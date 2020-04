سامسونگ تصادفا تصویری احتمالی از گلکسی نوت ۲۰ را منتشر کرد

همه ما می‌دانیم سامسونگ به شدت روی ساخت گلکسی نوت ۲۰ متمرکز شده تا پرچم‌دار بعدی خود را تا دندان مسلح راهی بازار کند. این رونمایی ممکن است در ماه آگوست یا اواخر جولای (مرداد ماه)، به صورت آنلاین اتفاق بیفتد که خب در رابطه با آن مطمئن نیستیم. اما در حالی که همه کاربران فکر می‌کردند برای با خبر شدن از جزئیات این محصول حداقل باید یک ماه صبر کنند، خود سامسونگ تصویری را منتشر کرد که بسیار خبرساز شد!

در حال حاضر جزئیات مختلفی از گلکسی نوت ۲۰ می‌دانیم اما یکی از مهم‌ترین چیزهایی که خیلی به دانستن آن علاقه داریم و در واقع مهم‌ترین بخش نیز به حساب می‌آید،‌ طراحی آن است. آن هم نه طراحی پنل پشتی بلکه آنچه که قرار است روی نمایشگر قرار گیرد! تا اینجای کار سامسونگ به دوربین سلفی پاپ آپ علاقه‌ای نشان نداده و برخلاف اپل و هواوی از ناچ هم خوشش نمی‌آید. در عوض این شرکت از ابتدا یا به صورت قطره‌ای و یا به صورت حفره‌ای سعی در تعبیه دوربین سلفی در گوشی‌های خود داشت و حالا اگر قرار باشد این طراحی جای خود را به طراحی دیگری بدهد قطعا پاپ آپ یا ناچ نخواهد بود. به عبارتی ساده‌تر،‌ به احتمال زیاد دوربین پنهان شده در زیر نمایشگر همان چیزی است که بعد از دوربین سلفی حفره‌ای سامسونگ به آن کوچ خواهد کرد!

از زمان گلکسی نوت ۱۰ تاکنون سامسونگ بر خلاف آنچه که کاربران تمایل داشتند، در هیچ گوشی از دوربین سلفی غیر از قطره‌ای یا حفره‌ای استفاده نکرد ولی با اطلاعات جدیدی که از طریق SamMobile به دستمان رسیده، به نظر می‌رسد باید به زودی با دوربین‌های حفره‌ای خداحافظی کنیم! حداقل این چیزی است که جدیدترین تصویر منتشر شده سعی دارد به ما نشان دهد.

نه به ناچ، نه به دوربین حفره‌ای، نه به حواشی!

سامسونگ در سری گلکسی اس ۲۰ بسیار سعی کرد حواشی گوشی را کاهش دهد و تا حدودی نیز موفق بود. این محصولات واقعا از حاشیه‌های کمی برخوردار بودند اما با معرفی سری هواوی P40 دیدیم که می‌توان حاشیه‌ها را از این هم که شده کمتر کرد. با تصویری که سامسونگ منتشر کرد، به نظر می‌رسد این شرکت دقیقا همین قصد را دارد و می‌خواهد محصول بعدی خود را بدون هیچ حاشیه‌ای راهی بازار کند. اما این فقط بخشی از ماجراست! محصولی که ما می‌بینیم بین گلکسی اس ۲۰ اولترا و گلکسی اس ۱۰ پلاس قرار دارد. نه حاشیه‌ای در آن مشاهده می‌شود، نه ناچ و نه دوربین سلفی! از آن جایی که دو گوشی پشت و جلو از سری S هستند بنابراین به خوبی می‌توانید تفاوت گوشه‌های دستگاه را مشاهده کنید. به عبارتی گوشه‌های تیز در گوشی‌های سری نوت سامسونگ بکار می‌روند و خب اگرچه در این محصول آنقدرها هم شکل مستطیلی را شاهد نیستیم اما از نظر طراحی بیشتر به خانواده نوت شباهت دارد.

جالب اینجاست که در سمت راست این محصول هیچ کلید فیزیکی تعبیه نشده و از سمت چپ نمایشگر هم تصویری نداریم. این یعنی سامسونگ شاید بخواهد دوربین سلفی را همانند وان پلاس ۸ و یا حتی گلکسی A60 در سمت چپ تعبیه کند! اما خب اگر این چنین بود نباید چنین تصویری را مشاهده می‌کردیم!‌ از طرفی شکل و شمایل این محصول هم عجیب به نظر می‌رسد. شاید چون هیچ گوشی با این طراحی فعلا وجود ندارد.

