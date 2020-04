در تازه‌ترین شایعه‌ای که از پرچمدار بعدی خانواده نوت سامسونگ یعنی گلکسی نوت ۲۰ به گوش رسیده، سامسونگ قصد دارد سنسور ToF را از ماژول دوربین اصلی این گوشی حذف کند. دلیل حذف این سنسور از سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ این است که نه کاربران به آن علاقه نشان داده‌اند و نه توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های کاربردی برای آن ساخته‌اند. با این تفاسیر این عاقلانه است که برای کاهش هزینه نهایی گوشی، این سنسور حذف شود اما همزمان این یعنی آیفون ۱۲ پرو که دارای این سنسور خواهد بود، از همین حالا یک برگ برنده بیشتر نسبت به گلکسی نوت ۲۰ دارد.

این خبر را وب‌سایت Korea Industry Post اولین بار منتشر کرد و مدعی شد که سامسونگ می‌خواهد این سنسور را از گوشی‌های جدید خانواده گلکسی نوت حذف کند. این در حالی است که اضافه شدن دوربین ToF به گلسی نوت ۱۰ پلاس با سر و صدا همراه بود و سامسونگ بخشی از مراسم معرفی آن گوشی را به قابلیت‌های این سنسور اختصاص داده بود.

دوربین‌ها و سنسورهای ToF یکی از چندین مدل سنسورهایی هستند که برا سنجش عمق میدان به صورت سه بعدی استفاده می‌شوند. این دوربین‌ها درواقع عکس یا فیلم نمی‌گیرند بلکه در عوض، می‌توانند فاصله بین گوشی و سوژه عکاسی را به درستی تشخیص دهند. این دوربین‌ها نه تنها در عکاسی پرتره در گوشی‌ها کاربردی است، بلکه می‌توان از آن برای استفاده از واقعیت افزوده یا AR استفاده کرد. اما خب در طرف دیگر ماجرا، این سنسورها گران‌قیمت هستند و کارایی فعلی آن‌ها در گوشی‌ها، چیزی است که به صورت نرم‌افزاری هم قابل دستیابی است.

اولین گوشی سامسونگ که سنسور ToF داشت، گوشی گلکسی اس ۱۰ پلاس ۵G بود که سال گذشته معرفی شد. گوشی بعدی سامسونگ در این زمینه نیز گلکسی نوت ۱۰ پلاس بود که در نیمه دوم سال گذشته میلادی عرضه شد. حالا هم گوشی گلکسی اس ۲۰ پلاس و S20 Ultra جدیدترین محصولات سامسونگ هستند که چنین سنسوری در ماژول دوربین خود گنجانده‌اند.

گلکسی نوت ۱۰ پلاس حتی یک ویژگی اختصاصی برای این دوربین داشت که به کمک آن می‌شد مدل‌های سه بعدی از اجسام مختلف درون گوشی ساخت. اما این ویژگی هم چندان توسط کاربران استفاده نشد و حتی عملکرد آن آنقدری که باید خوب نبود؛ جوری که سامسونگ مجبور به عرضه چند بروزرسانی نرم‌افزاری برای بهبود آن شد.

در سویی دیگر، اپل را داریم که امسال برای اولین بار از چنین سنسوری در آیپد پرو جدید استفاده کرد و نام آن را هم LiDAR گذاشته است. حالا تقریبا تمامی شایعات می‌گویند که سنسور LiDAR به آیفون ۱۲ پرو هم راه خواهد یافت. LiDAR درواقع تکنولوژی مشابه ToF اما پیشرفته‌تر است. این سنسورها می‌توانند با سرعت بیشتری عمق را محاسبه کنند که در نتیجه به کمک LiDAR، اپلیکیشن‌های AR هم می‌توانند تجربه روان‌تر و سریع‌تری داشته باشند. امیدواریم اپل حتی از ورژن بهتری از LiDAR در آیفون ۱۲ پرو استفاده کند زیرا قطعا توسعه‌دهندگان اپلی علاقه‌مند به تجربه تکنولوژی‌های جدید در دستگاه‌های اپل هستند.

از دیگر تولیدکنندگان بزرگ گوشی که از این سنسورها استفاده می‌کنند، می‌توانیم به هواوی اشاره کنیم. دو گوشی هواوی میت ۳۰ پرو و هواوی P40 پرو دارای این سنسورها هستند. اما از آن‌جایی که گوشی‌های هواوی در آمریکا به فروش نمی‌رسند، سامسونگ می‌توانست در این زمینه با آیفون ۱۲ پرو در بازار بزرگ آمریکا رقابت کند اما حالا با تصمیم اخیر سامسونگ، اپل در این زمینه حداقل در کشور آمریکا، یکه‌تاز خواهد بود.

این تصمیم می‌تواند در زمینه عکاسی به ضرر سامسونگ نیز تمام شود؛ مخصوصا حالا که بیشتر از هر زمانی سامسونگ نیاز دارد در زمینه عکاسی بهتر از آیفون باشد. در هر صورت حذف این سنسور همانطور که اشاره کردیم، می‌تواند باعث کاهش هزینه تولید نوت ۲۰ شود. با این کاهش هزینه سامسونگ می‌تواند ویژگی‌های جدیدتری در این گوشی بگنجاند و یا اصلا قیمت نهایی محصول را کاهش دهد که در هر دو صورت می‌تواند آیفون ۱۲ را به چالش بکشد.

هنوز زمان دقیق عرضه گلکسی نوت ۲۰ مشخص نیست اما انتظار داریم مثل هر ساله، شهریور ماه شاهد معرفی این گوشی باشیم. آنطور که شایعات می‌گویند، گلکسی فولد ۲ هم در کنار این محصول عرضه خواهد شد که خبر هیجان‌انگیزی است. از جمله ویژگی‌هایی که در گلکسی نوت ۲۰ انتظارشان را می‌کشیم، اضافه شدن نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و همچنین اضافه شدن قابلیت‌های قلم S Pen است. طراحی محصول هم طبیعتا تغییراتی خواهد داشت و از نظر سرعت و عمر باتری نیز این گوشی بهتر از نسل قبلی خود خواهد بود.

منبع: tom’s guide

The post این خبر از گلکسی نوت ۲۰ برای آیفون ۱۲ خوشحال‌کننده است! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala