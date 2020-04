دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا در رتبه ششم DxOMark قرار گرفت

گلکسی اس ۲۰ اولترا از ماژول دوربین بسیار قدرتمندی بهره می‌برد و از بین ویژگی‌های آن می‌توانیم به دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین پریسکوپی با زوم اپتیکال ۴ برابری و زوم دیجیتال ۱۰۰ برابری اشاره کنیم. حالا مدت‌ها پس از عرضه این گوشی، سایت DxOMark که به‌صورت تخصصی دوربین‌های مختلف از جمله دوربین‌های موبایل فعالیت دارد، نتیجه بررسی دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا را منتشر کرده است. طی این بررسی، دوربین اس ۲۰ اولترا موفق شده امتیاز کلی ۱۲۲ را کسب کند که این یعنی به همراه آنر V30 پرو در جایگاه ششم قرار می‌گیرد.

از جمله گوشی‌هایی که امتیاز بهتر از اس ۲۰ اولترا کسب کرده‌اند می‌توانیم به هواوی P40 پرو (۱۲۸ امتیاز)، اوپو فایند ایکس ۲ پرو (۱۲۴ امتیاز) و شیائومی می ۱۰ پرو (۱۲۴ امتیاز) اشاره کنیم. در ادامه می‌توانید منظره ثبت شده توسط دوربین سه گوشی اس ۲۰ اولترا، آیفون ۱۱ پرو مکس و شیائومی می ۱۰ پرو مشاهده کنید.

دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا در زمینه‌ی عکس‌برداری موفق به اخذ امتیاز ۱۳۲ شده و DxOMark از رنگ‌ها، محدوده دینامیکی، کنترل نویز، نوردهی و کیفیت بالای عکس‌های گرفته شده با فلش ستایش کرده است. از طرفی دیگر، سرعت پایین فوکوس خودکار در شب و ضعف‌های مختلف حالت شب مورد انتقاد قرار گرفته است.

دوربین این گوشی از لحاظ فیلمبرداری امتیاز ۱۰۲ را از آن خود کرده است. از جمله نقاط قوت فیلمبرداری می‌توان به کنترل نویز در بیشتر شرایط، نوردهی دقیق در نور کم و لرزشگیر عالی اشاره کرد. در این گزارش از محدوده دینامیکی نه‌چندان خوب در لحظات کنتراست بالا، تغییر رنگ زیر نور تنگستن و جزییات کم در محیط‌های کم‌نور به‌عنوان ضعف‌های فیلمبرداری این دوربین اشاره شده است.

DxOMark در نهایت با تحسین وجود تنظیمات متعدد برای فیلمبرداری، کیفیت خیلی خوب دوربین اولترا واید و حالت پرتره، در گزارش موردنظر آورده: «مشکلات مربوط به زوم، سرعت پایین فوکوس خودکار در نور کم و حالت شب نه‌چندان عالی باعث شده که دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا نتواند بهترین دوربین‌های قرار گرفته در صدر لیست را به چالش بکشد.»

