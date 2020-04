کوالکام امسال هیچ تمایلی به عرضه نسخه پلاس از پرچم‌دار خود یعنی اسنپدراگون ۸۶۵ نشان نداده و با توجه به گفته‌های Wan Zhiqiang، رئیس بازاریابی Meizu Technology (میزو تکنولوژی)، این اتفاق اصلا نخواهد افتاد. حال به نظر می‌رسد این خبر برای سامسونگ اتفاق بسیار خوبی باشد، هرچند شاید برخی دیگر از این بابت راضی نباشند.

گلکسی نوت ۱۰ که به عنوان پرچم‌دار سال گذشته سامسونگ در نیمه دوم ۲۰۱۹ راهی بازار شد، علی‌رغم تمام گمانه‌زنی‌هایی که مبنی بر تجهیز آن به اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس شده بود، از آن بهره نبرد تا در رقابت با بسیاری از پرچم‌داران بازار با مشکل مواجه شود. سری نوت ۱۰ درست مانند اس ۱۰ به پردازنده‌های اسنپدراگون ۸۵۵ مجهز شدند، در حالی که کوالکام از مدل پلاس پردازنده خود رونمایی کرده بود و این شانس برای سامسونگ وجود داشت تا پرچم‌دار سری نوت خود را به آن مجهز کند. اما دیدیم که این اتفاق هرگز رخ نداد و بسیاری از رقبای این محصول به پردازنده جدیدتر کوالکام مجهز شدند.

حال به نظر می‌رسد گلکسی نوت ۲۰ هم قرار نیست به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس مجهز شود. البته نه به این خاطر که با سری اس ۲۰ مطابقت داشته باشد، بلکه اصلا کوالکام برنامه‌ای برای عرضه مدل پلاس ندارد. این موضوع حتی در بنچمارک‌هایی که از سری نوت ۲۰ منتشر شد مشخص بود و به نظر می‌رسد همان استراتژی که در قبال سری ۱۰ پرچم‌داران این شرکت بکار گرفته شده برای سری ۲۰ هم استفاده می‌شود.

این خبر بدان معناست که گلکسی فولد ۲ هم در برخی بازارها به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس مجهز نمی‌شود. اگر به خاطر داشته باشید سامسونگ گلکسی فولد را در بازار چین به پردازنده‌های اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس مجهز کرد و خب حالا به نظر می‌رسد نسخه دوم این گوشی قرار است به همان پردازنده‌ای مجهز شوند که در سری اس ۲۰ بکار رفته.

سامسونگ چگونه از این بابت سود می‌برد؟

چیپست اسنپدراگون ۸۶۵ توسط TSMC طراحی می‌شود. شرکتی که اتفاقا بزرگ‌ترین رقیب سامسونگ در ساخت تراشه به حساب می‌آید. بدیهی است حتی اگر نسخه پلاس اسنپدراگون ۸۶۵ هم در کار باشد، باز هم این TSMC است که مسئولیت ساخت آن را برعهده خواهد داشت.

اما اگر Wan Zhiqiang درست گفته باشد و کوالکام امسال از عرضه اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس صرف نظر کند، این یعنی TSMC فعالیت کمتری در تولید پردازنده موبایل خواهد داشت. حال شاید این منطق سطحی باشد اما کار کمتر برای TSMC می‌تواند از طرفی به نفع سامسونگ باشد تا به نحوی، فاصله ایجاد شده بین خود و این شرکت بزرگ تایوانی را کاهش دهد.

اخیرا سامسونگ به خاطر استفاده از پردازنده‌های اگزینوس درون گوشی‌های پرچم‌دار خود شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته و این یعنی اگر اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس در کار نباشد، این شرکت می‌‌تواند با بهبود وضعیت چیپست خود، فاصله را بسیار نزدیک‌تر از چیزی که هست کند.

به نظر شما آیا این شرکت می‌تواند فاصله خود با اسنپدراگون را با این اتفاقی که احتمالا خواهد افتاد کاهش دهد؟

