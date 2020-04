در این مطلب به مقایسه پیکسل ۴a و آیفون SE 2 می‌پردازیم تا ببینیم آیا واقعا اپل توانسته محصولی مقرون به صرفه و ارزشمند را وارد بازار کند یا خیر. البته پیکسل ۴a هنوز معرفی نشده و بنابراین برخی از مشخصات آن صرفا احتمالی است.

آیفون SE 2 بالاخره بعد از شایعات فراوان، درست در زمانی که فروش گوشی‌های هوشمند تحت‌الشعاع ویروس کرونا قرار گرفته بود رونمایی شد. با ورود این گوشی به نظر می‌رسد کاربران برای مدتی تمام گزینه‌های موجود در بازار را قیمت خوب و امکانات بیشتری دارند را فراموش کرده‌اند.

برخی‌ها تصور می‌کردند گوشی اقتصادی اپل که گفته می‌شد در بر دارنده بخشی از قابلیت‌های آیفون ۱۱ پرو و آیفون XR در قالب آیفون ۸ است، همان آیفون ۱۲ (نسخه استاندارد) خواهد بود که از طراحی جدید در کنار پشتیبانی از اینترنت ۵G بهره می‌برد. این تصمیم اکنون توسط بسیاری از شرکت‌ها گرفته می‌شود که یک محصول شبیه به پرچم‌دار اما با قدرت کمتر در کنار پرچم‌دارهای خود رونمایی می‌کنند تا کاربران بتوانند آن را خریداری کنند.

اما اپل چنین کاری نکرد. این شرکت یک اقدام ارزشمند در رابطه با آیفون SE انجام داد و آن هم استفاده از پردازنده A13 Bionic بود. پردازنده‌ای که متاسفانه در قالب طراحی جدیدی بکار نرفت و به عبارتی شما محصولی با نوآوری زمان آیفون ۶ (سال ۲۰۱۴) را در اختیار دارید که بسیار قدرتمند است! البته این طراحی نکته مثبتی هم دارد و آن هم تمایل زیاد مردم به خرید گوشی‌های طرح قدیم اپل است. جالب است بدانید اپل هنوز هم آیپاد تاچ و آیپاد کلاسیک را با قیمت خوب به فروش می‌رساند. در واقع آیپاد کلاسیک از سال ۲۰۱۴ به بعد دیگر تولید نشد اما خب کاربران علاقه خاصی به استفاده از محصولات قدیمی اپل دارند. اما باز هم بهتر بود اگر اپل اندکی نوآوری در طراحی ظاهری آیفون SE پدید می‌آورد.

با همه این تفاسیر آیفون SE 2 باز هم با استقبال کم نظیری از سوی کاربران مواجه شد. قیمت کم، قدرت پردازشی بالا و تضمین دریافت بروزرسانی تا ۴ سال باعث شده بسیاری‌ها قید گوشی‌های میان رده و در عین حال با کیفیت اندرویدی را زده و به سمت سیستم عامل iOS کوچ کنند. بسیاری‌ها فکر می‌کنند با وجود یک گوشی میان رده از اپل، دیگر شانسی برای اندرویدی‌های اقتصادی نظیر پیکسل ۴a نخواهد بود. برخی‌ها گمان می‌کنند این محصولات پروژه‌ای شکست خورده هستند که زیر سایه آیفون جدید قرار می‌گیرند. اما آیا واقعا همینطور است؟

به نظر می‌رسد عملکرد گوگل در چند سال گذشته اپل را ترغیب کرده بازار گوشی‌های مقرون به صرفه خود را وارد فاز جدیدی کند. اپل هم با آیفون SE پاسخ خوبی به این شرکت داد و خب در نتیجه این رقابت کاربران بیشترین سود را داشتند چون می‌توانند در محدوده قیمتی ۴۰۰ دلار به محصولات با کیفیتی دسترسی داشته باشند. اما این بدان معنا نیست که گوگل از بازی خارج شده! این مبارزه با جدیت و حساسیت خاصی دنبال می‌شود؛ دقیقا مانند آنچه که در صنعت گوشی‌های هوشمند،‌ بین شرکت‌ها اتفاق می‌افتد. گوگل هم گوشی میان‌ رده‌ای را آماده معرفی دارد و آن دسته از کاربران اندروید که فکر می‌کنند آیفون SE در محدوده قیمتی ۴۰۰-۵۵۰ دلار بهترین انتخاب است، بهتر است ابتدا با قابلیت‌های پیکسل ۴a نیز آشنا شوند.

توجه داشته باشید که این مطلب ممکن است حاوی نظرات شخصی باشد.

مقایسه پیکسل ۴a و آیفون SE 2 – طراحی

اصلی‌ترین ادعای آیفون SE این است که پردازنده بکار رفته در آن، در آیفون ۱۱ پرو مکس، بهترین و قدرتمندترین پرچم‌دار اپل نیز استفاده شده در حالی که با قیمت بسیار کمتری به فروش می‌رسد. بدیهی است نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت. ۳ گیگابایت رم و پردازنده A13 در کنار هم قادر به انجام فعالیت‌هایی هستند که برخی دیگر از محصولات هم‌ قیمت یا حتی گران‌تر، سخت‌تر از پس آن بر می‌آیند. یک گوشی با چنین قیمت و قدرتی زمانی که وان پلاس هم دیگر با دوران تولید قاتل پرچم‌دار خداحافظی کرده یک موهبت به حساب می‌آید. A13 اما معنای دیگری هم دارد و آن، تضمین دریافت بروزرسانی بزرگ بیش از ۳ سال است. مسئله‌ای که حتی گوشی‌های پرچم‌دار اندرویدی نیز ممکن است از آن برخوردار نباشند.

اما پردازنده تنها بخشی از گوشی را تشکیل می‌دهد. هرچند از اهمیت بالایی برخوردار است اما نباید زیاد روی آن مانور داد و فراموش کرد فایده گوشی صرفا به قدرتش نیست! مسلما یک کاربر می‌خواهد در کنار قدرت از زیبایی گوشی خود نیز بهره‌مند باشد اما در این زمینه آیفون SE چه چیزی برای ارائه دارد؟ می‌توان این نکته را پذیرفت که بسیاری‌ها خواهان چنین طراحی بودند اما اپل می‌توانست با کمتر کردن حواشی گوشی، در عین حال که اندازه را کوچک نگه می‌دارد، نمایشگر بزرگ‌تری را در محصول جدید خود بکار ببرد.

مگر غیر از این است که آیفون ۸ پلاس ۵.۵ اینچی از نظر اندازه با آیفون ۱۱ پرو مکس ۶.۵ اینچی برابر است؟ پس اپل می‌توانست با این همه وقتی که داشت، محصولی زیباتر و متناسب با نیازهای سال ۲۰۲۰ تولید کند. گوشی در نگاه اول کاملا حس و حال یک محصول قدیمی را به شما می‌دهد اما از نظر کاربرد در سال ۲۰۲۰ شاید چندان مفید نباشد.

این بدان معنا نیست که حاشیه چیز بدی است یا مثلا این اندازه اصلا مناسب نیست. اگرچه به شخصه گوشی‌هایی با اندازه بزرگ‌تر را می‌پسندم اما همیشه محصولات کوچک، معنای واقعی گوشی را بیشتر به کاربر القا می‌کنند و جابجایی و کار با آن‌ها نیز راحت‌تر است. اما معمولا خیلی از گوشی‌های اندرویدی به خاطر حواشی مورد انتقاد قرار می‌گیرند و این در حالی است که اپل با این توجیه که آیفون SE یادآور گوشی‌های قدیمی آیفون است، آیفون ۸ را با سخت‌افزار بروزتر راهی بازار کرد!

