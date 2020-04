احتمال تاخیر در تولید خانواده آیفون ۱۲ و عرضه آیفون SE پلاس

مینگ چی کو که ید طولایی در پیش‌بینی دقیق خبرهای اپل دارد، روز گذشته اعلام کرد که احتمالا تولید برخی از اعضای خانواده آیفون ۱۲ به تاخیر می‌افتد و در ضمن تاریخ عرضه آیفون SE پلاس هم به نیمه دوم سال ۲۰۲۱ موکول شده است.

در پاییز امسال قرار است ۴ مدل آیفون ۱۲ مبتنی بر فناوری ۵G روانه‌ی بازار شوند که در این میان آیفون‌های مبتنی بر تکنولوژی امواج میلی‌متری با احتمال تاخیر در تولید و عرضه روبرو هستند. در این میان، مینگ چی کو اعلام کرده که تولید انبوه آیفون ۶.۷ اینچی از ماه اکتبر آغاز می‌شود و این یعنی حداقل در این مورد با قاطعیت زیادی می‌توان گفت که دیرتر از تاریخ معمول آیفون‌ها در بازار عرضه می‌شود.

تاخیر در عرضه برخی مدل‌های آیفون قبلا هم سابقه داشته است.

با این حال، تاخیر در عرضه برخی مدل‌های آیفون بی‌سابقه نیست. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷ آیفون X چند هفته بعد از دیگر مدل‌های آیفون عرضه شد و در سال ۲۰۱۸ هم آیفون XR به جای ماه سپتامبر در ماه اکتبر به دست مشتریان رسید. مینگ چی کو می‌گوید که آیفون‌های ۶.۱ اینچی و ۵.۴ اینچی در ماه سپتامبر وارد فاز تولید انبوه می‌شوند. انتظار می‌رود جانشین‌های آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس با لبه‌های تخت و بریدگی نمایشگر کوچک‌تر به دست مشتریان برسند.

علاوه بر این، مینگ چی کو در مورد آیفون SE پلاس هم گفته عرضه این گوشی از نیمه نخست سال ۲۰۲۱ به نیمه دوم این سال موکول شده است. به نظر می‌رسد این گوشی از نمایشگر کم‌حاشیه ۵.۵ یا ۶.۱ اینچی بهره می‌برد ولی به جای سیستم فیس آی‌دی، با تاچ آی‌دی تعبیه شده در دکمه پاور موجود در لبه بدنه مواجه خواهیم شد. در هر صورت از آنجایی که تا عرضه این گوشی فاصله زیادی داریم، در مورد جزییات آن باید منتظر انتشار گزارش‌های بیشتری بمانیم.

