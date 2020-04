قیمت و مشخصات فنی سرفیس بوک ۳ لو رفت؛ ۳۲ گیگابایت رم به همراه ۲ ترابایت SSD

طبق آخرین خبرهایی که در مورد سرفیس بوک ۳ مایکروسافت منتشر شده،‌‌‌‌‌‌ به نظر می‌رسد این محصول قرار است با قیمت پایه ۱۶۹۹.۹۹ دلار، تا ۳۲ گیگابایت رم و ۲ ترابایت حافظه SSD راهی بازار شود.

اینطور که به نظر می‌رسد، دو مدل ۱۳.۵ اینچی و ۱۵ اینچی از سرفیس بوک ۳ قرار است به زودی به همراه گرافیک‌های سری GTX انویدیا راهی بازار شوند. به احتمال زیاد این گرافیک‌ها GTX 1650 Max-Q و GTX 1660 Ti Max-Q خواهند بود اما مسئله‌ای که بیشتر در مورد آن شک داریم این است که کدام سری از پردازنده‌های اینتل (کامت لیک U یا آیس لیک U) در این سری از محصولات مایکروسافت بکار خواهد رفت. البته این امکان وجود دارد که غول نرم‌افزاری جهان از هر دو سری پردازنده در خانواده جدید سرفیس‌های خود استفاده کند.

سری جدید از محصولات سرفیس به زودی عرضه خواهند شد و انتظار می‌رود مایکروسافت آن‌ها را اواخر ماه بعد راهی بازار کند. در حالی که بحث‌های زیادی پیرامون نوع سخت‌افزار بکار رفته در سری سرفیس بوک ۳ شکل گرفته بود، رونالد کواندت در حساب کاربری خود در توییتر قیمت مدل‌های مختلف آن را منتشر کرد. مانند سری سرفیس بوک ۲ و سرفیس لپ تاپ ۳،‌ این مدل هم در دو مدل مختلف راهی بازار می‌شود.

همانطور که پیش‌تر مشخص شده بود، یک مدل از این محصول با پردازنده Core i5 و بدون پردازنده گرافیکی مجزا معرفی خواهد شد که با توجه به بنچمارک، مدل این پردازنده نیز i5-1035G1 خواهد بود. همچنین با توجه به گزارشات یک خرده‌فروشی، می‌توان احتمال داد پردازنده Core i5-10210U نیز در این محصول بکار رود. علاوه بر این‌ها، لیست بنچمارک ۳DMark نشان داده مایکروسافت احتمالا سرفیس بوک ۳ را به گرافیک‌های GTX 1650 Max-Q و GTX 1660 Ti Max-Q مجهز خواهد کرد. جای تعجبی نخواهد داشت اگر مدل بدون پردازنده گرافیکی مجزا همان سرفیس بوک ۳ ۱۳.۵ اینچی و مدل مجهز به گرافیک‌های GTX،‌ نسخه ۱۵ اینچی باشد. حداقل این چیزی است که لیست کوانت هم آن را تایید می‌کند.

نام محصول نمایشگر پردازنده گرافیک رم حافظه داخلی قیمت Surface Book 3 13

۱۳.۵ اینچ Core i5 ندارد ۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۱۶۹۹.۹۹ دلار Surface Book 3 13

۱۳.۵ اینچ Core i7 انویدیا GTX ۱۶ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۱۹۹۹.۹۹ دلار Surface Book 3 13

۱۳.۵ اینچ Core i7 انویدیا GTX ۳۲ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۲۴۹۹.۹۹ دلار Surface Book 3 13

۱۳.۵ اینچ Core i7 انویدیا GTX ۳۲ گیگابایت ۱ ترابایت ۲۶۹۹.۹۹ دلار Surface Book 3 15

۱۵ اینچ Core i7 انویدیا GTX ۱۶ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۲۲۹۹.۹۹ دلار Surface Book 3 15

۱۵ اینچ Core i7 انویدیا Quadro ۳۲ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۲۷۹۹.۹۹ دلار Surface Book 3 15

۱۵ اینچ Core i7 انویدیا Quadro ۳۲ گیگابایت ۱ ترابایت ۲۹۹۹.۹۹ دلار Surface Book 3 15

۱۵ اینچ Core i7 انویدیا Quadro ۳۲ گیگابایت ۲ ترابایت ۳۳۹۹.۹۹ دلار

با توجه به اطلاعات کوانت،‌ مایکروسافت نسخه‌های بیشتری از این محصول را نیز در دست ساخت دارد. همین مسئله باعث می‌شود به این موضوع فکر کنیم که آیا مایکروسافت در محصول جدید خود هم از پردازنده سری کامت لیک U استفاده می‌کند هم آیس لیک U؟ البته مایکروسافت برای سرفیس لپ تاپ ۳ ۱۵ اینچی از پردازنده AMD و اینتل استفاده کرد که خب متاسفانه پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل فقط در مدل کسب و کار این لپ تاپ قرار گرفتند. بنابراین غافلگیر نخواهیم شد اگر این شرکت دقیقا تصمیمی مشابه را در قبال سرفیس بوک ۳ نیز اتخاذ کند.

علاوه بر این‌ها،‌ کوانت معتقد است گرافیک‌های سری Quadro فقط در سه مدل ۱۵ اینچی این محصول قرار خواهند گرفت. در واقع بهتر است بگوییم این گرافیک در مدل‌هایی وجود خواهد داشت که ۳۲ گیگابایت رم و حداقل ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی دارند. مدل‌های خود این محصول هم همانطور که می‌بینید تنوع زیادی دارند که در بین آن‌ها سرفیس بوک ۳ با ۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی احتمالا نسخه پایه خواهد بود که حدودا ۲۰۰۰ دلار قیمت دارد و مدل ۱۵ اینچی با گرافیک Quadro، پردازنده i7 اینتل، ۳۲ گیگابایت رم و ۳۳۹۹.۹۹ دلار قیمت نیز نجومی‌ترین سرفیسی خواهد بود که به بازار عرضه می‌شود.

فعلا خبری از سوی خود مایکروسافت مبنی بر صحت یا عدم صحت این جزئیات منتشر نشده اما به نظر می‌رسد در آینده نزدیک همان چیزی را خواهیم دید که اکنون در این لیست می‌بینیم. طبق معمول قیمت این دستگاه‌ها نیز بسیار گران است؛ حتی آن مدل‌هایی که نام پایه را یدک می‌کشند.

