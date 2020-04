در سال ۲۰۱۹ تعداد گوشی‌های دارای بریدگی نمایشگر تا حد قابل توجهی کاهش یافت و بسیاری از گوشی‌ها از نمایشگر حفره‌دار بهره می‌بردند و در این میان تعدادی از آن‌ها هم دارای دوربین سلفی پاپ آپ بودند. در سال ۲۰۲۰، به نظر می‌رسد کمتر شرکتی حاضر است گوشی دارای دوربین پاپ آپ عرضه کند اما بر اساس تصاویر رندری که به تازگی منتشر شده، به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد به زودی از چنین گوشی هوشمندی رونمایی کند.

اکانت توییتری OnLeaks که ید طولایی در انتشار تصاویر رندر موثق از گوشی‌ها دارد، این رندر را منتشر کرده است. در این تصاویر شاهد گوشی هوشمندی هستیم که در پنل جلویی آن نمایشگر یکپارچه و کم حاشیه‌ای تعبیه شده و فقط در بخش پایینی شاهد حاشیه‌ی نسبتا ضخیمی هستیم. مهم‌ترین مشخصه این گوشی دوربین پاپ آپ آن است.





سامسونگ سال گذشته از گوشی گلکسی A80 رونمایی کرد که از دوربین چرخان بهره می‌برد و همان دوربین‌های اصلی با چرخیدن به دوربین سلفی تبدیل می‌شدند. اما این گوشی جدید سامسونگ رویکرد متعارف‌تری اتخاذ کرده و دوربین سلفی پاپ‌آپ آن مانند بسیاری از گوشی‌های دارای این مشخصه است.

از دیگر ویژگی‌های متفاوت این گوشی در مقایسه با بسیاری از گوشی‌های ۲۰۲۰ می‌توانیم به وجود حسگر اثر انگشت فیزیکی در پنل پشتی اشاره کنیم. در سال جاری، بسیاری از گوشی‌ها از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برند یا اگر هم دارای نمایشگر LCD باشند، حسگر اثر انگشت تعداد زیادی از آن در لبه‌ی بدنه تعبیه شده است.

از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به وجود دوربین سه‌گانه در پنل پشتی، پورت USB-C، فقدان جک هدفون و نمایشگر ۶.۵ اینچی اشاره کنیم. در مورد دیگر جزییات این گوشی-از جمله نام آن-هنوز اطلاعاتی مطرح نشده است.

منبع: xda-developers

The post رندر یک گوشی سامسونگ دارای دوربین پاپ‌آپ منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala