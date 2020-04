این روزها دیگر آیپد پرو توانسته خود را برای بسیاری تبدیل به کامپیوتر اصلی کند. مخصوصا حالا که پشتیبانی از کرسر ماوس هم به آن اضافه شده و کیبرد و ترک‌پد گران‌قیمت اپل برای دو مدل آیپد پرو هم عرضه شده است. اما هنوز آیپد و مشخصات iPadOS، برای کاربران حرفه‌ای آنقدر مناسب نیست تا بتوانند آیپد را با کامپیوترهای خود جایگزین کنند. این مسئله احتمالا در iPadOS 14 حل خواهد شد چراکه Jon Prosser، که به تازگی تبدیل به لودهنده اطلاعات اپلی بدل شده، اعلام کرده که اپل در حال آماده سازی XCode برای iPadOS 14 است.

درواقع اپلیکیشن‌های حرفه‌ای‌تر مثل Final Cut Pro X و XCode، ابزارهایی هستند که سازندگان ویدیو و همچنین برنامه‌نویسان اپلی از آن‌ها استفاده می‌کنند. البته آنطور که Jon Prosser می‌گوید، قرار نیست شاهد Final Cut Pro X در iPadOS 14 باشیم اما آمدن XCode به این نسخه از iOS که برای آیپد ساخته شده، خبر بسیار خوبی است.

البته یک توسعه‌دهنده در زیر همین توییت گفته که «یک نسخه پیش‌نمایش از XCode همین حالا هم در iOS 13 وجود دارد». این نسخه از XCode که به آن اشاره شده، در واقع یک اپلیکیشن مکمل برای XCode مک است که می‌تواند پیش‌نمایشی از لی‌اوت اپلیکیشن‌های در حال ساخت را در نمایشگر آیفون نشان دهد. Jon Prosser اما در پاسخ به این توییت گفته که او اطلاعات بیشتری دارد و این یعنی می‌توانیم به حضور نسخه کامل XCode در iPadOS 14 امیدوار باشیم.

تا به امروز اپل امکان توسعه اپلیکیشن‌های iOS را به صورت مستقیم روی آیفون و آیپد فراهم نکرده است. نزدیک‌ترین چیزی که به برنامه‌نویسی سوییفت روی پلتفرم iOS دیده‌ایم، اپلیکیشن Swift Playgrounds بوده که در اصل برای آیپد عرضه شده و برای کاربران این امکان را فراهم می‌کند تا بیشتر با این زبان برنامه‌نویسی آشنا شوند؛ نه اینکه اپلیکیشنی برای iOS بتوانند توسعه دهند.

هنوز مشخص نیست که یک نسخه کامل از XCode برای iOS و iPadOS، چطور دیگر اپلیکیشن‌های حرفه‌ای را به سمت این پلتفرم می‌آورد. با توجه به اینکه در حال حاضر تنها می‌توان اپلیکیشن‌های مخصوص آیفون و آیپد را به وسیله کامپیوترهای مبتنی بر macOS توسعه داد، آمدن نسخه کامل XCode باعث می‌شود فرآیند ساخت این اپلیکیشن‌ها ساده‌تر از همیشه باشد.

در نهایت نسخه کامل XCode در iPadOS نه تنها می‌تواند کاربران بیشتری را به سمت تبلت‌های آیپد پرو جذب کند، بلکه ممکن است افراد بیشتری را هم به سمت توسعه اپلیکیشن برای iOS تشویق کند. iOS 14 و البته iPadOS 14 قرار است در مراسم WWDC امسال معرفی شوند که این مراسم به صورت آنلاین و در خردادماه برگزار خواهد شد. اپل هنوز تاریخ دقیق برگزاری این کنفرانس را اعلام نکرده است.

منبع: appleinsider

The post شایعات خبر از حضور XCode در iOS 14 و iPadOS 14 می‌دهند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala