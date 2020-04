مقایسه سامسونگ گلکسی تب S6 لایت با آیپد ۱۰.۲؛ کدام تبلت انتخاب بهتری است؟

در این مطلب به مقایسه سامسونگ گلکسی تب S6 لایت با آیپد ۱۰.۲ می‌پردازیم تا ببینیم کدام یک از این دو محصول می‌توانند بهتر، پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشند.

در حالی که سامسونگ و اپل در دسته تبلت‌های بالارده با معرفی گلکسی تب S6 و آیپد پرو ۲۰۲۰، با یکدیگر رقابت تنگا‌تنگ و نزدیکی دارند، اما غول کره‌ای نتوانست با سری گلکسی تب A آنچنان که باید خوب ظاهر شود و لذا تصمیم گرفت نسخه لایت گلکسی تب S6 را به عنوان نسخه‌ای ارزان قیمت‌تر و مقرون به صرفه راهی بازار کند. این محصول با مشخصات فنی ضعیف‌تر و قیمت پایین‌تری که دارد می‌تواند به رقیبی جدی برای آیپد ۱۰.۲ سال ۲۰۱۹ به حساب بیاید.

آیپد ۱۰.۲ در دسته لپ تاپ‌های پایین رده اپل قرار می‌گیرد و برای کاربرانی مناسب است که به کاربری عادی می‌پردازند. از آن طرف گلکسی تب S6 لایت هم دقیقا با همین هدف طراحی شده و بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است: در بین تبلت‌های ارزان قیمت و مقرون به صرفه بازار،‌ خرید کدام محصول منطقی‌تر است؟ آیپد ۱۰.۲ یا گلکسی تب S6 لایت؟ در ادامه به مقایسه سامسونگ گلکسی تب S6 لایت با آیپد ۱۰.۲ می‌پردازیم تا بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم.

مقایسه سامسونگ گلکسی تب S6 لایت با آیپد ۱۰.۲: قیمت و بازار عرضه

معمولا محصولات ساخت اپل گران قیمت هستند و حتی مدل پایه نیز برای خیلی‌ها قابل خرید نیست. اما در اینجا واقعا با قیمت مناسبی روبرو هستیم. اگر بخواهید برای خرید این دو تبلت کمترین هزینه را بکنید،‌ برای آیپد ۱۰.۲ نسخه ۳۲ گیگابایتی باید ۳۲۸ دلار بپردازید. از آن جایی که با فعالیت‌های کنونی چنین ظرفیتی اصلا مناسب نیست،‌ می‌توانید کمی بیشتر هزینه کرده و نسخه ۱۲۸ گیگابایتی آن را با قیمت ۴۲۹ دلار خریداری کنید.

در طرف مقابل اما سامسونگ گلکسی تب S6 لایت قرار دارد که باید برای مدل ۶۴ گیگابایتی آن ۳۴۹ دلار بپردازید که خب به نسبت پولی که پرداخت می‌کنید دو برابر حافظه بیشتر به نسبت رقیب دریافت می‌کنید. نسخه LTE این تبلت هم که در برخی مناطق در دسترس قرار دارد با قیمت تقریبی ۴۱۰ دلار به فرش می‌رسد.

البته برای برابر شدن این مقایسه در بخش قیمت باید ۱۰۰ دلار روی هزینه هر مدل آیپد بپردازید چون گلکسی تب S6 لایت به همراه قلم S Pen عرضه می‌شود اما برای خرید قلم اپل باید ۹۹ دلار بپردازید. این یعنی در شرایط برابر تبلت اپل ۴۲۷-۵۲۸ دلار بپردازید! بنابراین اگر بخواهید از هر دو دستگاه نهایت استفاده را ببرید،‌ آیپد ۱۰.۲ هزینه بیشتری روی دست شما خواهد گذاشت.

طراحی و نمایشگر

گلکسی تب S6 لایت از نظر اندازه کوچک‌تر از آیپد ۱۰.۲ است و همین مسئله وزن نماینده اپل را نیز اندکی بیشتر کرده. ابعاد گلکسی ۷ × ۱۵۴.۳ × ۲۴۴.۵ میلی‌متر و ابعاد آیپد نیز ۷.۵ × ۱۷۴.۱ × ۲۵۰.۶ میلی‌متر است و وزن هردو به ترتیب به ۴۶۷ و ۴۸۳ گرم می رسد. البته این اختلاف وزن مانند اختلاف اندازه این دو محصول اصلا محسوس نیست و نمی‌توان گفت کدام یک بر دیگری برتری دارد.

