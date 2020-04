گوشی شیائومی Mi 10 Youth با دوربین پریسکوپی معرفی شد

دقایقی قبل گوشی شیائومی Mi 10 Youth معرفی شد که اولین گوشی شیائومی مجهز به دوربین پریسکوپی محسوب می‌شود. این گوشی که دارای تراشه ۵G اسنپ‌دراگون ۷۶۵G است با قیمت پایه ۳۰۰ دلاری روانه‌ی بازار خواهد شد.

شیائومی Mi 10 Youth مجهز به نمایشگر ۶.۵۷ اینچی امولد است و حسگر اثر انگشت هم زیر نمایشگر تعبیه شده است. از دیگر ویژگی‌های نمایشگر نباید رزولوشن Full HD+ را از قلم بیندازیم. در پنل پشتی شاهد دوربین چهارگانه هستیم که دوربین ۴۸ مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی انجام وظیفه می‌کند.





یکی از ویژگی‌های حائز اهمیت این ماژول دوربین پریسکوپی ۸ مگاپیکسلی است که زوم اپتیکال ۵ برابری را به ارمغان می‌آورد و زوم هیبریدی ۵۰ برابری را امکان‌پذیر می‌کند. همچنین باید به تعبیه دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم. کاربران می‌توانند با رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه فیلمبرداری کنند. در بالای نمایشگر هم یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی در بریدگی قطره‌ای شکل تعبیه شده که عکس‌های سلفی را ثبت می‌کند.

انرژی شیائومی Mi 10 Youth از طرف باتری ۴۱۶۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از شارژ سریع ۲۲.۵ وات هم پشتیبانی می‌کند. مدل پایه این گوشی که از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد، با قیمت ۳۰۰ دلار روانه‌ی بازار می‌شود و مدل ۸/۲۵۶ گیگابایت هم ۴۰۰ دلار قیمت دارد. این گوشی از سه روز دیگر یعنی ۳۰ آوریل در بازار چین عرضه می‌شود.

