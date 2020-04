انتشار جدیدترین آپدیت گلکسی اس ۲۰ اولترا متوقف شد

گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ در مدت‌زمان کوتاهی چند به‌روزرسانی دریافت کرده‌اند. اما متاسفانه، آخرین به‌روزرسانی ارائه شده برای این گوشی‌ها مشکلات متعددی را ایجاد کرده که از بین آن‌ها نمایش لایه‌ی سبز رنگ بر روی نمایشگر هنگام فعال کردن رفرش ریت بالا و کاهش سرعت شارژ گلکسی اس ۲۰ اولترا بعد از دریافت آپدیت سروصدای زیادی راه انداخته است.

حالا به نظر می‌رسد مشکلات ایجاد شده برای گلکسی اس ۲۰ اولترا آنقدر جدی بوده که سامسونگ تصمیم گرفته انتشار آپدیت آن را تا اطلاع ثانوی متوقف کند. اگر تا حالا این به‌روزرسانی دارای نسخه G988xXXU1ATCT را دریافت نکرده‌اید، فعلا تا اطلاع ثانوی نمی‌توانید از طریق گوشی یا برنامه Smart Switch سامسونگ در ویندوز یا مک آن را دانلود کنید.

مشخص نیست که آیا حذف این نسخه از سرورهای سامسونگ به مشکلات ایجاد شده برای اس ۲۰ اولترا برمی‌گردد یا نه و باید خاطرنشان کنیم کاربران گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس همچنان می‌توانند این آپدیت را دریافت کنند. این احتمال وجود دارد که دلیل واقعی این تصمیم موضوع دیگری باشد ولی فعلا باید بگوییم که امیدواریم آپدیت بعدی مربوط به این گوشی‌ها بتواند مشکلات ایجاد شده را حل و فصل کند.

بعد از مشکل سبز شدن نمایشگر، گزارشی مبنی بر تلاش سامسونگ برای اصلاح این مشکل منتشر شد. در رابطه با زمان ارائه‌ی آپدیت بعدی نرم‌افزاری این گوشی نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم ولی بدون شک سامسونگ نمی‌خواهد در این رابطه عجله کند تا مشکلات جدیدی به وجود نیاید.

منبع: SamMobile

