ساعاتی قبل خبرگزاری بلومبرگ گزارشی منتشر کرد که در آن آمده اپل در سال ۲۰۲۱ نخستین کامپیوتر مک مبتنی بر تراشه ARM را عرضه خواهد کرد. گفته می‌شود اپل مشغول توسعه سه تراشه برای کامیپوترهای مک است که همگی آن‌ها مبتنی بر تراشه A14 هستند؛ تراشه‌ای که در آیفون‌های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، اولین تراشه این سری از پردازنده دارای ۱۲ هسته بهره می‌برد که هشت هسته برای وظایف سنگین تعبیه شده و ۴ هسته کم‌مصرف هم در کنار آن‌ها قرار گرفته‌اند.

از مدت‌ها قبل گفته می‌شود که اپل در حال توسعه پردازنده‌های مبتنی بر معماری ARM برای جایگزینی تراشه‌های اینتل است که در حال حاضر در کامپیوتر های مک مورد استفاده قرار می‌گیرند. شایعات مربوط به این موضوع به حداقل سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد و اخیرا تعداد گزارش‌های مربوط به عرضه نخستین کامیپوترهای مک مجهز به تراشه اختصاصی در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ بسیار بیشتر شده است. در همین زمینه می‌توانیم به اظهارات تحلیلگر مشهور محصولات اپل، مینگ چی کو، اشاره کنیم که مدتی قبل اعلام کرد کامپیوتر مک مبتنی بر تراشه ARM در سال ۲۰۲۱ عرضه می‌شود. البته شیوع ویروس کرونا شاید برنامه‌های اپل را تا حدی به تاخیر بیندازد.

در دورانی که اینتل برای نسل جدید تراشه‌های خود نمی‌تواند امکانات چندان جذاب‌تری را ارائه کند، این حرکت به اپل اجازه می‌دهد کنترل بیشتری بر سخت‌افزار کامپیوترهای خود داشته باشد. پردازنده‌های ARM فعلی نسبت به تراشه‌های مرسوم کامپیوترها انرژی کمتری را مصرف می‌کنند که این موضوع در زمینه‌ی عمر باتری نقش مهمی دارد. در ضمن انتظار می‌رود این اقدام اپل منجر به کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های مربوط به پردازنده‌ها شود.

در گزارش بلومبرگ به جزییات فنی زیادی اشاره شده که در ادامه می‌توانید خلاصه نکات موردنظر را بخوانید:

سه طرح تراشه مبتنی بر تراشه A14 در دست توسعه قرار دارند و کار بر روی تراشه‌های مک بر اساس تراشه نسل بعدی آیفون‌ها آغاز شده است. در گزارش بلومبرگ آمده که اپل قصد دارد تراشه‌های موبایل و مربوط به لپ‌تاپ‌ها را در یک چرخه توسعه نگه دارد.

گفته می‌شود تراشه‌های کامپیوترهای مک توسط TSMC با فناوری ساخت ۵ نانومتری تولید می‌شود.

اولین تراشه از این سری دارای هشت هسته برای پردازش‌های سنگین و ۴ هسته کم‌مصرف است. برای مقایسه باید بگوییم تراشه A12Z موجود در آیپد پرو فعلی در مجموع از هشته هسته بهره می‌برد که از ۴ هسته قدرتمند و ۴ هسته کم‌مصرف تشکیل شده است.

این تراشه در کنار پردازنده از پردازنده گرافیکی هم بهره می‌برد.

کامپیوترهای مک دارای تراشه ARM کماکان مبتنی بر macOS خواهند بود و قرار نیست iOS برای این سیستم‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. مایکروسافت هم برای لپ‌تاپ‌های ویندوزی مجهز به پردازنده‌های ARM چنین رویکردی را اتخاذ کرده است.

در گزارش بلومبرگ آمده که احتمالا نخستین کامپیوترهای مک دارای تراشه ARM از قدرت کمتری بهره می‌برند. زیرا در ابتدا تراشه‌های اختصاصی اپل به احتمال زیاد نمی‌تواند در برابر سیستم‌های رده‌بالا مانند مدل‌های گران‌تر مک‌بوک پرو، آی‌مک‌ها و کامپیوترهای مک پرو حرف زیادی برای گفتن داشته باشد.

ظاهرا در سال ۲۰۱۸ اپل مدل اولیه یک تراشه مک مبتنی بر تراشه A12X تولید کرده است. موفقیت این تراشه به اپل انگیزه داده که این پروژه را به صورت جدی‌تری پی بگیرد.

در نهایت سوال بزرگ این است که سازگاری نرم‌افزارهای macOS با معماری جدید تراشه در چه حدی خواهد بود زیرا لپ‌تاپ‌های ویندوزی مبتنی بر پردازنده ARM در این زمینه همچنان ضعف زیادی دارند. در هر صورت این اقدام اپل خبر بسیار مهمی محسوب می‌شود و البته خبر بسیار بدی برای شرکت اینتل است.

