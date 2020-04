شیائومی مشغول ساخت گوشی تاشو مشابه گلکسی Z Flip است

گلکسی Z Flip سامسونگ در بین گوشی‌های تاشو عرضه شده بدون شک حرف زیادی برای گفتن دارد که به صورت خلاصه از طراحی عمودی با مشخصات سخت‌افزاری گلکسی S10e بهره می‌برد. حالا به نظر می‌رسد شیائومی هم قصد دارد چنین رویکردی را برای طراحی گوشی تاشو خود اتخاذ کند.

طبق گزارش سایت کره‌ای ZDNet Korea، شیائومی از Samsung Display (بخش تولید نمایشگرهای سامسونگ) خواسته که نمایشگرهای تاشو عمودی را برای محصول خود تامین کند. ظاهرا شیائومی همان نمایشگر یا نمایشگر مشابه استفاده شده در گلکسی Z Flip را از سامسونگ درخواست کرده است.

این سایت همچنین خاطرنشان کرده که شاید شیائومی برای گوشی تاشو نمایشگر موردنظر را از LG Display خریداری کند. در این میان باید بگوییم که شرکت‌های BOE و CSOT هم چنین نمایشگرهایی را ارائه می‌دهند ولی روی هم رفته نمایشگرهای تاشو ساخت سامسونگ از لحاظ کیفیت بسیار بهتر از نمونه‌های ساخت شرکت‌های رقیب محسوب می‌شود.

در گزارش سایت ZDNet همچنین به بهره‌گیری از مکانیسم لولای مشابه گلکسی Z Flip هم اشاره شده است. این مکانیسم به کاربران اجازه می‌دهد که گوشی تاشو خود را در حالت‌های مختلفی قرار دهند و مثلا هنگام تماس ویدیویی، این گوشی می‌تواند به صورت ۹۰ درجه بر روی میز قرار داده شود. به همین خاطر احتمالا شیائومی هم قصد دارد برای گوشی تاشو چنین قابلیتی را ارائه کند.

بر اساس گزارش موردنظر، ظاهرا تولید انبوه این گوشی از نیمه دوم امسال آغاز می‌شود. این یعنی به احتمال زیاد گوشی تاشو شیائومی مبتنی بر طراحی عمودی، در اواخر ۲۰۲۰ یا اوایل ۲۰۲۱ روانه‌ی بازار می‌شود. شیائومی همچنین از جمله شرکت‌هایی است که به عرضه گوشی‌های مقرون به صرفه شهرت دارد و به همین خاطر احتمالا این گوشی بسیار ارزان‌تر از گلکسی Z Flip خواهد بود. با این حال، گوشی‌های جدیدی مانند سری می ۱۰ نشان می‌دهد که این شرکت به سمت عرضه گوشی‌های نسبتا گران‌قیمت در حال حرکت است و بنابراین تضمینی برای قیمت پایین این گوشی تاشو وجود ندارد.

منبع: Android Authority