کیفیت مواد بکار رفته در بدنه این دو تبلت هم با یکدیگر مشابه است. هر دو از ترکیب شیشه و آلومینیوم ساخته شده‌اند و لذا اصلا در دست گرفتن آن‌ها با یکدیگر تفاوت خاصی ندارد. جنس جلوی این دو از شیشه و کناره‌ها و پشت نیز از آلومینیوم است. البته یکسان بودن مواد بکار رفته اصلا به این معنا نیست که دو تبلت از لحاظ ظاهر به یکدیگر شبیه باشند. آیپد ۱۰.۲ حواشی بیشتری داشته و یک کلید فیزیکی Home نیز به سبک گوشی‌های قدیمی اپل در آن دیده می‌شود. البته دو تبلت را وقتی در دست می‌گیرید، آیپد کمی گرد‌تر به نظر می‌رسد.

روی پنل پشتی، هر دو دستگاه از یک دوربین بهره می‌برند که در قسمت بالا-چپ آن‌ها وجود دارد (اگر دستگاه‌ را به حالت عمودی نگه دارید). بر خلاف بسیاری از گوشی‌های امروزی، این دو تبلت جک ۳.۵ میلی‌متری صدا را نیز در خود دارند تا اتصال هندزفری به راحتی در آن‌ها صورت گیرد. در بخش اتصالات اما فرق دو دستگاه به پورت شارژر خلاصه می‌شود. جایی که گلکسی تب S6 لایت از پورت USB-C و آیپد ۱۰.۲ نیز طبق معمول از USB لایتنینگ بهره می‌برند.

در بخش نمایشگر هم تفاوت‌هایی دیده می‌شود. آیپد از یک نمایشگر ۱۰.۲ اینچی بهره می‌برد و گلکسی نیز از یک نمایشگر ۱۰.۴ اینچی. حال می‌توان به اندازه و وزن این دو نگاهی دوباره انداخت و دید علی‌رغم اندازه بزرگ‌تر، نماینده سامسونگ هم از نظر طول و ضخامت کوچک‌تر است و هم از نظر وزن! نسبت تصویر در محصول سامسونگ ۵:۳ و در آیپد نیز ۴:۳ است.

به وضوح تصویر که می‌رسیم آیپد با اختلاف کمی پیروز است. نمایشگر بکار رفته در این تبلت از نوع IPC-LCD است و وضوح آن به ۱۶۲۰ × ۲۱۶۰ پیکسل می‌رسد. نمایشگر بکار رفته در تب S6 لایت اما از نوع TFT بوده و وضوح آن به ۱۲۰۰ × ۲۰۰۰ پیکسل می‌رسد. به نظر می‌رسد از هر نظر سامسونگ در این بخش بازنده است اما ظاهرا این باخت لازم بود تا قیمت گلکسی پایین بماند.

مقایسه سامسونگ گلکسی تب S6 لایت با آیپد ۱۰.۲؛ دوربین و طول عمر باتری

دوربین‌های بکار رفته در تبلت‌ها معمولا آنقدر با کیفیت نیستند چون این گجت‌ها با هدف عکاسی تولید نمی‌شوند اما خب بودن یک دوربین خوب از نبودش واقعا بهتر است. در این جا با دو تبلتی روبرو هستیم که هر دو از دوربین ۸ مگاپیکسلی در پنل پشتی بهره می‌برند و از آن جایی که مشخصات این دوربین‌ها نیز شبیه بهم هست، بنابراین باید انتظار عملکردی مشابه از آن‌ها را داشته باشیم. البته در این رابطه هنوز نمی‌توان نظری قطعی داد چون محصول سامسونگ باید به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

برای دوربین سلفی اما اوضاع کمی متفاوت است. در حالی که سامسونگ از یک سنسور ۵ مگاپیکسلی استفاده کرده، اپل این مقدار را به ۱.۲ کاهش داد. بنابراین می‌توان با قطعیت گفت ویدئو‌هایی که قرار است با گلکسی تب S6 لایت به ثبت برسند از کیفیت بهتری برخوردارند.

در مورد باتری اما برتری با نماینده اپل است که نمایشگر کوچک‌تر و باتری بزرگ‌تری دارد. سامسونگ برای محصول ۱۰.۴ اینچی خود از یک باتری با ظرفیت ۷۰۴۰ میلی‌آمپر ساعت استفاده کرده و این در حالی است که اپل این مقدار را به ۸۸۲۷ میلی‌آمپر ساعت افزایش داد. بنابراین می‌توان انتظار داشت اپل در نگهداری شارژ وضعیت بهتری داشته باشد.

آیپد ۱۰.۲ در جعبه خود یک شارژر ۱۲ واتی نیز دارد اما شارژرهای سریع‌تر هم می‌توانند این تبلت را سریع‌تر شارژ کنند. در طرف مقابل اما سامسونگ محصول خود را با یک شارژر ۱۵ واتی همراه کرده که خب می‌توان نتیجه گرفت سرعت شارژ در آن بیشتر از آیپد است.

