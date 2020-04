مینگ چی کو: نسل سوم ایرپادز اپل اوایل سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهد شد

طبق گفته‌های مینگ چی کو، تحلیل‌گر نام آشنا و منبع موثق خبرهای مربوط به اپل، این شرکت قصد دارد در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی نسل سوم ایرپادز خود را به تولید انبوه رسانده و در فصل اول سال آینده راهی بازار کند.

اینطور که به نظر می‌رسد، اوایل سال بعد می‌توانیم به نسل سوم ایرپادز اپل دسترسی داشته باشیم اما به گفته Apple Insider، این تاریخ برای نسل دوم از خانواده ایرپادز پرو به یک سال بعد موکول می‌شود. به عبارتی یک سال بعد از معرفی مدل استاندارد. در واقع تولید انبوه نسل دوم ایرپادز پرو اواخر سال ۲۰۲۱ آغاز شده و عرضه آن به بازار نیز تا فصل اول سال ۲۰۲۲ به طول خواهد انجامید.

با توجه به گفته‌های مینگ چی کو، احتمال عرضه این محصول تا پایان سال ۲۰۲۰ بسیار پایین است و در واقع منابع زنجیره تامین، فرایند طراحی نسل سوم ایرپادز اپل را با محصولی از بیتس اشتباه گرفتند! در واقع آن چیزی که قرار است در پایان سال ۲۰۲۰ راهی بازار شود، هندزفری بیتس است و ایرپادز اپل در سال بعد وارد بازار خواهد شد.

نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد ادعاهای وب‌سایت DigiTimes در رابطه با وجود یک مدل تحت عنوان ایرپادز پرو لایت یا ایرپادز ایکس است. گفته می‌شود این محصول با هدف بهبود برنامه‌ریزی برای ورزش‌ و فعالیت‌های بدنی نظیر دویدن طراحی شده و مانند هندزفری بیتس ایکس (Beats X)، دو گوشی آن با یک سیم به هم متصل هستند. حال اینکه نسل سوم ایرپادز اپل و ایرپادز پرو لایت یا ایرپادز ایکس چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند هنوز مشخص نیست.

تا اینجای کار که ایرپادز پرو در مسیر بسیار موفقی قرار دارد و علی‌رغم قیمت بالاترش به نسبت ایرپادز، فروش بیشتری را نیز تجربه کرده. اینطور که به نظر می‌رسد، با شیوع ویروس کرونا تمایل مردم برای خرید نسل دوم ایرپادز به سمت ایرپادز پرو تغییر کرد و همین مسئله نیز باعث شد پیش‌بینی شود تولید آن (ایرپادز) تا ۴۰ درصد به صورت فصلی کاهش یابد. این یعنی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ عرضه این محصول چیزی حدود ۱۱ تا ۱۳ میلیون کاهش خواهد داشت! این شرایط در حالی بوجود آمده که ایرپادز پرو با قابلیت‌های جذابی که دارد به احتمال زیاد تا ۷۰ درصد افزایش فروش خواهد داشت. یعنی ۱۱ تا ۱۳ میلیون واحد در نیمه دوم سال جاری.

با نگاهی به گذشته می‌بینیم مینگ چی کو پیش‌بینی کرد اپل تا پایان امسال می‌تواند ۹۰ میلیون از این هندزفری‌ها را به فروش برساند که از این بین ۵۰ تا ۵۵ میلیون سهم ایرپادز و ۳۵ تا ۴۰ میلیون بعدی هم سهم ایرپادز پرو خواهد بود. باید دید آیا این شرکت می‌تواند با عرضه نسل بعدی از گجت‌های بسیار محبوب خود، به این مسیر موفقیت آمیز ادامه دهد یا خیر.

