گوشی ۵G ریلمی X50m با قیمت پایه ۲۸۰ دلار معرفی شد

دقایقی قبل شرکت ریلمی از گوشی X50m رونمایی کرد و به خانواده X50 و X50 پرو ملحق شد. ریلمی X50m از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G بهره می‌برد که مدل استاندارد X50 هم مبتنی بر همین تراشه است. کاربران برای خرید این گوشی می‌توانند از بین ۶/۱۲۸ و ۸/۱۲۸ گیگابایت حافظه رم و حافظه داخلی دست به انتخاب بزنند.

ریلمی X50m مجهز به نمایشگر ۶.۵۷ اینچی LCD با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و رزولوشن FullHD+ است که در سمت چپ بخش فوقانی نمایشگر یک حفره بیضی شکل حاوی دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود. پنل پشتی این گوشی شباهت زیادی به ریلمی ۶ دارد که دوربین چهارگانه تشکیل شده از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۲ مگاپیکسلی و دوربین مختص پرتره ۲ مگاپیکسلی توجه را جلب می‌کند.

حسگر اثر انگشت این گوشی در لبه‌ی سمت راست بدنه قرار گرفته و این گوشی به لطف سیستم خنک‌کننده جدید می‌تواند گرمای تولیدی تراشه را به خوبی کنترل کند. در این میان باید خاطرنشان کنیم که ریلمی X50m فاقد جک هدفون است و به همین خاطر کاربران برای استفاده از هدفون سیمی باید از پورت USB-C این گوشی بهره ببرند.

انرژی این گوشی از طریق باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و به لطف شارژ سریع ۳۰ وات، باتری آن در عرض ۳۰ دقیقه از ۰ به ۷۰ درصد می‌رسد. قیمت این گوشی از ۱۹۹۹ یوان (۲۸۰ دلار) آغاز می‌شود و از تاریخ ۲۹ آوریل به دست کاربران چینی می‌رسد. در مورد عرضه بین‌المللی این گوشی هنوز خبری منتشر نشده است.