حال در این طرف قضیه پیکسل ۴a را در اختیار داریم. محصولی که کاملا با نیاز روز خود را تطبیق داده و با شکل و شمایلی شبیه به پرچم‌دارهای چند صد دلاری طراحی شده. اگرچه این محصول نیز جا برای زیباتر شدن داشت اما تا همینجا نیز بیشتر می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشد. نمایشگر ۴.۷ اینچی به معنی واقعی کلمه کوچک است و انجام بسیاری از فعالیت‌ها در حال حاضر با آن کمی سخت‌تر شده اما خب نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که برخی‌ها متناسب با کار خود آن را می‌پسندد. اما با توجه به اینکه گفته می‌شود پیکسل ۴a قرا راست از نمایشگری ۵.۸ اینچی بهره ببرد، می‌دانیم با حذف حواشی، آنقدرها قرار نیست از آیفون SE بزرگ‌تر باشد.

به طور کلی در رابطه با طراحی اپل ضعیف کار کرد و صرفا اینکه بگوییم گوشی قیمت پایینی دارد و یا محصولی نوستالژی است اصلا این مسئله را توجیه نمی‌کند. در مورد قیمت پایین هم جای بحث دارد. نمی‌توان گفت ۴۰۰-۵۴۰ دلار در برابر انتظاری که داشتیم قیمت کمی محسوب می‌شود!

دوربین پیکسل ۴a می‌تواند رقیبی جدی برای دوربین آیفون SE باشد

یکی از دلایلی که سال گذشته پیکسل ۳a بسیار محبوبیت و شهرت داشت، دوربین با کیفیت آن بود. این گوشی در واقع دسته‌بندی جدیدی در گوشی‌های هوشمند ایجاد کرد؛ آن‌هایی که قیمت پایینی دارند اما از نظر دوربین بی‌نظیرند. گوگل توانست با استفاده از تکنیک عکاسی محاسباتی در گوشی‌های پرچم‌دار خود نیز حسابی سر و صدا کند و با نگاهی به کیفیت تصاویر ثبت شده این گوشی هم به خوبی‌ می‌توان به عملکرد خوب گوگل در این زمینه پی برد.

گوگل پیکسل ۳a در حالی به بازار آمد که قرار بود نسخه ارزان قیمت‌تر پرچم‌دار گوگل یعنی پیکسل ۳ باشد اما با مقایسه کیفیت دوربین آن‌ها دیدیم که ۹۵ درصد توانایی‌های پرچم‌دار در میان‌ رده نیز حضور داشت و به نظر می‌رسد این اتفاق در پیکسل ۴a نیز رخ خواهد داد. چون دلیلی وجود ندارد که گوگل بخواهد دوربین این محصول را از نظر کیفیت بهبود نبخشد.

آیفون SE 2 هم در این بخش واقعا خوب عمل کرده. این محصول از یک دوربین فوق‌العاده ۱۲ مگاپیکسلی استفاده می‌کند که اپل ادعا کرده بهترین دوربین تکی است که در گوشی‌های هوشمند بکار رفته! به لطف پردازنده قابل A13 و توانایی یادگیری ماشینی آن، تصاویر ثبت شده در این گوشی باید از کیفیت خوبی برخوردار باشند. اما خب همانند آنچه که در مورد نماینده گوگل شنیدیم، سنسور بکار رفته در آیفون SE قرار نیست آنقدرها هم هیجان انگیز باشند. این محصول از یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 بهره می‌برد که گفته می‌شود برابر با دوربین بکار رفته در آیفون XR است.

به عبارتی ساده‌تر اگر بگوییم، هر شرکتی که از نظر نرم‌افزاری قوی‌تر کار کند، دوربین گوشی آن نیز بهتر و با کیفیت‌‌تر به ثبت تصاویر می‌پردازد. در این حالت هم اگرچه آیفون از قابلیت حیرت‌انگیز پردازش بعد از ثبت تصویر نظیر HDR و رندر معنایی (به صورت خلاصه یعنی یافتن و تحلیل سوژه انسانی) بهره می‌برد،‌ اما باز هم از حالت شب که در سری آیفون ۱۱ بکار رفته بی‌بهره است. در طرف مقابل مثلا پیکسل ۳a می‌توانست در شب با سرعت و کیفیت قابل قبولی تصویربرداری کند که بعید به نظر می‌رسد گوگل در پیکسل ۴a از آن استفاده نکند بنابراین می‌توان گفت این محصول از نظر عکاسی در شب احتمالا به آیفون SE برتری دارد. در واقع در بدترین حالت، مقایسه دوربین این دو گوشی در عکاسی، برنده‌ای با اختلاف فاحش نخواهد داشت.

مقایسه پیکسل ۴a و آیفون SE 2 – امکانات و قابلیت‌ها

جالب‌ترین بخش مقایسه در همینجا خلاصه می‌شود. جایی که دو شرکت کاملا روش متفاوتی از ساخت یک گوشی ۴۰۰ دلاری در پیش گرفتند و به همین خاطر می‌بینیم در برخی موارد، اولویت‌های آن‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است.

آیفون SE از نظر پردازشی با اختلاف قوی‌تر است و شکی در این نیست. این محصول از نظر پردازشی از گوشی‌های پرچم‌دار اندروید نیز احتمالا قوی‌تر خواهد بود و همه‌اش به لطف A13 Bionic است که به عنوان قلب تپنده آن فعالیت می‌کند. پشتیبانی از شارژر بی‌سیم، گواهی ضد آب IP67 و‌ بدنه با کیفیت از جنس فلز و شیشه که حس در اختیار داشتن یک پرچم‌دار را به کاربر القا می‌کند، از برتری‌های نماینده اپل به حساب می‌آید.

از طرف دیگر پیکسل ۴a احتمالا از جنس پلی کربنات است که به پلاستیک تقویت شده گفته می‌شود و کیفیت مناسبی هم دارد. بدیهی است نگه داشتن آیفون SE جدید حس و حال بسیار بهتری به شما القا می‌کند و از این نظر برتری کاملا با آن است. اما خب می‌توان پلی کربنات را هم رضایت بخش در نظر گرفت.

اما به برتری‌های پیکسل ۴a که برسیم،‌‌ مسلما برتری‌های ارزشمندتری را شاهد خواهیم بود. برای مثال نمایشگر این محصول از جنس OLED است و همین مسئله باعث می‌شود نماینده گوگل در نمایش فیلم، تصویر، ویدئو و انجام بازی‌ها، بسیار بهتر و جذاب‌تر از نماینده اپل با نمایشگر LCD عمل کند. اولین و بیشترین چیزی که با در اختیار داشتن گوشی با آن تعامل دارید، نمایشگر است و پیکسل ۴a بدون شک در این بخش پیروز است.

پشتیبانی از شارژر سریع ۱۸ واتی همانطور که در آیفون SE وجود دارد در میان رده گوگل هم دیده می‌شود. اما برتری گوگل اینجاست که این شرکت کمی بیشتر از اپل برای کاربر احترام قائل شده و شارژر سریع را درون جعبه به همراه گوشی عرضه می‌کند. این در حالی است که اپل همچنان در نظر دارد کاربر برای شارژ سریع گوشی خود هزینه کرده و آداپتور مخصوص را به صورت مجزا تهیه کند. در غیر این صورت باید گوشی را با یک شارژر ۵ واتی شارژ کرد!

البته باتری کوچک آیفون با همان ۵ وات نیز با سرعت قابل قبولی شارژ می‌شود و اینطور نیست که نبود یک شارژر سریع آنقدرها که در پرچم‌داران حال حاضر نقطه ضعف به حساب می‌آید برای این محصول نیز نقطه ضعف باشد. اما بسیار بهتر می‌شد اگر مجبور نبودیم برای شارژ سریع‌تر گوشی خود به به صورت مجزا هزینه کنیم. البته باتری پیکسل ۴a احتمالا بیش از دو برابر نمونه‌ای که در آیفون بکار رفته ظرفیت دارد و همین مسئله باعث می‌شود احتمالا برای شارژ آن زمان بیشتری را صرف کنید.

برتری دیگر پیکسل، پشتیبانی آن از جک ۳.۵ میلی‌متری است. قابلیتی که گوگل نتوانست در محصول میان رده خود استفاده نکند چون برای کاربرانی که به دنبال گوشی‌های اقتصادی هستند، بهره‌مندی از جک ۳.۵ میلی‌متری که بتوان هر هندزفری را به آن متصل کرد یک مزیت فوق‌العاده به حساب می‌آید. درواقع هدف از طراحی چنین محصولاتی، کمک به افرادی است که توانایی خرید گوشی‌های بالارده را ندارند نه اینکه باز هم به نوعی آن‌ها را در محدودیت قرار داد. در حالی که پیکسل ۴a از این جک بهره می‌برد، اپل ترجیح داده آن را حذف کند تا کاربر برای اتصال هندزفری به گوشی خود به خرید یک دانگل روی بیاورد. هرچند می‌دانیم این شرکت امیدوار است خریداران این گوشی ۱۵۹ دلار برای ایرپادز هزینه کنند!

نتیجه



در نهایت باید گفت مهم نیست کدام یک به نسبت دیگری بهتر عمل می‌کند یا بهتر به فروش می‌رسد. چون کسی که به خواندن این مطلب مشغول است، در حالی که می‌خواهد یکی از این دو را خریداری کند قطعا نظرش تغییر نخواهد کرد. چون وقتی صحبت از دو محصول با دو سیستم عامل متفاوت می‌شود، دیگر سخت‌افزار نیست که به چشم می‌آید بلکه سیستم عامل به خودی خود پر رنگ‌ترین نقش را ایفا می‌کند. اینکه در چه کشوری هستید، چه انتظاری از گوشی خود دارید و چه کاری با آن انجام می‌دهید، از سوالات مهمی است که سیستم عامل در درجه اول و سخت‌افزار در درجه دوم به آن پاسخ می‌دهد.

اما اگر بخواهیم سیستم عامل را کنار بگذاریم و دو محصول را به عنوان یک گوشی با یکدیگر مقایسه کنیم، پیکسل ۴a در واقع به همان اندازه آیفون جذاب و هیجان انگیز است. انکار ناپذیر است که از نظر قدرت، آیفون بیش از یک سر و گردن بالاتر ایستاده اما این بدان معنا نیست پیکسل قرار است کند و آزار دهنده باشد. فراموش نکنید این گوشی ساخت گوگل است و از بهینه‌ترین سیستم عاملی بهره می‌برد که تا کنون در گوشی‌های اندرویدی دیده‌اید. بنابراین برای آن دسته از کاربرانی که بودجه متوسطی دارند، پیکسل هم به اندازه آیفون مناسب است.

اما اگر با همین ضعف کنار بیایید، در عوض طراحی جدیدتر، نمایشگر بزرگ‌تر و با کیفیت‌تر، شارژر سریع‌تر، احتمالا دوربین بهتر، جک هدفون و بسیاری از برتری‌های دیگر را در اختیار خواهید داشت. به زودی شاهد رونمایی از پیکسل ۴a خواهیم بود و آیفون SE 2 هم به محض ورود به بازار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین می‌توانیم بسیار زودتر از آنچه که تصور می‌کنیم مقایسه پیکسل ۴a و آیفون SE 2 را در عمل شاهد باشیم.

یک بار دیگر به این نکته اشاره می‌کنم که این مطلب حاوی نظرات شخصی در رابطه با مقایسه آیفون SE جدید و گوگل پیکسل ۴a بود تا از این طریق انتظاراتی که از نماینده اپل داشتیم و برآورده نشد را به تصویر بکشیم. بنابراین ممکن است دلایل موجود در آن را نپذیرید. چون مقایسه پیکسل ۴a و آیفون SE 2 در این مطلب صرفا بررسی مشخصات آن‌ها روی کاغذ بود.

شما عزیزان می‌توانید نظر خود را در رابطه با آیفون SE 2 و پیکسل ۴a با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: tomsguide

The post مقایسه پیکسل ۴a و آیفون SE 2؛ چرا پیکسل می‌تواند آیفون را شکست دهد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala