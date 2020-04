تقریبا دو ماه پیش بود که سونی از گوشی اکسپریا ۱ ii (اکسپریا ۱ مارک ۲، Xperia 1 II) رونمایی کرد. اما اینطور که به نظر می‌رسد سونی قرار است جانشینی برای گوشی نه چندان موفق اکسپریا ۵ نیز معرفی کند. اگرچه جزئیات و تصاویر رسمی از این محصول بسیار کم هستند اما اخیرا رندر جدیدی منتسب به اکسپریا ۵ مارک ۲ (Xperia 5 ii) منتشر شده که تصویری فوق‌العاده زیبا و چشم‌نواز از آن را به نمایش می‌گذارد.

وب‌سایت هلندی LetsGoDigital از رندر مربوط به این گوشی به همراه ویدئویی کوتاه که توسط ConceptCreators (یک کاربر یوتیوب که در زمینه طراحی کانسپت گوشی‌ها فعالیت می‌کند) ساخته شده رونمایی کرد. در واقع این طراحی آنقدر زیبا و دلچسب است که تا حدودی نمی‌توان به وقوع پیوستن آن را باور کرد اما خب گوشی‌های سونی تا اینجای کار هم واقعا زیبا بودند و با پیشرفتی که در زمینه طراحی گوشی‌های هوشمند در سال جاری شاهد بودیم، اگر محصولی با چنین طراحی عرضه شود نباید تعجب کرد.

بیشتر بخوانید: سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ نمی‌تواند بخش موبایل سونی را احیا کند!

در پنل پشتی این محصول بر خلاف اکسپریا ۱ مارک ۲ و اکسپریا ۵، شاهد سه دوربین هستیم که به زیبایی هرچه تمام در مرکز آن قرار گرفته و نمای بسیار جذابی دارند. در رابطه با جزئیات دوربین هنوز هیچ خبری منتشر نشده اما استفاده از لنز شرکت زایس هم می‌تواند گزینه محتملی باشد؛ حداقل این چیزی است که در رندر آن را می‌بینیم. طراحی پنل پشتی مشابه همان چیزی است که از گوشی‌های بالارده سونی شاهد بودیم و لوگوی این شرکت هم طبق معمول در مرکز و زیر دوربین‌ها قرار گرفته. همچنین فلش هم دقیقا شبیه به آن چه که در اکسپریا ۱ مارک ۲ دیدیم، در بالای ماژول سه‌گانه دوربین تعبیه شده.

نمایشگر را نمی‌توان خمیده دانست چون دقیقا در آن جا که حواشی به پایان می‌رسد، نمایشگر ادامه دارد و همین مسئله باعث شده اکسپریا ۵ مارک ۲ محصولی تمام صفحه، بدون حاشیه‌های کناری و بدون خمیدگی باشد. اما این تصویر چیزهای جالب دیگری نیز برای روایت دارد. مثلا دوربین حفره‌ای که اگر این رندرها حقیقت داشته باشند برای اولین بار است که شاهد استفاده از آن توسط سونی خواهیم بود. همچنین حسگر اثر انگشت نیز درون نمایشگر تعبیه شده که این مورد هم تفاوت بزرگی به نسبت گوشی‌های دیگر این شرکت نظیر اکسپریا ۱ مارک ۲ به حساب می‌آید چرا که در گوشی‌های قبل، حسگر اثر انگشت با کلید پاور تعبیه شده در بغل گوش ادغام می‌شد.

اما یک نکته جالب در مورد این محصول بهره‌مندی آن از جک ۳.۵ میلی‌متری صدا است که در حال حاضر تقریبا هیچ پرچم‌داری از آن بهره نمی‌برد و همین مسئله باعث شده اگر شرکتی تصمیم بگیرد آن را در پرچم‌دار خود مورد استفاده قرار دهد بسیار متعجب و البته هیجان‌زده شویم! هرچند هر اقدامی که در راستای کمک به کم کردن هزینه کاربر باشد ارزشمند است.

بیشتر بخوانید: چرا سونی با وجود تولید گوشی‌های خوب باز هم شکست می‌خورد؟

علاوه بر این‌ها، بدیهی است این محصول مشخصات یک پرچم‌دار را در خود داشته باشد و این یعنی اکسپریا ۵ مارک ۲ به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸ گیگابایت رم مجهز می‌شود. استفاده از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ در واقع وجود قابلیت دیگری را هم تضمین می‌کند و آن پشتیبانی از اینترنت ۵G است.

رندرهای غیر رسمی همیشه جذاب‌تر از شکل نهایی محصولات هستند و نمی‌توان به طور حتم به صحت آن‌ها اطمینان داشت. اما خب این رندر با توجه به تمام خبرها، شایعات و انتظاراتی که از محصول بعدی سونی داشتیم طراحی شده‌اند. با این اوصاف انتظار داریم در روزهای آتی خبرهای بیشتری در رابطه با قیمت، مشخصات فنی و طراحی اکسپریا ۵ مارک ۲ منتشر شود.

دانلود mp4

نظر شما در رابطه با این محصول چیست؟ آیا فکر می‌کنید چنین طراحی واقعا روی یک گوشی اجرا شود؟

منبع: phonearena

The post سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ (Xperia 5 ii) را در این رندر زیبا و چشم‌نواز ببینید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala