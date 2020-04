در حالی که سه مدل از گوشی‌های سری ردمی نوت ۹ شیائومی با نام‌های ردمی نوت ۹S، نوت ۹ پرو و پرو مکس در حال حاضر به بازار عرضه شده‌اند، حال نوبت به نسخه استاندارد آن رسیده تا معرفی شود که اتفاقا روز گذشته در لیست گوشی‌های وب‌سایت TENNA نیز دیده شد.

با توجه به آنچه که در وب‌سایت یاد شده آمده، تا عرضه ردمی نوت ۹ زمان زیادی باقی نمانده چرا که این گوشی در وب‌سایت ۳C certification نیز دیده شد بنابراین باید در روزهای آتی شاهد رونمایی از آن باشیم. خوشبختانه مانند تمام گوشی‌های دیگر که بعد از لیست شدن در وب‌سایت TENNA مشخصات آن‌ها فاش می‌شود، مشخصات فنی ردمی نوت ۹ نیز در دسترس قرار گرفت.

با توجه به آنچه که در این وب‌سایت آمده، شکل ظاهری شیائومی ردمی نوت ۹ با دیگر گوشی‌های این سری مشابه هست. ۴ دوربین در پنل پشتی که در یک ماژول مربعی شکل در مرکز پنل قرار گرفته‌اند. نمایشگر این محصول ۶.۴۳ اینچ و از نوع LCD است که وضوح تصویر آن به ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ می‌رسد.

اما به جای تعبیه حسگر اثر انگشت در بغل گوشی، ردمی ترجیح داد در مدل استاندارد این حسگر را در پشت گوشی قرار دهد. همچنین دوربین سلفی نیز درون یک حفره روی نمایشگر قرار گرفته که در سمت چپ-بالای آن تعبیه شده است.

مشخصات دوربین ردمی نوت ۹ به طور کلی فاش نشده اما می‌دانیم یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی آن فعالیت می‌کند و برای دوربین سلفی نیز سنسوری به بزرگی ۱۳ مگاپیکسل در نظر گرفته شده. در مورد چیپست بکار رفت در این گوشی اصلا اطلاعات دقیقی نداریم اما گفته می‌شود پردازنده‌ای از سری هلیو ۸۰ مدیاتک است.

برای میزان رم و حافظه داخلی اما خوشبختانه خبر مطمئن و درستی در اختیار داریم. ردمی نوت ۹ قرار است در حافظه‌های ۳۲/۶۴/۱۲۸ و با ۳/۴/۶ گیگابایت حافظه رم راهی بازار شود. همچنین برای آن دسته از کاربرانی که این مقدار حافظه برایشان کافی نیست درگاه کارت حافظه در نظر گرفته شده اما ظرفیت آن مشخص نیست.

منبع تغذیه این محصول یک باتری ۴۹۲۰ میلی‌آمپر ساعتی است که واقعا حجم خوبی دارد و در کنار دیگر مشخصات که در بالا ذکر شده می‌تواند تجربه خوبی از یک گوشی میان‌رده را برای کاربران به ارمغان بیاورد. تنها مدل دقیق پردازنده است که باید از بابت آن مطمئن شویم و خب بعید به نظر می‌رسد ردمی در این بخش ضعیف عمل کند.

تا به اینجای کار ردمی نوت ۹ توانست اکثر گواهی‌های لازم کشور چین را بدست آورد و با توجه به اینکه اطلاعات زیادی نیز از آن در وب‌سایت TENNA قرار گرفت، به نظر می‌رسد تا عرضه آن به بازار زمان زیادی باقی نمانده باشد.

