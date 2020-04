شیائومی در حال کار روی یک گوشی با طراحی عجیب دوربین سلفی است

طبق جدیدترین پتنتی که از شیائومی منتشر شده، به نظر می‌رسد این شرکت در حال کار روی یک گوشی با طراحی عجیب دوربین سلفی است. درواقع اگر این پتنت به واقعیت تبدیل شود، شاید بتوان گفت عجیب‌ترین طراحی است که تا کنون در یک گوشی هوشمند شاهد آن بودیم!

سازندگان بزرگ گوشی‌های هوشمند در تلاشند گوشی‌های خود را با راهکارهای گوناگون نظیر دوربین سلفی پاپ آپ، فلیپ آپ (آنچه که در ایسوس زنفون شاهد هستیم)، بدون هیچگونه حاشیه‌ای راهی بازار کنند و تاکنون نیز بسیاری از این محصولات با چنین طراحی در دسترس قرار گرفته و استقبال خوبی هم از آن‌ها می‌شود. اما در این بین هستند شرکت‌هایی که به چنین فناوری‌هایی محدود نمی‌شوند و تمایل دارند چیزهای جدید را امتحان کنند؛ نظیر دوربین سلفی زیر نمایشگر یا آنچه که شیائومی اخیرا به تصویر کشیده.

این روزها فناوری با سرعت بسیار زیادی در حرکت است. دیگر مثل قبل یک قابلیت جدید سال‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه بلافاصله بعد از معرفی یک فناوری جالب توجه، جایگزین آن با قابلیت‌های بیشتر راهی بازار می‌شود. نمونه آن دوربین سلفی قطره‌ای بود که در مدت زمان کمی به شکل پاپ-آپ (خود پاپ آپ هم به شکل‌های مختلف در گوشی‌ها تعبیه شد) و دوربین‌های حفره‌ای نظیر آنچه که در سری اس ۲۰ سامسونگ مشاهده می‌کنیم درآمد.

بیشتر بخوانید: شیائومی مشغول ساخت گوشی تاشو مشابه گلکسی Z Flip است

اما اکنون یکی دو سالی است که زمزمه طراحی دوربین سلفی زیر نمایشگر رواج پیدا کرده و حتی سال گذشته یک طراحی اولیه از آن نیز رونمایی شد. در حالی که دیگر انتظار داریم شرکت بعدی که قرار است در بخش دوربین سلفی خلاقیت و نوآوری داشته باشد آن را در زیر نمایشگر پنهان کند، شیائومی باز هم یک راه حل دیگر مقابل سازندگان قرار داد که خب کمی عجیب و باورنکردنی است!

وب‌سایت تایگرموبایل در ابتدا این پتنت را وقتی که در مرکز مالکیت معنوی چین به ثبت رسید رویت کرد. اینطور که به نظر می‌رسد، برخلاف دوربین‌های سلفی که به صورت عمودی جابجا می‌شوند (نظیر ایسوس زنفون)، در این طراحی شاهد حرکت افقی دوربین هستیم. برای درک درست از چگونگی این طراحی، به تصاویر زیر نگاه کنید.

بیشتر بخوانید: شیائومی می‌خواهد اولین گوشی دارای دوربین ۱۵۰ مگاپیکسلی را عرضه کند

چیزی که این طراحی را بیشتر جالب توجه و هیجان‌انگیز می‌کند، حرکت افقی نیست، بلکه جدا شدن دو پنل بالایی و پایینی است که اجازه چنین حرکتی را به دوربین می‌دهد. اما نکته جالب‌تر اینکه مثل گوشی‌های قدیمی، دیگر این بخش گردان در صفحه کلید فیزیکی یا تکه جدا قرار ندارد، بلکه خود نمایشگر است که می‌چرخد! به عبارتی سختی چنین طراحی اصلا کمتر از طراحی دوربین سلفی زیر نمایشگر نیست و اصلا نمی‌دانیم چه تاثیری روی نمایشگر گوشی خواهد داشت. اینطور که به نظر می‌رسد حین ثبت تصاویر سلفی بخش بزرگی از نمایشگر باید به پشت برگردد که به نظر می‌رسد شیائومی به اینجای کار هم فکر کرده و محتوا به پایین صفحه هدایت خواهد شد.

هنوز زمان زیادی باقی مانده تا این طراحی در یک گوشی بکار برود و هنوز هم نمی دانیم تا چه اندازه این مکانیزم قرار است دوام داشته باشد. تا اینجای کار بسیاری از کاربران از عملکرد دوربین سلفی پاپ آپ مطمئن نیستند و هرچند هنوز خرابی از این بابت گزارش نشده اما ذره‌ای ترس همیشه با دارندگان چنین گوشی‌هایی همراه است. در واقع هرچه قسمت متحرک بیشتری در گوشی وجود داشته باشد، بیشتر نگرانی در رابطه سلامت آن وجود دارد. البته طبیعی است که این چنین باشد چون حقیقتا این محصولات بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

به همین خاطر است که شرکت‌ها اکنون در حال بررسی شرایط تعبیه دوربین سلفی زیر نمایشگر هستند تا هیچگونه خطری گوشی‌ها را تهدید نکند. هرچند این طراحی نیز دردسرهای خاص خود را دارد. این پتنت، یک گوشی با طراحی خاص را نشان می‌دهد اما بعید به نظر می‌رسد به تولید انبوه برسد. شاید مانند می میکس آلفا، باید شاهد تولید تعداد محدودی از آن‌ها باشیم.

نظر شما در رابطه با طراحی عجیب دوربین سلفی شیائومی چیست؟ اگر این شرکت موفق به ساخت چنین محصولی شود، حاضر به خرید آن هستید یا گزینه‌های دیگر را انتخاب معقول‌تر و منطقی‌تری می‌دانید؟

بیشتر بخوانید: اندروید ۱۰ مجددا برای گوشی شیائومی Mi A3 عرضه شد

منبع: androidauthority

The post شیائومی در حال کار روی یک گوشی با طراحی عجیب دوربین سلفی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala