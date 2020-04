قدرت پردازشی آیفون SE 2 از گلکسی اس ۲۰ اولترا و پیکسل ۴ نیز بیشتر است!

با توجه به جزئیاتی که از آخرین بنچمارک بدست آمده، شاهد این هستیم که قدرت پردازشی آیفون SE 2 حتی از گلکسی اس ۲۰ اولترا، قدرتمندترین پرچم‌دار اندرویدی و پیکسل ۴ گوگل نیز بیشتر است! بنچمارکی که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد نماینده کوچک اپل بسیار قدرتمندتر از آن چیزی است که ظاهرش نشان می‌دهد. البته همه این‌ها به لطف پردازنده قابلی است که به عنوان قلب تپنده این گوشی فعالیت می‌کند یعنی A13 Bionic.

اما این برتری فقط به همین نقطه خلاصه نمی‌شود و به نظر می‌رسد از نظر گرافیکی نیز آیفون SE به گوشی‌های دیگر برتری دارد که خب این مسئله هم دلیل منطقی دارد. نمایشگر این گوشی هم بسیار کوچک‌ است و هم از وضوح پایینی بهره می‌برد. همین مسئله باعث می‌شود قدرت گرافیکی این گوشی آنقدرها صرف نمایشگر نشود که خب مشخص نیست باید آن را نقطه ضعف در نظر گرفت یا قوت!

پردازنده بکار رفته در این گوشی همانی است که در قدرتمندتری آیفون تولید شده مورد استفاده قرار دارد و مشخصات آن نیز از این قرار است: ۲ هسته بسیار قدرتمند با فرکانس ۲.۶۶ گیگاهرتز و ۸ مگابایت کش سطح ۲ و همچنین ۴ هسته کم مصرف با فرکانس ۱.۷۳ گیگاهرتز با ۴ مگابایت کش سطح ۲. این ترکیب، قدرتمندترین پردازنده حال حاضر در بین گوشی‌های هوشمند را بوجود آورده که در آیفون ۳۹۹ دلاری اپل هم شاهد آن هستیم.

آیفون SE اما علاوه بر این پردازنده از ۳ گیگابایت رم، تا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی و گرافیک قدرتمند ۴ هسته‌ای نیز بهره می‌برد. بدیهی است آیفون نیازی به استفاده از مقدار حافظه زیاد ندارد و همین ۳ گیگابایت نیز کافی است تا در نبرد با قدرتمندترین‌های اندروید سربلند بیرون آید.

AnandTech طی بررسی که انجام داد، این محصول را با دیگر آیفون‌ها و همچنین پرچم‌دارهای اندرویدی شرکت‌های سامسونگ، هواوی، وان پلاس، سونی، ال جی، ایسوس و گوگل مقایسه کرد و در نهایت این آیفون SE بود که در صدر ایستاد! یعنی حتی آیفون‌های ۱۱ را هم در برخی تست‌ها پشت سر گذاشت!

اولین بنچمارکی که از این محصولات گرفته شد مبتنی بر جاوا اسکریپت بود و به سرعت و عملکرد در وب‌گردی مرتبط می‌شد که می‌بینیم آیفون SE دقیقا پشت سر آیفون‌های ۱۱ و بالاتر از تمامی گوشی‌ها دیگر ایستاده. البته این رتبه‌بندی در تست بنچمارک JetStream به این صورت بود چون وقتی به بنچمارک Speedometer رسید، شرایط تغییر کرد و آیفون SE به صدر رسید! (Speedometer بنچمارک عملکردی است که یک فعالیت را با استفاده از DOM API تکرار می‌کند).

جالب اینجاست با نگاهی به عملکرد گلکسی اس ۲۰ اولترا می‌بینیم نماینده کوچک اپل توانست بزرگ‌ترین کهکشانی سامسونگ را با دوبرابر اختلاف پشت سر بگذارد! گلکسی اس ۲۰ اولترا در این بررسی از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌برد.

در بنچمارک WebXPRT 3 که باز هم مربوط به سنجش عملکرد مرورگر و وب‌گردی است، آیفون ۱۱ توانست عضو کوچک خانواده را پشت سر بگذارد. شاید این مسئله به خاطر باتری بزرگ‌تری است که در این گوشی بکار رفته و باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود! (این بنچمارک به آزمایش کد‌های HTML5 و جاوا اسکریپت در مرورگر‌ها می‌پردازد).

در بنچمارک Basemark GPU 1.2 که همانطور از اسمش پیداست به بررسی عملکرد گرافیکی می‌پردازد می‌بینیم پرچم‌دار ۱۴۰۰ دلاری سامسونگ در حالت عادی عملکرد تقریبا مشابهی با آیفون ۴۰۰ دلاری داشت اما وقتی این بررسی با تحت فشار گذاشتن آن‌ها همراه شد، نماینده اپل با اختلاف فاحشی توانست اس ۲۰ را پشت سر بگذارد! در دیگر بنچمارک‌های این بخش نیز آیفون موفق شد با اختلاف معناداری پرچم‌دارهای اندرویدی را پشت سر بگذارد. شما عزیزان می‌توانید بنچمارک کامل مربوط به گرافیک را در تصاویر زیر مشاهده کنید.

در این بررسی‌ها شاهد حضور گیک‌بنچ نیستیم که اتفاقا یک بنچمارک مهم و معتبر است. البته گفته می‌شود این بنچمارک به نفع iOS عمل می‌کند که به نظر می‌رسد باور اشتباهی باشد. چون فقط گیک‌بنچ نیست که برتری محصولات مجهز به این سیستم عامل را نشان می‌دهد.

البته بنچمارک همیشه یک طرف داستان است و در واقع عملکرد اصلی گوشی باید در تجربه روزمره خود را نشان دهد که خوشبختانه این اختلاف فاحش در بنچمارک‌ها در کاربری روزانه اصلا مشاهده نمی‌شود. چه بسا که حتی در بخش‌هایی نظیر مولتی تسکینگ، پرچم‌داران اندرویدی به لطف میزان رم بیشتر عملکرد بهتری هم از خود نشان می‌دهند. اما خب اگر یک محصول ۴۰۰ دلاری بتواند از نظر عملکرد پردازشی یک گوشی ۱۴۰۰ دلاری را پشت سر بگذارد، چرا نباید به شرکت‌ها ثابت کنیم در قبال مبلغی که پرداخت می‌کنیم، انتظار قدرت بیشتری داریم؟

نظر شما در رابطه با قدرت پردازشی آیفون SE 2 چیست؟ آیا صرفا بهره‌مندی از قدرت سخت‌افزاری دلیل خوبی برای خرید این گوشی و ترجیح آن به پرچم‌داران اندرویدی است؟

