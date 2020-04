چند ماه قبل شیائومی با همکاری با سامسونگ موفق شد اولین گوشی دارای دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی را معرفی کند. حالا گفته می‌شود این دو شرکت مشغول همکاری با یکدیگر هستند تا شیائومی بتواند نخستین گوشی مجهز به دوربین ۱۵۰ مگاپیکسلی را در اواخر ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار کند.

در این رابطه، یکی از مشهورترین افشاگران که با نام کاربری Ice Universe در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، اعلام کرده که شیائومی قصد دارد اولین گوشی دارای دوربین ۱۵۰ مگاپیکسلی را در سال جاری به دست کاربران برساند. این خبر نشان می‌دهد که سامسونگ اگرچه سازنده این سنسور است، ولی همانند دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی می‌خواهد برای اولین بار سنسور موردنظر را در اختیار شیائومی قرار دهد. هنوز معلوم نیست کدام سری از گوشی‌های شیائومی این دوربین را دریافت می‌کنند ولی احتمالا این مشخصه توسط سری Mi Mix یا Mi CC مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مراحل مربوط به تحقیق و توسعه دوربین ۱۵۰ مگاپیکسلی سامسونگ به اتمام رسیده است. اندازه این سنسور به حدود ۱ اینچ می‌رسد و مانند سنسور به کار رفته برای دوربین اصلی گلکسی اس ۲۰ اولترا می‌تواند از فناوری Nonacell برای ترکیب ۹ پیکسل مجاور استفاده کند. این یعنی سنسور موردنظر قادر به ثبت عکس‌های حدودا ۱۶ مگاپیکسلی خواهد بود.

گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که اوپو و ویوو هم قصد دارند گوشی‌های مجهز به این سنسور را معرفی کنند ولی این گوشی‌ها در اوایل سال ۲۰۲۱ با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۷۵ روانه‌ی بازار می‌شوند. در همین ارتباط نباید گزارش‌های مربوط به آغاز توسعه سنسورهای ۲۵۰ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم. حتی یکی از مقام‌های سامسونگ اخیرا اعلام کرده که آن‌ها قصد دارند دوربین ۶۰۰ مگاپیکسلی هم تولید کنند. برای اهمیت این تکنولوژی باید بگوییم که رزولوشن چشم انسان تقریبا معادل ۵۰۰ مگاپیکسل است.

