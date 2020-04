آخرین باری که شیائومی تبلتی روانه‌ی بازار کرد حدود دو سال قبل بود و در این میان تا حالا برند ردمی تبلت عرضه نکرده است. حالا بر اساس گزارش‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد ۴ روز دیگر در تاریخ ۲۷ آوریل قرار است تبلت ردمی پد رسما معرفی شود که از ویژگی‌های هیجان‌انگیزی بهره می‌برد. البته شاید این اطلاعات چندان صحت نداشته باشند و برای اظهارنظر دقیق‌تر باید منتظر انتشار گزارش‌های بیشتری بمانیم.

ردمی پد از تراشه ۵G اسنپ‌دراگون ۷۶۵G بهره می‌برد که این یعنی یکی از اولین تبلت‌های ۵G خواهد بود. با توجه به اینکه ظاهرا قیمت این گوشی حدود ۲۰۰۰ یوان (در حوالی ۲۸۵ دلار) خواهد بود، چنین مشخصه‌ای بسیار قابل توجه محسوب می‌شود. از دیگر ویژگی‌های موردانتظار می‌توانیم به نمایشگر ۹۰ هرتز اشاره کنیم که البته با این قیمت، تعبیه چنین نمایشگری بعید به نظر می‌رسد. همچنین نباید دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم که بیشترین رزولوشن برای دوربین موجود در تبلت‌ها به حساب می‌آید.

این افشاگر همچنین به وجود قابلیت شارژ سریع ۳۰ وات و تعبیه ۴ اسپیکر هم اشاره کرده است. تا الان شیائومی هیچ اشاره‌ای به وجود چنین تبلتی نکرده است و فقط مدتی قبل یکی از مقامات شیائومی اعلام کرد که این شرکت توسعه تبلت‌ها را رها نکرده ولی اظهارنظر به تنهایی معنای چندانی ندارد.

در هر صورت ۴ روز دیگر معلوم می‌شود که آیا تبلت ردمی پد با این ویژگی‌های هیجان‌انگیز مانند مودم ۵G، نمایشگر ۹۰ هرتز و دوربین ۴۸ مگاپیکسلی معرفی خواهد شد یا نه.

