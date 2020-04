افزایش درآمد هواوی با وجود مشکلات تحریم و ویروس کرونا

هواوی روز گذشته گزارش درآمد خود در سه‌ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۰ را اعلام کرد که با وجود مشکلات ناشی از تحریم آمریکا و البته شیوع ویروس کرونا، درآمد این شرکت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱.۴ درصدی داشته است.

در مجموع، این شرکت موفق شده در این مدت درآمد ۲۵.۷۲ میلیارد دلاری کسب کند. در حالی که افزایش ۱.۴ درصدی درآمد قابل قبول به نظر می‌رسد، اما باید بگوییم که سال گذشته شاهد افزایش ۳۹ درصدی بودیم. با این حال، در گزارش موردنظر آمده که این نتایج در راستای انتظارات مدیران این شرکت بوده است.

همچنین در زمینه‌ی حاشیه‌ی سود هم با کاهش اندک ۷.۳ درصدی روبرو هستیم و در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۸ درصد بود. با اینکه این دو رقم تفاوت چندانی ندارند، اما اغلب شرکت‌ها به دنبال افزایش حاشیه سود هستند بنابراین ناراضی بودن مدیران هواوی از این آمار قابل درک است. در این گزارش، سود دریافتی در این مدت فاش نشده که احتمالا بخشی از این موضوع به ضرر چندین میلیون دلاری بر سر عرضه گوشی تاشو میت Xs برمی‌گردد.

متاسفانه، یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش‌های مالی تولیدکنندگان گوشی‌ها یعنی تعداد گوشی‌های فروخته شده در این گزارش ذکر نشده است. روی هم رفته، شیوع ویروس کرونا شرکت‌های مختلف را با کاهش درآمد مواجه کرده و در این میان هواوی باید با چالش‌های مربوط به تحریم‌های آمریکا هم دست و پنجه نرم کند.

به رغم این مسائل، هواوی گفته که تجارت این شرکت مطابق همیشه ادامه دارد که این یعنی هواوی با وجود مشکلات پیش آمده می‌تواند جوابگوی تقاضای بازار باشد. در انتهای این گزارش آمده: «با وجود اینکه دانستن زمان پایان بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ غیرممکن است، اما ما در هواوی بر این باور هستیم که با کنار هم ایستادن می‌توانیم بر این چالش غلبه کنیم.»

