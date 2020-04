بعد از انتشار گزارش‌های مختلف در مورد گوشی‌های هواوی نوا ۷، بالاخره گوشی‌های هواوی نوا ۷ پرو، نوا ۷ و نوا ۷SE رسما معرفی شدند. هر سه گوشی دارای قابلیت ۵G، دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هستند و هر سه از شارژ سریع ۴۰ وات پشتیبانی می‌کنند. مهم‌ترین تفاوت این گوشی‌های هواوی هم مربوط به نمایشگر و تراشه است.

هواوی نوا ۷ پرو

این گوشی از نمایشگر اولد ۶.۵۷ اینچی با رزولوشن FHD+ پلاس بهره می‌برد. در حفره بیضی شکل نمایشگر هم دو دوربین سلفی ۳۲ و ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است و حسگر اثر انگشت هم زیر نمایشگر قرار دارد.

در پنل پشتی به غیر از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، شاهد دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دوربین پریسکوپی ۸ مگاپیکسلی با قابلیت زوم اپتیکال ۵ برابری هستیم. دوربین چهارم هم از نوع ماکرو ۲ مگاپیکسلی است. قلب تپنده این گوشی تراشه کایرین ۹۸۵ است و در کنار آن ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی تعبیه شده است. انرژی آن هم از جانب باتری ۴۰۰۰ میلی‌امپر ساعتی تامین می‌شود از شارژ سریع ۴۰ وات پشتیبانی می‌کند.

مدل پایه این گوشی از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد و ۵۲۲ دلار قیمت دارد. برای خرید مدل ۸/۲۵۶ گیگابایت هم باید ۵۸۰ دلار بپردازید. این گوشی از تاریخ ۲۸ آوریل روانه‌ی بازار چین می‌شود.

هواوی نوا ۷

هواوی نوا ۷ مجهز به نمایشگر اولد ۶.۵۳ اینچی با رزولوشن FHD+ است و در حفره نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. ماژول دوربین این گوشی هم در کل شباهت زیادی به مدل پرو دارد ولی به جای دوربین پریسکوپی، یک دوربین تله‌فوتو معمولی ۸ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری تعبیه شده است.

مانند مدل پرو، هواوی نوا ۷ از تراشه کایرین ۹۸۵ به همراه ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. از لحاظ باتری هم بار دیگر با باتری ۴۰۰۰ میلی‌امپر ساعتی با سرعت شارژ ۴۰ وات مواجه هستیم.

مدل ۸/۱۲۸ گیگابایت این گوشی ۴۲۵ دلار قیمت دارد و کاربران چینی برای خرید مدل ۸/۲۵۶ گیگابایت هم باید ۴۸۰ دلار هزینه کنند. از تاریخ ۲۸ آوریل این گوشی در قفسه فروشگاه‌های چینی قرار می گیرد.

هواوی نوا ۷SE

در نهایت باید به ارزان‌ترین عضو این خانواده یعنی هواوی نوا ۷SE بپردازیم. هواوی برای این گوشی از نمایشگر ۶.۵ اینچی LCD با دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی استفاده کرده است. از آنجایی که نمی‌توان حسگر اثر انگشت را زیر نمایشگر LCD قرار داد، این حسگر در لبه‌ی کناری بدنه تعبیه شده است.

هواوی نوا SE هم با دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی عرضه می‌شود و مانند دو عضو دیگر این خانواده در ماژول شاهد تعبیه اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی هستیم. البته در این گوشی به جای دوربین تله‌فوتو یک سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. از دیگر تغییرات اعمال شده برای این گوشی باید به تراشه کایرین ۸۲۰ اشاره کنیم که در کنار آن ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. برای باتری و سرعت شارژ هم مانند دیگر اعضای خانواده با باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ ۴۰ وات روبرو هستیم.

همانطور که گفتیم این گوشی ارزان‌ترین عضو خانواده است و با پرداخت ۳۴۰ دلار مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی این گوشی نصیبتان می‌شود. مدل ۸/۲۵۶ گیگابایتی هم ۳۹۵ دلار قیمت دارد. این گوشی مانند دو عضو دیگر خانواده نوا ۷ از ۲۷ آوریل روانه‌ی بازار می‌شود.

