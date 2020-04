گوشی ردمی K30 5G در حال حاضر ارزان‌ترین گوشی ۵G محسوب می‌شود که در کشور چین با قیمت ۱۹۹۹ یوان (۲۸۴ دلار) به فروش می‌رسد. اما حالا به نظر می‌رسد برند ردمی قصد دارد یک گوشی ۵G ارزان‌تر به نام ردمی K30i را روانه‌ی بازار کند.

بر اساس اعلام یکی از افشاگران، ردمی K30i تا آخر ماه جاری یعنی آوریل معرفی می‌شود. گفته می‌شود این گوشی به جای دوربین ۶۴ مگاپیکسلی K30 5G از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. به غیر از این موضوع، ردمی K30i مشابه برادر گران‌تر خود خواهد بود. این یعنی باید انتظار بهره‌گیری از تراشه قدرتمند اسنپ‌دراگون ۷۶۵G، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، نمایشگر ۱۲۰ هرتز LCD و دوربین چهارگانه را داشته باشیم.

ظاهرا قیمت پایه ردمی K30i فقط ۱۷۹۹ یوان (۲۵۴ دلار) است که این یعنی تا اطلاع ثانوی گوشی مذکور ارزان‌ترین گوشی ۵G خواهد بود. متاسفانه ردمی K30 5G هنوز در خارج از چین عرضه نشده و به همین خاطر امیدواریم برای K30i این شرکت بتواند گوشی موردنظر را به سرعت در بازار جهانی عرضه کند.

در گزارشی که سایت ITHome منتشر کرده، شیائومی در سال جاری می‌خواهد یک گوشی ۵G با قیمت ۱۵۹۹ یوان (۲۲۶ دلار) در ماه ژوئن و یک گوشی ۵G با قیمت ۹۹۹ یوان (۱۴۱ دلار) در ماه نوامبر معرفی کند. اگر این گزارش صحت داشته باشد، پس در سال ۲۰۲۰ عموم کاربران به راحتی می‌توانند گوشی‌های ۵G را خریداری کنند.

