تاریخ رونمایی از گوشی ال جی ولوت (LG Velvet) مشخص شد

روز گذشته ال جی با انتشار پستی در یوتیوب اعلام کرد گوشی میان رده جدید خود (ال جی ولوت) را در تاریخ (۷ مه) ۱۸ اردیبهشت راهی بازار خواهد کرد.

ال جی تا اینجای کار از گوشی میان رده خود که تحت عنوان ولوت (Velvet) شناخته می‌شود رونمایی کرد اما اینکه این محصول از چه قابلیت‌های سخت‌افزاری بهره می‌برد یا چه زمانی رسما رونمایی می‌شد خبر نداشتیم تا اینکه روز گذشته این شرکت با انتشار پستی در یوتیوب اعلام کرد ۷ ماه مه (۱۸ اردیبهشت) معرفی رسمی و نهایی این گوشی اتفاق خواهد افتاد. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که به خاطر شیوع ویروس کرونا، رویداد معرفی این محصول به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

۴ نقطه رنگی در این ویدئو در واقع نمایانگر دوربین اصلی، فلش LED و دو دوربین دیگر هستند که خب فعلا از جزئیات آن‌ها بی‌خبریم. البته این ۴ نقطه معنای دیگری هم دارند و آن رنگ‌هایی هستند که ال جی ولوت مزین به ‌آن‌ها راهی بازار خواهد شد. این رنگ‌ها شامل قرمز، سفید، مشکی و سبز خواهد بود که با توجه به طراحی این محصول می‌توانند ظاهر بسیار زیبا و جذابی به آن بدهند.

پردازنده بکار رفته در این گوشی ساخت شرکت کوالکام و از نوع اسنپدراگون ۷۶۵G خواهد بود که این یعنی ال جی ولوت از اینترنت ۵G نیز بهره‌مند خواهد بود. اینطور که به نظر می‌رسد این گوشی قرار است در کشور کره جنوبی که بستر اینترنت ۵G در آن مهیا شده، فروش خوبی داشته باشد.

ال جی مدت زمان زیادی است که در بازار گوشی‌های هوشمند موفقیت چندانی نداشته و در واقع محصولات ساخت این شرکت اگرچه از محبوبیت بالایی برخوردار بودند اما کیفیت لازم را جهت مقابله با پرچم‌دارهای موجود در بازار نداشتند. همین مسئله باعث شد خیلی زود شاهد محو شدن نام این شرکت از روی گوشی‌ها باشیم تا اینکه چند وقت پیش اعلام کرد سری G از گوشی‌های خود را بازنشسته کرده و به جای آن از سری ولوت رونمایی می‌کند.

ال جی امیدوار است این تغییر نام به تغییر اوضاع این شرکت در بازار گوشی‌های هوشمند منجر شود. فعلا که از نظر ظاهر و مشخصات فنی، محصول قابل قبولی را شاهد هستیم، اما باید دید آیا این ظاهر زیبا در عمل هم می‌تواند توانایی‌های خود را ثابت کند یا خیر.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا ال جی می‌تواند با محصولات جدید خود، مجددا نامش را در بین سازندگان بنام گوشی‌های هوشمند مطرح کند یا به سرنوشتی مانند سونی و HTC دچار می‌شود؟