نکته دیگری هم وجود دارد این است که این شاید اولین تصویر رسمی از گلکسی نوت ۲۰ یا نوت ۲۰ پلاس باشد که خب اصلا قرار نبود الان منتشر شود. همانطور که گفتیم سمت چپ نمایشگر اصلا مشخص نیست و یک درصد احتمال دارد سامسونگ امسال بخواهد از نظر مکان دوربین سلفی کمی تنوع ایجاد کند. به هر حال عجیب است چون در این صورت فقط موفق شده برای مدت زمانی کوتاه کاربران را فریب دهد. به خوبی می‌دانیم همه آن‌ها منتظر رونمایی از یک محصول با دوربین زیر نمایشگر هستند و این تصویر هم ظاهرا قصد داشته همین موضوع را نمایش دهد.

از طرفی باید این نکته را هم در نظر بگیرید که سامسونگ سال‌هاست روی طراحی دوربین زیر نمایشگر کار کرده و خب احتمال این وجود دارد که بالاخره تلاش‌های این شرکت جواب داده باشد. پیش‌تر دیدیم که این فناوری در نمونه‌های اولیه خود آن قدرها خوب ظاهر نشد و به همین خاطر عملکرد دوربین سلفی کاملا تحت تاثیر منفی آن قرار می‌گرفت. اما خب انتظار می‌رود سامسونگ این چالش‌ها را پشت سر گذاشته باشد!

شایعات و خبرهای دیگر پیرامون گلکسی نوت ۲۰

شاید بالاخره لحظه‌ای که منتظر آن بودیم به زودی فرا برسد! البته یکی از افشاگران معروف اخیرا اعلام کرد دوربین زیر نمایشگر به گلکسی فولد ۲ نخواهد آمد و از طرفی دیگر گلکسی نوت ۲۰ هم با آن طراحی مربعی شکل و بزرگ ماژول دوربین که همه جا صحبت از آن است، به احتمال زیاد شباهت‌های زیادی با سری اس ۲۰ خواهد داشت.

یک نکته‌ای که وجود دارد، انواع مختلف گلکسی نوت ۲۰ است که انتظار داریم وارد بازار شوند. مثلا سال گذشته در حالی که چند نسخه از گلکسی اس ۱۰ معرفی شد، سامسونگ برای گلکسی نوت ۱۰ تنها دو مدل عرضه کرد و اگر امسال هم همین رویه را در پیش بگیرد باید ابتدا ببینیم این دو مدل در چه زمینه‌هایی با یکدیگر متفاوت هستند.

اینکه یکی از این مدل‌ها اندازه کوچک‌تری دارد تقریبا قطعی است و انتظار می‌رود از یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره ببرد چون خبرهای اخیر از این موضوع خبر داده‌اند. این حجم از باتری در گوشی گلکسی اس ۲۰ هم بکار رفته تا از این طریق به این موضوع نیز فکر کنیم که گلکسی نوت ۲۰ پلاس یا اولترا قرار است به اندازه کدام مدل از سری اس ۲۰ باتری داشته باشد؟ باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اس ۲۰ پلاس یا ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اس ۲۰ اولترا؟

یک شایعه نا امید کننده اما در رابطه با نوت ۲۰ پلاس وجود دارد و آن هم دیده شدن نسخه ۸ گیگابایتی این محصول است که به اینترنت ۵G نیز مجهز شده! سوال اینجاست در حالی که سامسونگ استفاده از ۱۲ گیگابایت رم را در کنار اینترنت ۵G، تجربه‌ای ایده‌ال از یک گوشی هوشمند می‌داند، چرا باید از چنین میزان حافظه رمی استفاده کند؟

با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید در آینده نزدیک چه پیش خواهد آمد. چون تا زمانی که سامسونگ رسما چیزی را تایید نکرده و یا از زبان منبعی موثق خبری نشنیدیم، بهتر است مواردی این چنینی را شایعه در نظر بگیریم. هرچند در این مورد تصویر منتشر شده از سوی خود سامسونگ بود!

