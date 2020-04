موتورولا با معرفی دو گوشی جدید به نام اج پلاس و اج وارد دنیای اینترنت ۵G شده است. هر دو گوشی از لحاظ ظاهری مشابه یکدیگر هستند و از دوربین سه‌گانه بهره می‌برند. در ادامه به ویژگی‌های این دو گوشی جذاب می‌پردازیم.

موتورولا اج پلاس

شرکت موتورولا بعد از گذشت چند سال با عرضه اج پلاس بار دیگر یک گوشی پرچم‌دار روانه‌ی بازار می‌کند. این گوشی از نمایشگر امولد ۶.۷ اینچی با قابلیت HDR10+ بهره می‌برد و برای نخستین بار شاهد رفرش ریت ۹۰ هرتز در بین گوشی‌های موتورولا هستیم. رزولوشن ۱۰۸۰p+ اگرچه نسبت به رقبا چندان عالی نیست، ولی در هر صورت رزولوشن کمتر به معنای افزایش عمر باتری است. دوربین سلفی ۲۵ مگاپیکسلی در حفره سمت چپ بخش فوقانی نمایشگر تعبیه شده و حسگر اثر انگشت هم زیر این نمایشگر قرار دارد.

موتورولا اج پلاس از فناوری امواج میلی‌متری برای اینترنت ۵G بهره می‌برد که در آمریکا توسط اپراتور مخابراتی Verizon روانه‌ی بازار می‌شود و می‌تواند سرعت دانلود حداکثر ۴ گیگابایت در ثانیه را به ارمغان بیاورد. مدل‌های بین‌المللی هم از فرکانس‌های پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کنند.

از دیگر ویژگی‌های حائز اهمیت این گوشی باید به دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی آن اشاره کنیم که از لرزشگیر اپتیکال هم بهره می‌برد. مانند گوشی‌های شیائومی (و برخلاف گلکسی اس ۲۰ اولترا) این سنسور با ترکیب ۴ پیکسل مجاور می‌تواند عکس‌های ۲۷ مگاپیکسلی ثبت کند.

در کنار این دوربین اصلی، دوربین ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با زوم ۳ برابری و دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی تعبیه شده است که مورد آخر می‌تواند به‌عنوان دوربین ماکرو انجام وظیفه کند. البته نباید وجود سنسور ToF را از قلم بیندازیم. این دوربین می‌تواند ویدیوهای ۶K ثبت کند که کمی عجیب به نظر می‌رسد زیرا دوربین و تراشه از پس فیلمبرداری ۸K برمی‌آیند.

این گوشی مانند بسیاری از پرچم‌داران ۲۰۲۰ مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ است و در کنار آن ۱۲ گیگابایت مبتنی بر فناوری LPDDR5 و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 3.0 در نظر گرفته شده است.

انرژی موتورولا اج پلاس از طرف یک باتری غول‌پیکر ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از سرعت شارژ ۱۸ وات هم پشتیبانی می‌کند. در ضمن نباید پشتیبانی آن از قابلیت شارژ بی‌سیم با سرعت ۱۵ وات را از قلم بیندازیم که با سرعت ۵ وات می‌تواند دیگر گجت‌ها را به‌صورت بی سیم شارژ کند.

این گوشی با قیمت ۱۰۰۰ دلار از تاریخ ۱۴ می روانه‌ی بازار آمریکا می‌شود و کاربران آمریکایی برای بهره‌گیری از آن می‌توانند به مدت دو سال ماهانه ۴۱.۶۷ دلار بپردازند. نسخه جهانی آن هم ۱۱۹۹ یورو قیمت دارد.

موتورولا اج

موتورولا اج روی هم رفته شباهت زیادی به برادر پرچم‌دار خود دارد ولی در نهایت با مشخصات ضعیف‌تری روبرو هستیم. این گوشی هم دارای نمایشگر ۹۰ هرتز ۶.۷ اینچی است اما از استاندارد HDR10+ پشتیبانی نمی‌کند.

قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G است که اگرچه از هر دو نوع شبکه‌های ۵G پشتیبانی می‌کند، ولی برای این گوشی فقط برای شبکه‌های مبتنی بر فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز تنظیم شده است. برای مدل مختص بازار آمریکا ۴ گیگابایت حافظه رم و برای مدل جهانی ۶ گیگابایت رم در نظر گرفته شده است. کاربران با خرید این گوشی ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش نصیبشان می‌شود که مدل پلاس از چنین امکانی بی‌بهره است.

شکل و شمایل دوربین سه‌گانه آن مشابه مدل پرچم‌دار است ولی در این گوشی دوربین اصلی از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد. دوربین‌های دیگر هم مشابه مدل پلاس است و شاهد همان دوربین تله‌فوتو و دوربین اولترا واید هستیم. در ضمن در این ماژول مانند مدل پلاس سنسور ToF هم تعبیه شده است. از دیگر شباهت‌ها می‌توانیم به وجود دوربین سلفی ۲۵ مگاپیکسلی اشاره کنیم.

موتورولا اج از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و از شارژ ۱۸ وات پشتیبانی می‌کند. البته در این گوشی خبری از قابلیت شارژ بی‌سیم نیست. این گوشی ابتدا در ماه می در بازار اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوسیه می‌شود و سپس به دست کاربران آمریکایی می‌رسد. قیمت این گوشی برای بازار اروپا ۵۹۹ یورو تعیین شده است.

