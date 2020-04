بعد از عرضه گلکسی فولد سامسونگ، کوچک بودن نمایشگر بیرونی آن انتقادات زیادی به همراه داشت و حالا به نظر می‌رسد نسل بعدی این گوشی تاشو از نمایشگر بیرونی بسیار بزرگ‌تری بهره می‌برد. در این زمینه، یکی از مشهورترین تحلیلگران صنعت تکنولوژی به نام «راس یانگ» (Ross Young) با انتشار چند توییت بخش‌هایی از مشخصات گلکسی فولد ۲ را فاش کرده است.

به گفته او، این گوشی از نمایشگر بیرونی ۶.۲۳ اینچی با رزولوشن ۲۲۶۷ در ۸۱۹ بهره می‌برد و رفرش ریت آن هم به ۶۰ هرتز می‌رسد. از دیگر ویژگی‌های این نمایشگر می‌توانیم به وجود حفره در آن اشاره کنیم. این تحلیلگر همچنین مدعی شده که سامسونگ برای نمایشگر اصلی گلکسی فولد ۲ از پنل انعطاف‌پذیر ۷.۵۹ اینچی با رزولوشن ۲۲۱۳ در ۱۶۸۹ بهره می‌گیرد و کاربران می‌توانند از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره ببرند. این گوشی مانند گلکسی Z Flip قرار است از محافظ شیشه‌ای بسیار نازک موسوم به UTG استفاده کند. نمایشگر اصلی هم از حفره بهره می‌برد.

همچنین نباید پشتیبانی این گوشی از قلم S Pen را از قلم بیندازیم و این یعنی کاربران گلکسی فولد ۲ مانند گوشی‌های گلکسی نوت می‌توانند از قلم استفاده کنند. البته این تحلیلگر در مورد قرارگیری این قلم در بدنه گوشی موردنظر اظهارنظر نکرده است ولی به احتمال زیاد شاهد ارائه‌ی این مشخصه هم خواهیم بود.

در هر صورت افزایش قابل توجه اندازه نمایشگر بیرونی، پنل انعطاف‌پذیر با رزولوشن ۱۲۰ هرتز و پشتیبانی از قلم S Pen نشان می‌دهد که سامسونگ قصد دارد برای جدیدترین گوشی تاشو امکانات بسیار جذابی را ارائه کند.

منبع: Android Authority

The post گلکسی فولد ۲ با نمایشگر‌های بزرگ‌تر و قلم S Pen معرفی می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala