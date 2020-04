سامسونگ قصد دارد سنسور دوربین ۶۰۰ مگاپیکسلی معرفی کند

سامسونگ گام‌های بلندی به سمت سنسور های دوربین بزرگ‌تر با رزولوشن‌های بسیار بالا برداشته است. سال گذشته، این شرکت از سنسور دوربین ۶۴ مگاپیکسلی رونمایی کرد و سپس سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی معرفی شد که این سنسور در گلکسی اس ۲۰ اولترا مورد استفاده قرار گرفته است. حالا این شرکت اعلام کرده که در زمینه‌ی سنسور های دوربین برنامه‌های بزرگ‌تری در سر دارد.

«یونگین پارک» (Yongin Park)، رییس تیم تجاری سنسور سامسونگ، مقاله‌ای در سایت سامسونگ منتشر کرده که در آن آمده طبق بررسی‌های صورت گرفته، رزولوشن چشم انسان تقریبا معادل ۵۰۰ مگاپیکسل است و این صنعت برای تولید سنسورهای برابر با قابلیت‌های چشم انسان، راه زیادی در پیش دارد. برای رسیدن به این هدف، سامسونگ در حال برنامه‌ریزی برای توسعه سنسورهایی است که تا رزولوشن ۶۰۰ مگاپیکسلی را ارائه کنند.

باید خاطرنشان کنیم ایجاد تعادل بین رزولوشن بالا و اندازه پیکسل‌ها کار ساده‌ای نیست چرا که پیکسل‌های کوچک‌تر می‌توانند کیفیت تصویر را کاهش دهند. برای حل این مشکل، سامسونگ در زمینه تکنولوژی ترکیب پیکسل‌ها پیشرفت خوبی داشته است. سنسورهای ۶۴ مگاپیکسلی سامسونگ از تکنیک ۲ در ۲ برای ترکیب پیکسل‌ها و سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی این شرکت از تکنیک ۳ در ۳ برای این کار استفاده می‌کند تا در نهایت پیکسل‌های سنسور بتوانند نور بیشتری دریافت کنند.

ساخت سنسور برای اتومبیل‌های خودران و پهپادها

آقای پارک می‌گوید که اکثر دوربین‌های موجود امروز تنها می‌توانند سوژه‌های قابل رویت برای چشم انسان را ثبت کنند (طول موج بین ۴۵۰ تا ۷۵۰ نانومتر) و سنسورهایی که قادر به ثبت طول موج‌های خارج از این محدوده هستند، به سختی به دست می‌آیند. سنسور های دوربین دارای توانایی مشاهده نور فرابنفش و امواج مادون قرمز می‌توانند در حوزه‌های گوناگون مانند کشاورزی یا پزشکی مورد استفاده قرار بگیرند.

سنسور های دوربین دارای قابلیت مشاهده نور ماورابنفش می‌توانند برای تشخیص سرطان پوست استفاده شوند و سنسورهای مادون قرمز می‌توانند به کنترل کیفیت در موارد استفاده صنعتی کمک کنند. بخش سنسورهای سامسونگ همچنین در زمینه ساخت سنسورهای مربوط به تشخیص بوها و مزه‌ها هم وارد عمل شده است.

این سنسورهای مبتنی بر رزولوشن بسیار بالا لزوما قرار نیست در گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار بگیرند و برای وسایلی مانند اتومبیل‌های خودران، پهپادها و دیگر گجت‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء می‌توانند از این سنسورهای همه‌فن‌حریف استفاده کرد. در همین رابطه مدتی قبل گزارشی منتشر شد که سامسونگ به زودی از سنسور دوربین ۱۵۰ مگاپیکسلی برای گوشی‌های هوشمند رونمایی می‌کند.

