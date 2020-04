آیپد پرو ۵G با نمایشگر mini-LED اوایل سال بعدی میلادی معرفی خواهد شد

شیوع ویروس کرونا باعث شده تا اپل عرضه اولین آیپد پرو ۵G را به تاخیر بیاندازد. در گزارشی که اخیرا Economic Daily News منتشر کرده، این محصول قرار بود در پاییز امسال عرضه شود اما به دلیل پاندمی ویروس کرونا، عرضه آیپد پرو ۵G که به نمایشگر mini-LED هم مجهز خواهد شد، تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ به تاخیر افتاده است.

از آن‌جایی که طبیعتا عرضه آیفون‌های امسال برای اپل اولویت بیشتری دارد، این شرکت تصمیم گرفته تا تمام تمرکز خود را روی گوشی‌های خانواده آیفون ۱۲ بگذارد که اتفاقا آن‌ها هم به پشتیبانی از ۵G مجهز هستند. درواقع همین حالا هم شنیده شده که اپل نسخه‌های پروتوتایپ از آیفون ۱۲ را ساخته و در حال آزمایش آن‌ها است در صورتی که در سال‌های گذشته، این اتفاق کمی دیرتر رخ میداد. تا پیش از ویروس کرونا، خبرها حاکی از آن بود که امسال دو بروزرسانی آیپد پرو خواهیم داشت که بروزرسانی اول را تحت عنوان آیپد پرو ۲۰۲۰ و مجیک کیبرد جدید آن دیده‌ایم و بروزرسانی دوم هم قرار بود پاییز رخ دهد که حالا به تاخیر خورده.

درواقع آیپد پرو جدیدی که معرفی شده، پردازنده اصلی یکسانی با آیپد پرو ۲۰۱۸ دارد و تنها در بخش پردازشگر گرافیکی شاهد بهبود بوده. آیپد پرو جدیدی که قرار بود در پاییز معرفی شود اما گفته می‌شد که به پردازنده ۵ نانومتری A14 مجهز خواهد شد. در نهایت ویروس کرونا موجب شده تا امسال شاهد دو آیپد پرو جدید نباشیم و آیپد پرو بعدی را در اوایل سال بعدی میلادی ببینیم.

یک نکته جالب درباره آیپد پرو ۵G و همچنین آیفون ۱۲ که از شبکه ۵G پشتیبانی می‌کند، این است که این دستگاه‌ها به مودم‌های کوالکام مجهز خواهند شد. حتما به یاد دارید که چندی پیش یک دعوای حقوقی بزرگ بین اپل و کوالکام شکل گرفت اما حالا اپل می‌خواهد از مودم‌های این شرکت استفاده کند. البته اپل هم بیکار ننشته و این شرکت مودم‌های اختصاصی خود را طراحی می‌کند اما طبق شایعات، مودم‌های ساخته شده توسط اپل را حداقل تا سال ۲۰۲۲ نخواهیم دید. تا آن زمان، این شرکت احتمالا وابسته به مودم‌های کوالکام خواهد بود.

جدا از بحث ۵G، نکته هیجان انگیز دیگری که درباره آیپد پرو بعدی مطرح شده، استفاده از نمایشگر mini-LED است. این نمایشگر‌ها درواقع یک نوع نمایشگر LCD هستند که به جای استفاده از پنل‌های بزرگ LED برای روشنایی پیکسل‌ها، از LEDهای کوچکتر استفاده می‌کنند. این LEDهای کوچکتر می‌توانند به صورت مجزا از هم خاموش و روشن شوند که در نهایت این یعنی روشنایی کلی نمایشگر و همچنین نرخ کانتراست در نمایشگرهای mini-LED بسیار بهتر از LCD خواهد بود. مشابه این تکنولوژی را اپل در حال حاضر نیز در نمایشگر گران‌قیمت Pro Display XDR استفاده می‌کند.

نمایشگرهای mini-LED را نمی‌توان مشخصا بهتر از OLED دانست اما قطعا از نظر کانتراست بسیار بهتر از LCD خواهد بود. تکنولوژی بهتر اما micro-LED است که درواقع برای هر پیکسل به صورت جداگانه یک واحد LED نور پس‌زمینه قرار می‌دهد که می‌تواند نمایشگری در حد و اندازه‌های OLED باشد. با این تفاوت که دیگر مشکلات معمول OLED مثل Burn-in را هم نخواهد داشت. نمایشگرهای micro-LED هم یکی دیگر از مواردی است که اپل روی توسعه آن‌ها کار می‌کند اما به این زودی‌ها شاهد آن نخواهیم بود.

فعلا اما قرار است شاهد استفاده از نمایشگرهای mini-LED در بسیاری از محصولات جدید اپل باشیم. آنطور که Ming-Chi Kuo، تحلیلگر حوزه اپل می‌گوید، تا ۱۲ ماه آینده شاهد چند آیپد جدید و حتی مک بوک جدید خواهیم بود که به نمایشگر mini-LED مجهز شده‌اند. البته امیدواریم پاندمی ویروس کرونا باعث تاخیر خوردن این محصولات نشود.