مقایسه سامسونگ گلکسی تب S6 لایت با آیپد ۱۰.۲؛ قابلیت‌ها و مشخصات فنی

یکی از محبوب‌ترین ویژگی‌های یک گجت هوشمند، سیستم باز کردن قفل آن است که امروزه به چند صورت در محصولات متنوع پیاده می‌شود. از آن جایی که اپل در آیپد خود از کلید فیزیکی Home بهره می‌برد، بنابراین سنسور اثر انگشت را نیز با آن ادغام کرد تا همانند گوشی‌های قدیمی اپل، تبلت جدید خود را باز کنید. این در حالی است که نماینده سامسونگ در عین حال که جدیدتر است، اما نه خبری از سنسور اثر انگشت در آن است و نه تشخیص چهره و فقط باید به رمز عبور و الگو برای ورود به گوشی خود بسنده کنید. این مورد برای کاربرانی که می‌خواهند سریع‌تر به محتوای درون تبلت دسترسی داشته باشند می‌تواند کمی مشکل ساز شود.

در مورد سخت‌افزار هم دو محصول دو رویه کاملا متفاوت را در پیش گرفته‌اند که آن هم به خاطر سیستم عامل متفاوت آن‌هاست. آیپد ۱۰.۲ از پردازنده A10 فیوژن بهره می‌برد که اگرچه جدیدترین نیست اما هنوز آنقدر قدرت دارد که بتوان روی توانایی‌های آن برای کاربری معمولی حساب کرد. در کنار این پردازنده ۳ گیگابایت رم هم در نظر گرفته شده که با توجه به سیستم عامل، می‌توان آن را مناسب ارزیابی کرد.

گلکسی تب S6 لایت اما به پردازنده اگزینوس ۹۶۱۱ مجهز شده. پردازنده‌ای که در گوشی‌های میان رده سامسونگ نظیر گلکسی A51 شاهد بکارگیری آن هستیم. همانند A10 فیوژن، پردازنده سامسونگ نیز توانایی زیادی دارد اما خب در مقایسه‌ای که صورت گرفته، نماینده اپل در بخش پردازش اندکی بهتر عمل کرد. برای جبران این قضیه،‌ سامسونگ محصول خود را به ۴ گیگابایت رم مجهز کرد تا از این طریق بتواند کم و کاستی‌های پردازنده را جبران کند.

به نرم‌افزار که برسیم، آیپد ۱۰.۲ را مجهز به سیستم عامل iPadOS می‌بینیم. نسخه‌ای تغییر یافته از iOS 13 که برای تبلت‌های اپل طراحی شده تا کاربران بتوانند به شکل بهینه‌تری از محصولی که دارند بهره ببرند. البته برخی از این تغییرات باعث شده آیپد گاهی اوقات عملکردی شبیه به لپ تاپ داشته باشد که خب کاربران آن‌ها را چندان کاربردی ندیدند.

در طرف مقابل گلکسی را داریم که به اندروید ۱۰ مزین به رابط کاربری One UI سامسونگ مجهز شده. البته اندروید هنوز برای اینکه به سیستم عامل قابلی برای تبلت‌ها تبدیل شود فرصت و فاصله زیادی دارد اما برای محصولی که با هدف کاربری معمولی طراحی شده کافی است. در این بخش همیشه سلیقه حرف اول را می‌زده و خواهد زد. برخی‌ها با اندروید حس راحت‌تری دارند و برخی‌ها هم با iOS یا iPadOS. بنابراین با توجه به نیاز هر کاربر، این دو سیستم عامل با بلوغی که اکنون به آن رسیده‌اند می‌توانند گزینه‌های خوبی باشند.

نتیجه‌

انتخاب بین این دو محصول با توجه به گوشی هوشمندی که استفاده می‌کنید می‌تواند ساده باشد. اگر گوشی اندرویدی دارید و به این سیستم عامل و نکات مختلف آن آشنایی دارید، بنابراین استفاده از یک تبلت اندرویدی مادامی که نخواهید محیط جدیدی را تجربه کنید، می‌تواند انتخاب هوشمندانه‌تری باشد. اما اگر از iOS استفاده می‌کنید و با این سیستم عامل بهتر ارتباط برقرار می‌کنید، دلیلی برای انتخاب گلکسی تب S6 لایت وجود نخواهد داشت.

به طور کلی برتری‌های این دو نسبت به یکدیگر را می‌توان به طور خلاصه در زیر دسته‌بندی کرد.

برتری‌های گلکسی تب S6 لایت به آیپد ۱۰.۲

دوربین سلفی با وضوح بیشتر

قیمت پایین‌تر

قلم S Pen

مقدار حافظه بیشتر

برتری‌های آیپد ۱۰.۲ به گلکسی تب S6 لایت

پردازنده قوی‌تر

نمایشگر با وضوح و کیفیت بیشتر

باتری قوی‌تر

بسته به نیازی که دارید، می‌توانید از بین دلایل برتری این دو محصول نسبت به یکدیگر،‌ آنچه را که بیشتر از همه برایتان اهمیت دارد در نظر گرفته و تبلت مورد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید تا زمانی که گلکسی تب S6 لایت مورد بررسی قرار می‌گیرد منتظر بمانید تا با خیال آسوده‌تری اقدام به خرید آن کنید.

