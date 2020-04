بیل گیتس به هدف اصلی اخبار جعلی ویروس کرونا تبدیل شده است

با توجه به داده‌های گردآوری شده توسط نیویورک تایمز و شرکت Zignal Labs که در زمینه‌ی تحلیل رسانه‌های مختلف فعالیت می‌کند، بیل گیتس در حال حاضر هدف موردعلاقه اخبار جعلی مربوط به ویروس کرونا محسوب می‌شود. بر اساس گزارش Zignal Labs، تئوری‌های توطئه مربوط به ارتباط بیل گیتس با ویروس کرونا، از ماه فوریه تا آوریل حدود ۱.۲ میلیون مرتبه در شبکه‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. دومین موضوع مورد علاقه تئوری‌های توطئه ویروس کرونا، در مورد ارتباط بین اینترنت ۵G و ویروس کرونا است که البته تعداد اشاره به این موضوع در پست‌ها و خبرها ۳۳ درصد کمتر از اخبار مربوط به نقش بیل گیتس در این موضوع است.

در سایت‌هایی مانند یوتیوب، فیسبوک و توییتر پست‌های مربوط به نقش بیل گیتس در شیوع ویروس کرونا به‌صورت گسترده‌ای منتشر می‌شوند. نیویورک تایمز توانسته بیش از ۱۶ هزار پست در فیسبوک مرتبط با این موضوع را پیدا کند که بیش از ۹۰۰ هزار مرتبه لایک شده‌اند و کامنت دریافت کرده‌اند. ده ویدیو پرطرفدار یوتیوب که در مورد بیل گیتس و ویروس کرونا اطلاعات جعلی مطرح می‌کنند، در ماه‌های مارس و آوریل بیش از ۵ میلیون مرتبه دیده شده‌اند. در این اخبار موضوع واحدی مطرح نمی‌شود و مثلا می‌توانیم به نقش بیل گیتس در ایجاد ویروس کورنا برای کسب درآمد از طریق فروش واکسن و قصد او برای نابود کردن بشریت یا ایجاد یک سیستم نظارتی جهانی اشاره کنیم.

بیل گیتس در سال ۲۰۱۵ هشدار داد که بزرگ‌ترین تهدید برای بشریت بیماری عفونی است نه جنگ هسته‌ای.

سخنرانی بیل گیتس در سال ۲۰۱۵ که در آن هشدار داده بزرگترین تهدید برای بشریت بیماری عفونی است نه جنگ هسته‌ای، طی هفته‌های اخیر ۲۵ میلیون بار دیده شده است. در گزارش نیویورک تایمز آمده که مخالفان واکسن، کارشناسان راست‌گرای افراطی و اعضای گروه QAnon که به تئوری‌های توطئه اعتقاد دارند می‌گویند که این ویدیو مدرکی مبنی بر طرح بلندمدت بیل گیتس برای اشاعه یک ویروس مرگبار به قصد منافع شخصی است.

بیل گیتس از جمله افرادی است که مرتبا به صراحت از سیاست‌های دونالد ترامپ انتقاد می‌کند. در روز چهارشنبه، او از تصمیم ترامپ برای قطع موقتی کمک مالی به سازمان بهداشت جهانی به شدت انتقاد کرد. در بخشی از مطلبی که اخیرا از سوی بیل گیتس منتشر شده، آمده: «شکی نیست که ایالات متحده فرصت کنترل گسترده ویروس کرونا را از دست داده است.» باید خاطرنشان کنیم بسیاری از افراد طرفدار تئوری‌های توطئه، علاقه زیادی به دونالد ترامپ و سیاست‌های او دارند.

اگرچه گیتس در مورد این گزارش نیویورک تایمز اظهارنظر نکرده، ولی مدیر اجرایی بنیاد بیل و ملیندا گیتس در این رابطه گفته: «در زمانی که همه ما باید به دنبال راهکارهایی برای همکاری و نجات جان افراد باشیم، افرادی هستند که اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند.»

منبع: The Verge

