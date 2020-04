روز گذشته، شخصی با نام کاربری TUM_APISAK@ در توئیتر، نتیجه بنچمارک گیک‌بنچ تعدادی از پردازنده‌های سری کامت لیک اس (Comet-Lake S) اینتل را منتشر کرد که با توجه به آن می‌توان گفت AMD آینده بسیار چالش‌برانگیزی را پیش رو خواهد داشت.

AMD در سال گذشته و امسال پیشرفت خوبی در زمینه طراحی پردازنده‌های با کیفیت داشته و توانسته در برخی از مناطق جهان حتی اینتل را نیز از لحاظ فروش پشت سر بگذارد اما این حقیقت که پردازنده‌های تیم آبی همیشه در بازی‌ها عملکرد بهتری داشتند تا حدودی انکارناپذیر است. با جزئیاتی که روز گذشته از عملکرد پردازنده‌های جدید اینتل در بنچمارک منتشر شد،‌ به نظر می‌رسد این وضعیت هنوز هم ادامه داشته باشد. TUM_APISAK@ را می‌توان منبع قابل اعتمادی دانست چرا که پیوسته در این رابطه مشغول انتشار اطلاعات است. در جدیدترین پستی که او منتشر کرده، شاهد بنچمارک پردازنده‌ ۸ هسته‌ای Core i7-10700K و ۶ هسته‌ای Core i5-10600K هستیم که به ترتیب رقیب پردازنده‌های رایزن ۷ ۳۷۰۰X و رایزن ۵ ۳۶۰۰X از تیم سرخ‌ به حساب می‌آیند.

بیشتر بخوانید: مشخصات پردازنده‌های دسکتاپ نسل ۱۰ اینتل (کامت لیک S) منتشر شد

اگرچه به طور کلی رقابت نزدیک بین آن‌ها وجود دارد اما وقتی به عملکرد تک هسته‌ای می‌رسیم طبق معمول اینتل است که پیروز می‌شود. همانطور که در تصویر مشاهده کردید، Core i7-10700K توانست با فرکانس خیره‌کننده ۵.۱ گیگاهرتز، امتیاز ۵.۹۶۹ را در تست تک هسته‌ای گیک‌بنچ بدست بیاورد که این مقدار برای حالت چند هسته‌ای به ۳۴.۱۳۳ رسید. مدل i5-10600K که نسخه ارزان قیمت‌تر i7 به حساب می‌آید توانست با فرکانس ۴.۶ گیگاهرتز در بخش تک هسته‌ای به امتیاز ۶.۰۸۱ برسد. این پردازنده در بخش چند هسته‌ای نیز توانست امتیاز ۲۸.۵۲۳ را کسب کند.

اینطور که به نظر می‌رسد، این پردازنده‌ها می‌توانند رقبای نام برده را با اختلاف زیادی در بخش تک هسته‌ای پشت سر بگذارند و همین مسئله نیز باعث می‌شود همچنان اینتل در صدر بهترین تولید کننده پردازنده برای اهداف گیمینگ باقی بماند. در بخش چند هسته‌ای نیز نماینده‌های AMD توانستند نتیجه‌ای بسیار نزدیک به پردازنده‌های اینتل کسب کنند،‌ در حالی که فرکانس آن‌ها نیز کمتر است. البته برتری اینتل به نسبت AMD شاید برای برخی‌ها آنقدر محسوس نباشد که تفاوت قیمتی بین آن‌ها را توجیه کند. همانطور که می‌دانید پردازنده‌های اینتل واقعا از سری AMD گران‌تر هستند و شاید در برخی موارد اصلا قدرت بیشترشان به خاطر قیمت بالا به چشم نیاید!

بیشتر بخوانید: پردازنده رایزن ۴۰۰۰ سری دسکتاپ ماه سپتامبر روانه بازار می‌شود

TUM_APISAK@ هیچ حرفی در مورد Core i9-10900K که ۱۰ هسته و ۲۰ رشته دارد و پرچم‌دار سری کامت لیک اس به شمار می‌رود نزده اما اخیرا که نتیجه بنچمارک گیک‌بنچ آن منتشر شد دیدیم که توانست از رقیب خود،‌ رایزن ۹ ۳۹۰۰X در بخش تک هسته‌ای، ۱۰ درصد بهتر عمل کند. همانند نسخه‌های ارزان قیمت‌تر خود، پرچم‌دار اینتل هم نتوانست در بخش چند هسته‌ای به خوبی نماینده AMD ظاهر شود و امتیاز ۱۱.۲۹۶ را کسب کرد. (در مقابل ۱۲.۰۹۷ پردازنده رایزن ۹ ۳۹۰۰X).

پردازنده‌های سری کامت لیک اس اینتل قرار است در تاریخ ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت) رونمایی شوند بنابراین بنچمارک رسمی این پردازنده‌ها و بررسی آن‌‌ها احتمالا تا قبل از اواسط ماه مه مشخص نخواهد شد. در رابطه با اینکه چه مادربردی می‌تواند این پردازنده‌ها را در خود جای دهد فعلا خبر صد درصدی در اختیار نداریم اما گفته می‌شود سری کامت لیک اس تنها با مادربردهای نسل ۴۰۰ با سوکت LGA 1200 سازگاری دارند که احتمالا در زمان مشابهی با پردازنده‌های اینتل رونمایی خواهند شد.

در حالی که AMD تلاش می‌کند با یکسان نگه داشتن سوکت، هزینه را برای کاربر کمتر کند، اینتل در این طرف ماجرا سیاست سخت‌گیرانه‌تری را در پیش گرفته که اصلا به سود کاربر نیست و اگر شخصی بخواهد از پردازده‌های جدید بهره‌مند شود حتما باید مادربرد خود را نیز به فروش برساند. البته پردازنده‌های نسل ۹ اینتل به اندازه کافی قدرتمند هستند که نیاز قطعی به خرید نمونه‌های نسل ۱۰ نداشته باشیم.

بیشتر بخوانید: بهترین پردازنده‌های AMD که می‌توان در سال ۲۰۲۰ با بودجه‌های مختلف خریداری کرد

منبع: techradar

The post بنچمارک پردازنده‌های سری کامت لیک اس اینتل لو رفت؛ آینده‌ای سخت در انتظار AMD appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala