا اندازه خود دوربین‌ها هم افزایش یافته که البته فعلا میزان این افزایش مشخص نیست. افزایش اندازه دوربین نشان می‌دهد که احتمالا با سنسورهای بزرگ‌تر و در نتیجه کیفیت بهتری سروکار داریم. در ضمن فلش این ماژول هم در مرکز آن تعبیه شده است.

فقدان پورت USB-C

همانطور که گفتیم، آیفون ۱۲ پرو مکس از لبه‌های تخت بهره می‌برد و طراحی دکمه میوت و پاور تفاوتی با نسل قبلی ندارد. نوارهای آنتن عرض ۱.۸۳ میلی‌متری پیدا کرده‌اند که در مقایسه با نوارهای ۱ میلی‌متری نسل قبلی با افزایش قابل توجهی روبرو خواهیم شد. با توجه به اینکه این گوشی از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند، چنین افزایش اندازه‌ای برای نوارهای آنتن طبیعی است و برای تمام اعضای خانواده آیفون ۱۲ باید انتظار چنین مشخصه‌ای را داشته باشیم. با وجود اینکه شایعات پراکنده‌ای در مورد تعبیه پورت USB-C در آیفون‌های جدید منتشر شده، ولی به نظر می‌رسد بار دیگر با پورت لایتنینگ سروکار داریم.

تاریخ معرفی و عرضه

آیفون ۱۲ پرو مکس در کنار اعضای دیگر خانواده آیفون ۱۲ در ماه سپتامبر معرفی می‌شود ولی به دلیل مشکلاتی که شیوع ویروس کرونا برای خطوط تولید ایجاد کرده، به احتمال زیاد در ماه اکتبر یا نوامبر باید انتظار عرضه این گوشی‌ها را داشته باشیم.

منبع: Phone Arena

The post جزییات طراحی آیفون ۱۲ پرو مکس فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala