با توجه به افزایش رقابت بین گوشی‌های هوشمند، در این میان بسیاری از محصولات اصلا به چشم نمی‌آیند و این اتفاقی است که در چند سال گذشته برای شرکت ال‌جی رخ داده است. اما حالا این شرکت برای سال ۲۰۲۰ می‌خواهد جانشین G8 را به‌عنوان ال جی Velvet معرفی کند. آیا این گوشی می‌تواند بار دیگر نام ال‌جی را بر سر زبان‌ها بیندازد؟ در ادامه اطلاعات منتشر شده در مورد این گوشی را مرور می‌کنیم.

رویکرد جدید ال‌جی برای طراحی

در اوایل ماه ژانویه، رندرهای منتسب به ال‌جی G9 منتشر شد. این رندرها از طرف منابع موثقی منتشر شدند و به نظر می‌رسید حقیقی هستند ولی در نهایت مشخص شد که رندرهای موردنظر مربوط به ال‌جی V60 بوده‌اند. بعد از گذشت چند ماه، مدتی قبل ال‌جی طرح‌های اولیه از جدیدترین گوشی خود را منتشر کرد.

در پنل جلویی شاهد نمایشگر کم حاشیه‌ای هستیم که در لبه‌های آن هم خمیدگی اندکی دیده می‌شود. ماژول دوربین ال جی Velvet هم با بسیاری از گوشی‌های اندرویدی فرق دارد و ال‌جی اعلام کرده که برای طراحی آن از قطرات باران الهام گرفته شده است. همچنین در کنار خمیدگی اندک لبه‌های نمایشگر، در پنل پشتی هم با پنل خمیده در لبه‌ها سروکار خواهیم داشت.

ال‌جی هنگام انتشار طرح‌های اولیه به نام این گوشی اشاره‌ای نکرد ولی سه روز قبل با انتشار یک تیزر تبلیغاتی کوتاه، نام ال جی Velvet رسما اعلام شد. در این تیزر کوتاه می‌توانیم جزییات طراحی این گوشی را مشاهده کنیم و در ضمن نباید عرضه آن در رنگ‌های متنوع را از قلم بیندازیم.

همان ال‌جی G9 ولی با نامی جدید

شرکت ال‌جی طی سال‌های گذشته برای گوشی‌های خود از لحاظ برندینگ بسیار ثابت‌قدم بوده و در این زمینه رویکرد یک‌دستی اتخاذ کرده است. اما برای سال ۲۰۲۰ اوضاع قرار نیست این‌گونه باقی بماند. در تاریخ ۲۷ مارس دو گزارش منتشر شد که در آن‌ها به کنار گذاشتن برندینگ سری G و بهره‌گیری از نام‌های جدید اشاره شده است.

کمی بعد از انتشار این گزارش، ال‌جی هم تایید کرد که گوشی جدید این شرکت Velvet نام دارد که به معنای مخمل است. معرفی نام جدید برای گوشی‌ها به خودی خود تضمینی برای افزایش فروش محصولات نیست ولی باید بگوییم که گوشی‌های سری G و V طی سال‌های گذشته دیگر نمی‌توانستند توجه زیادی را جلب کنند. حالا که ال‌جی برای طراحی گوشی جدید خود رویکرد تازه‌ای را اتخاذ کرده، نام آن هم بهتر است تغییر پیدا کند تا کاربران بیشتری متوجه گوشی موردنظر شوند.

مشخصات سخت‌افزاری

در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری ال جی Velvet اطلاعات زیادی فاش نشده ولی در تیزر منتشر شده آمده که قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G خواهد بود. گفته می‌شود حتی گوشی‌های پیکسل ۵ گوگل هم همراه با این تراشه روانه‌ی بازار می‌شوند. اگرچه شاید برخی کاربران عدم بهره‌گیری این گوشی از تراشه پرچم‌دار را مورد انتقاد قرار می‌دهند، ولی به نظر می‌رسد چنین کاری یک اقدام هوشمندانه محسوب می‌شود. نه‌تنها اسنپ‌دراگون ۷۶۵G بسیار قدرتمند به حساب می‌آید، بلکه بدون داشتن قیمت هنگفت اسنپ‌دراگون ۸۶۵ می‌تواند اینترنت ۵G را برای ال جی Velvet به ارمغان بیاورد.

در رابطه با نمایشگر هم مانند G8 به احتمال زیاد با پنل اولد سروکار داریم. با توجه به دیگر گوشی‌های فعلی و البته نسل قبلی گوشی‌های ال‌جی، باید انتظار بهره‌گیری از ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم و حافظه داخلی قابل افزایش را داشته باشیم. در این میان با توجه به تیزر منتشر شده، گوشی ال جی Velvet برخلاف بسیاری از گوشی‌های رده‌بالا دارای جک هدفون است.

فقدان سیستم تشخیص دست

گوشی ال‌جی G8 از دو مشخصه به نام‌های Air Motion و Hand ID بهره می‌برد. مشخصه اولی به کاربران اجازه می‌دهد که با حرکت دادن دست خود بر روی گوشی، کارهای مختلفی را انجام دهند و قابلیت دوم هم با اسکن رگ‌های کف دست، گوشی را آنلاک می‌کند. این ویژگی‌ها اگرچه خاص هستند، ولی نتوانستند توجهات زیادی را جلب کنند و در آزمایش‌های انجام شده هم عملکرد چندان مناسبی نداشتند.

در طرح‌های منتشر شده، بریدگی نمایشگر ال جی Velvet آنقدر کوچک است که در آن فضای محدود نمی‌توان سنسورهای مربوط به این مشخصه را تعبیه کرد. در ضمن ال‌جی V60 هم بدون این قابلیت عرضه شده است. ال‌جی از جمله شرکت‌هایی است که به نوآوری‌های مختلف علاقه دارد و حالا با کنار گذاشتن این قابلیت، باید ببینیم برای جدیدترین گوشی خود چه قابلیت جذابی را معرفی می‌کند.

تاریخ عرضه و قیمت

در چند سال گذشته، ال‌جی گوشی‌های سری G را در ماه فوریه در نمایشگاه MWC بارسلون معرفی کرده است. به طور مشخص، گوشی‌های G5، G6 و G8 در این نمایشگاه معرفی شده‌اند و برای رونمایی از G7 یک مراسم جداگانه در نیویورک برگزار شد.

اما برای سال ۲۰۲۰، ال‌جی تصمیم گرفت فرمول همیشگی خود را تغییر دهد. اگرچه گوشی‌های سری V معمولا در نیمه دوم سال معرفی می‌شوند، اما در ماه فوریه از ال‌جی V60 رونمایی شد و حدود ۳ هفته قبل اعلام شد که در تاریخ ۱۵ می گوشی ال جی Velvet رسما رونمایی می‌شود.

در رابطه با قیمت‌گذاری هم امیدواریم ال‌جی در این زمینه هوشمندانه تصمیم بگیرد. در آمریکا گوشی G8 با قیمت پایه ۸۵۰ دلاری عرضه شده ولی گوشی جدید V60 با قیمت ۸۰۰ دلاری معرفی شده و این گوشی از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد. به همین خاطر ال جی Velvet مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۷۶۵G باید قیمت مناسب‌تری داشته باشد و حدس می‌زنیم قیمت آن بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار قرار بگیرد.

